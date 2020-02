'Massale opslag metadata telefoongegevens Amerikanen leverde vrijwel niets op'

De vier jaar durende massale opslag van metadata van telefoongesprekken die Amerikanen hebben gevoerd, heeft uiteindelijk vrijwel niets opgeleverd. Dat blijkt uit een rapport van een overheidsinstantie over het project van inlichtingendienst NSA.

In totaal heeft een andere inlichtingendienst een onderzoek gestart naar aanleiding van informatie uit de massale opslag van metadata van telefoontjes, schrijft The New York Times naar aanleiding van een rapport van een overheidsinstantie dat naar het Amerikaanse Congres is gegaan. Een andere keer leverde het programma ook bruikbare info op, maar dat leidde uiteindelijk niet tot een onderzoek. Alle andere keren kregen inlichtingendiensten alleen informatie die ze al hadden.

De NSA stopte vorig jaar al met het verzamelen van de metadata. Toen al zei de inlichtingendienst dat de dataverzameling teveel geld kostte en te weinig bruikbare informatie opleverde. In totaal heeft het project honderd miljoen dollar gekost, schrijft The New York Times.

NSA heeft vier jaar lang metadata van telefoontjes van Amerikanen bewaard. De bedoeling is om de wet later dit jaar aan te passen om de dataverzameling niet langer mogelijk te maken. Het rapport van de overheidsinstantie is niet openbaar.