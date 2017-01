Door Arnoud Wokke, vrijdag 13 januari 2017 08:26, 13 reacties • Feedback

De Amerikaanse geheime dienst mag ruwe data gaan delen met analisten van zestien andere Amerikaanse overheidsdiensten. Dat heeft de regering van president Barack Obama bepaald. Voor de overige diensten gaan dezelfde regels gelden als voor de NSA.

Met de maatregel hoopt de regering van Obama dat de diensten meer verdachten kunnen opsporen in de ruwe data van de NSA, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Het gaat in totaal om zestien diensten, allemaal Amerikaans.

Het gaat onder meer om ruwe data van e-mails, telefoontjes en communicatie via satellieten van over de hele wereld. De analisten mogen data van niet-Amerikanen, waaronder Europeanen, onbeperkt gaan doorzoeken. Voor analyse van gegevens waarbij Amerikanen verdacht worden van strafbare feiten, gelden beperkingen. Metadata van elke wereldburger die de NSA beschikbaar heeft, mogen de diensten zonder beperkingen doorzoeken.

In totaal heeft de Amerikaanse overheid een jaar of acht gewerkt aan de uitbreiding van het gebruik van de ruwe data van de NSA. Het is al enkele jaren bekend dat de NSA meer data verzamelt dan het doeltreffend kan analyseren. De wetgeving zal tot de laatste behoren van de huidige president Obama. Volgende week treedt een nieuwe regering aan, onder leiding van de nieuwe president Donald Trump.