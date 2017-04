Door Sander van Voorst, vrijdag 28 april 2017 20:37, 1 reactie • Feedback

De NSA stopt met het massaal verzamelen van e-mails en sms-berichten van Amerikanen, waarin melding wordt gemaakt van buitenlanders die onder surveillance staan. Dat melden bronnen vrijdag aan The New York Times.

De krant schrijft dat de NSA met het verzamelen stopt om de voldoen aan de regels die de Fisa-rechtbank in 2011 aan de dienst oplegde. De NSA verzamelde de berichten met namen erin destijds samen met andere berichten. Dat kwam door de manier waarop internetbedrijven de berichten bundelden, aldus de krant. Als één van gebundelde berichten een naam van een persoon onder surveillance bevatte, werden alle berichten in het bundel onderschept. Het zou gaan om een van de 'meest betwiste vormen van surveillance door de NSA'.

De dienst meldde in 2011 dat er meer e-mails werden onderschept, waarna de Fisa-rechtbank oordeelde dat dit een schending van de grondrechten van burgers opleverde. De NSA stelde daarna voor om de berichten in een speciale repository op te slaan, waartoe zijn medewerkers normaal gesproken geen toegang hadden. De rechtbank ging hiermee akkoord. De bronnen zeggen tegen de krant dat de NSA vorig jaar aan de rechtbank meldde dat zij medewerkers zich niet aan de afgesproken regels hielden. Vervolgens stelde de dienst voor om de praktijk volledig stop te zetten, nadat er een vertraging was opgetreden in het opnieuw goedkeuren van de verzameling.

In 2013 kwam door de onthullingen van Edward Snowden aan het licht dat de NSA e-mails van en naar de VS onderschepte. In een reactie op het huidige nieuws laat de klokkenluider via Twitter weten dat 'de verandering mogelijk de meest substantieve verandering is die de NSA na 2013 heeft doorgevoerd, mits het principe wordt toegepast op andere programma's'. Verder wijst hij erop dat Obama destijds ontkende dat de NSA e-mails van Amerikanen onderschepte.