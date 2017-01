Door Julian Huijbregts, vrijdag 13 januari 2017 09:11, 47 reacties • Feedback

Nintendo heeft tijdens zijn Switch-evenement bekendgemaakt dat er eind 2017 een Mario-game uitkomt met een open wereld. Super Mario Odyssey is een sandbox-game, die zich deels afspeelt in New York. Het spel komt alleen uit voor de Switch.

Nintendo toont een uitgebreide trailer van Super Mario Odyssey en daarin is te zien dat het spel zich afspeelt in de Amerikaanse stad, maar ook in fantasielevels die meer doen denken aan een traditionele Mario-wereld en wat gameplay betreft lijken op de grote open platformomgevingen van games als Super Mario 64 en Super Mario Galaxy.

In de stad kan Mario rondlopen tussen auto's en mensen en de rioolbuizen lijken een rol te gaan spelen. Ook kan Mario springen tussen gebouwen. Een nieuw gameplayelement is dat Mario zijn pet voor zich uit kan gooien en die vervolgens kan gebruiken als springplankje. Hoeveel vrijheid spelers krijgen in het spel is nog niet duidelijk.



Onder andere Bowser en Princess Peach krijgen een rol in het spel. Ook lijken er eindbaasgevechten in voor te komen. Een releasedatum heeft Nintendo nog niet bekendgemaakt, maar de Japanse gamemaker zegt dat Super Mario Odyssey in het najaar van 2017 verschijnt. Het spel komt alleen uit voor de Nintendo Switch.

De Mario Kart-game voor de Switch is een uitgebreidere versie van het huidige Mario Kart 8 voor de Wii U onder de naam Mario Kart 8 DeLuxe. Deze bevat naast alle tracks en dlc-tracks ook nieuwe content, modussen voor ballongevechten en Bob-omb Blast. Onder andere zijn er nieuwe personages, zoals Inklings uit Splatoon, King Boo, Dry Bones en Bowser Jr.. Ook kunnen tot acht spelers tegen elkaar strijden in een lokale multiplayer. Mario Kart 8 Deluxe verschijnt op 28 april.