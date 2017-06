Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 18:47, 13 reacties • Feedback

Nintendo heeft tijdens zijn E3-presentatie bekendgemaakt dat Super Mario Odyssey voor de Switch op 27 oktober verschijnt. Ook heeft Nintendo een nieuwe trailer van de game vrijgegeven en wordt er gameplay getoond.

In de trailer die ruim 2,5 minuten duurt zijn verschillende omgevingen te zien van de open wereld waarin de nieuwe Mario-game zich afspeelt. Ook is te zien hoe Mario zijn pet en diverse andere hoofddeksels inzet om vijanden te verslaan en te manoeuvreren door de omgevingen.

De pet van Mario krijgt in de game een eigen leven en heet Cappy. Het gooien van de pet kan Mario veranderen, bijvoorbeeld in een dinosaurus of een Bullet Bill. De trailer laat afwisselende gameplayelementen zien. Hoewel de camera zich meestal achter Mario bevindt, is er ook een deel waarop de game als een klassieke sidescroller lijkt te spelen.

Nintendo maakte de komst van de Super Mario-game voor de Switch al bij de aankondiging van de console bekend, maar een exacte verschijningsdatum was er nog niet. Tot dusver wisten we alleen dat de game eind dit jaar zou komen. Nintendo heeft de releasedatum nu vastgesteld op 27 oktober.