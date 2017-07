Nintendo zet geen 'game over' in Super Mario Odyssey

Nintendo heeft de functie 'game over' niet in Super Mario Odyssey gezet. In plaats daarvan verlies je als je anders zou afgaan, alleen muntjes totdat je op nul staat. Het is voor het eerst dat het in een Super Mario-game onmogelijk wordt om af te gaan.

Doordat spelers niet af kunnen gaan, kunnen ze meer in het spel blijven, betogen de ontwikkelaars volgens Polygon. Een 'game over' leidt er immers toe dat een speler opnieuw moet beginnen, terwijl je als je afgaat, simpelweg verder kan gaan bij het laatste checkpoint waar je was gebleven.

Nintendo maakte het schrappen van de 'game over'-functie en het bijbehorende scherm bekend op een Japans Twitter-account. Eigenaren van een Switch-console moeten nog wel wachten voordat ze het spel kunnen spelen, want Super Mario Odyssey komt pas op 27 oktober uit. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de game.