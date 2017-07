Keyboardfanaat gaat getrouwe reproducties IBM Model F leveren

Toetsenborden met mechanische switches zijn weer razend populair, maar de echte keyboardfetisjist zweert bij keyboards met buckling springs. Een Amerikaan brengt de oude Model F-toetsenborden met dit soort veertjes weer tot leven.

Joe Strandberg begon met het verzamelen en restaureren van IBM Model F-toetsenborden, gefascineerd door de kwaliteit ervan en vooral de geluiden van de toetsen bij het typen. IBM produceerde de Model F-modellen van 1981 tot 1994. Het waren de high-end varianten van de Model M-toetsenborden. De Model F beschikte over een metalen backplate, gebruikte een drukgevoelige printplaat in plaats van membraan en bevatte hoogwaardiger buckling springs of knikveren.

Met name die knikveren maken dat de toetsenborden bij liefhebbers nog altijd warme gevoelens oproepen. Goedkope toetsenborden gebruiken tegenwoordig een membraan waarover een rubber dome is gelegd voor de toetsaanslag. Veel gamers zoeken hun toevlucht bij toetsenborden met mechanische switches, die steviger aanvoelen, meer feedback en travel bieden en een fijne 'klik' geven.

Volgens de kenners vallen zelfs die switches in het niet bij het geluid dat de toetsen met knikveer bieden. De veer onder de toets maakt een kleine knik en drukt een hefboompje neer op de printplaat. IBM verkreeg het patent voor de techniek in 1978, maar dat patent is inmiddels verlopen.

Strandberg besloot de verschillende onderdelen van de Model F zo traditiegetrouw mogelijk na te bouwen, inclusief de knikveren, de behuizing van zink en de poederlak. Het lukte hem met Chinese fabrikanten tot een betaalbaar productieproces te komen. Hij verkoopt zijn nieuwe Model F62 en F77-modellen voor 325 dollar, maar die prijs is zonder toetsen. Met toetsen loopt de prijs op tot 399 dollar. Daarmee is het toetsenbord nog altijd een stuk goedkoper dan de originele versie, waarvoor IBM destijds 600 dollar vroeg.

Inmiddels is er aan 270.000 dollar aan pre-orders binnen. Volgens de maker gaat het om een eenmalige productierun. Eind dit jaar hoopt hij de eerste toetsenborden te leveren, zegt hij tegen Popular Mechanics.