vrijdag 16 juni 2017

Super Mario Odyssey, een komende game voor de Nintendo Switch die dinsdag door Nintendo op de E3-gamebeurs werd gepresenteerd, heeft de mogelijkheid voor een tweede speler om in een lokale co-opmodus de pet van Mario te besturen.

Mario's pet heet Cappy en een tweede speler kan via een van de Joy-Con-controllers in de huid van Cappy kruipen en de magische pet besturen, terwijl de andere speler Mario bestuurt. De pet kan in de co-opmodus vrij rondvliegen, objecten verzamelen en vijanden uitschakelen, en is bestand tegen schade. De tweede speler kan ook de camera besturen.

Los van de co-opmodus kan één speler ook gebruikmaken van beide Joy-Con-controllers om Cappy te gebruiken. Door de twee helften van de Joy-Con los te koppelen, kan met de rechterhand een werpbeweging worden gemaakt om de pet weg te gooien. Maar er kan meer; als beide Joy-Cons tegelijk naar links worden bewogen, zal Cappy om Mario heen cirkelen en onderweg alles raken wat in de buurt komt.

Super Mario Odyssey is de eerste echt nieuwe Mario-game voor de Switch. Nintendo wijkt wat gameplay betreft flink af van de zelfgecreëerde formule; vrijwel nergens is de klassieke gameplay terug te vinden van rennen en springen om vijanden te ontwijken en obstakels te overwinnen. Hoewel de camera zich meestal achter Mario bevindt, is er ook een deel waarop de game als een klassieke sidescroller lijkt te spelen. Super Mario Odyssey bevat een open wereld en Mario moet af en toe quests uitvoeren en zoeken naar aanwijzingen. De game komt uit op 27 oktober.

Indruk van de co-opmodus waarbij een tweede speler Mario's pet kan besturen

Terugkijken: preview van Super Mario Odyssey