Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent is volgens bronnen van The Information in gesprek met Rovio Entertainment, de Finse ontwikkelaar van de Angry Birds-games. Vorig jaar lijfde het Chinese bedrijf Clash of Clans-ontwikkelaar Supercell al in, voor 8,6 miljard dollar.

The Information stelt dat Tencent de mogelijkheden voor een overname onderzoekt, maar dat er nog geen overeenstemming is bereikt. De website zegt zich te baseren op bronnen die bekend zijn met de gesprekken. Naast Tencent zouden meer bedrijven interesse hebben om Rovio over te nemen. Welke andere bedrijven dat zijn, is niet duidelijk. Het Chinese internetbedrijf heeft naar verluidt 3 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,7 miljard euro, over voor de overname.

Vorig jaar telde Tencent 8,6 miljard dollar neer om Supercell, de maker van mobiele game Clash of Clans over te nemen. Ook is het Chinese bedrijf eigenaar van Riot Games, de ontwikkelaar van de populaire game League of Legends.

Het Chinese Tencent is een van de grootste internetbedrijven ter wereld, maar richt zich met zijn diensten vooral op China. Het bedrijf is de maker van de chatdienst WeChat, die 864 miljoen actieve gebruikers heeft. In maart investeerde het bedrijf omgerekend 1,64 miljard euro in autofabrikant Tesla.