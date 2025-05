Rovio bevestigt gesprekken met SEGA over mogelijke overname Angry Birds-maker

Rovio Entertainment bevestigt dat de Finse studio achter de Angry Birds-franchise in gesprek is met SEGA over een mogelijke overname door het Japanse gamebedrijf. The Wall Street Journal bracht eerder deze week naar buiten dat er mogelijk 1 miljard dollar met de deal gemoeid is.

Rovio stelt in een verklaring dat er 'geen zekerheid is wanneer het mogelijke overnamebod plaatsvindt en of dit überhaupt zal plaatsvinden'. The Wall Street Journal zei eerder al dat de deal tussen Rovio Entertainment en SEGA Sammy Holdings volgens ingewijden begin volgende week al rond kan zijn. Er zou een overnamebod van 1 miljard dollar op tafel liggen. Zowel Rovio als SEGA hebben verder geen concrete informatie naar buiten gebracht over de mogelijke overname en zeggen 'te zijner tijd meer informatie vrij te geven'.

In februari kondigde Rovio aan te starten met een strategisch onderzoek en niet-bindende gesprekken over een mogelijk overnamebod op aandelen van de Angry Birds-maker. Eerder voerde Rovio ook overnamegesprekken met het Israëlische Playtika, waarbij er een bod zou werd gedaan van 738 miljoen dollar. In 2017 bracht het Chinese techbedrijf Tencent naar verluidt nog een overnamebod uit voor Rovio van 3 miljard dollar.

De originele Angry Birds-game verscheen in 2009, waarna de populariteit van de franchise rond 2014 slonk. Door de jaren heen verschenen er verschillende spin-offs van de mobiele game, alsook een Angry Birds 2. In 2016 volgde een filmadaptatie, wat een groot succes werd op het gebied van ticketverkoop. De tweede adaptatie uit 2019 kreeg niet hetzelfde succes. Recent verwijderde Rovio de originele Angry Birds-game uit de Google Play Store. De iOS-versie kreeg een naamswijziging naar Red's First Flight, naar verluidt om andere Angry Birds-games meer kans te geven.