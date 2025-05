Twitter Blue-abonnees kunnen voortaan tweets van 10.000 tekens opstellen

Twitter Blue-abonnees kunnen voortaan tweets van 10.000 leestekens opstellen. Deze gebruikers kunnen nu ook tekst in het cursief of in het vet publiceren, en rechtstreeks abonnementen aanbieden via hun profielpagina.

Twitter wil naar eigen zeggen de lees- en schrijfervaring op het platform naar een hoger niveau tillen en kiest daarom om het maximaal aantal leestekens voor betalende gebruikers te verhogen van 4.000 naar 10.000 tekens. Bij gratis gebruikers ligt de limiet nog steeds op 280 tekens. Dit plafond werd in 2017 opgetrokken van 140 tekens.

Twitter Blue-abonnees kunnen nu ook rechtstreeks abonnementen aanbieden aan hun volgers. Deze optie kan geactiveerd worden in het instellingenmenu van een Twitter Blue-account. Volgens ceo Elon Musk zal Twitter de komende twaalf maanden geen commissie vragen op de inkomsten die uit deze abonnementen worden gegenereerd. Volgend jaar zal er wel een commissie aangerekend worden. Hoe hoog die zal zijn, is nog niet duidelijk.

Twitter Blue is sinds maart van dit jaar beschikbaar in België en Nederland. Het abonnement kost 8,47 euro per maand en biedt extra functies, zoals een blauw verificatievinkje naast de gebruikersnaam, de mogelijkheid om langere video's te plaatsen en tweets aan te passen, en tweestapsverificatie-sms'jes. Het platform wil het abonnement uitbreiden met extra functies, zoals het zien van minder advertenties, het prioriteren van tweets van Blue-abonnees in reacties, mentions en zoekopdrachten, en het delen van advertentieomzet.