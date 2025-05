Decentraal sociaal netwerk Bluesky werkt aan marktplaats voor algoritmes

Bluesky, het decentrale alternatief voor Twitter, werkt aan een marktplaats voor algoritmes. Ontwikkelaars kunnen hierdoor experimenteren met verschillende soorten algoritmen op het platform, terwijl gebruikers meer inzicht en controle moeten krijgen.

Jay Graber, de ceo van Bluesky, schrijft in een blogpost dat Bluesky een toekomst nastreeft waarin gebruikers meer controle hebben over wat ze te zien krijgen op sociale media. "Het klassieke 'master algoritme' moet daarvoor op de schop", klinkt het bij de ceo. "We willen in plaats daarvan een open marktplaats voor algoritmen ontwikkelen."

Het bedrijf is inmiddels begonnen met de ontwikkeling van de nodige api’s en de interface voor deze marktplaats. Bluesky stelt dat ontwikkelaars via de marktplaats meer vrijheid zullen krijgen om te experimenteren met algoritmes en dat gebruikers meer inzicht zullen krijgen in de werking van deze codebases, alsook meer controle zullen hebben wat betreft hun ervaringen op sociale media.

Bluesky werd in 2019 opgericht als een divisie binnen Twitter en is een project van voormalig Twitter-ceo Jack Dorsey. De afdeling moest een open en gedecentraliseerde standaard ontwikkelen voor sociale media. In oktober van vorig jaar gaf Bluesky meer details vrij over zijn protocol voor gedecentraliseerde sociale netwerken. In 2020 weekte de divisie zich los van Twitter en begon het zelfstandig te opereren. Begin maart verscheen er nog een gesloten bèta van Bluesky voor iOS-gebruikers. Daaruit bleek dat de mobiele interface van het decentrale sociale netwerk op Twitter lijkt. Het is onduidelijk wanneer er een Bluesky-app voor Android aankomt, of wanneer het platform voor iedereen beschikbaar zal zijn.