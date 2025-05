Twitter publiceert 'groot deel' van zijn broncode op GitHub

Twitter heeft op vrijdag 'een groot deel' van zijn broncode publiek beschikbaar gemaakt op GitHub. Onder de openbare code valt onder meer Twitters aanbevelingsalgoritme voor de For You-tijdlijn. De code voor de advertentieaanbevelingen ontbreekt.

Twitter schrijft in een blogpost dat het twee repository's op GitHub heeft gepubliceerd. De main repo en ml-repo bevatten de broncode voor 'veel onderdelen van Twitter'. Daaronder valt bijvoorbeeld het aanbevelingsalgoritme voor Twitters For You-pagina, waarover het bedrijf op vrijdag ook een technische blogpost publiceerde. Op die tijdlijn verschijnen aanbevolen tweets voor gebruikers, die niet per se gepubliceerd zijn door accounts die de gebruiker volgt.

Dat algoritme werkt door 'de beste tweets uit verschillende aanbevelingsbronnen' op te halen, meldt Twitter. Deze worden vervolgens gerangschikt met een machinelearningmodel. Tot slot worden heuristics en filters toegepast, zodat bijvoorbeeld tweets van geblokkeerde gebruikers of met nsfw-content desgewenst niet in de For You-pagina verschijnen. De exacte code van het algoritme is vanaf nu dus te vinden op GitHub.

Twitter heeft niet alle code achter het platform gepubliceerd. Het bedrijf zegt bepaalde onderdelen te hebben uitgesloten om de privacy en veiligheid van gebruikers te beschermen. Zo zijn geen details gedeeld over hoe het platform kindermisbruik en -manipulatie tegengaat. Ook de code achter het aanbevelingsalgoritme voor advertenties is niet gepubliceeerd. Twitter zegt ook dat het momenteel geen trainingsgegevens of modelgewichten met betrekking tot het Twitter-algoritme vrijgeeft. Eigenaar Elon Musk meldt op Twitter dat 'de rest [van de broncode] volgt'. Wanneer die delen precies openbaar worden gemaakt, is niet bekend.

Musk beloofde vorig jaar al dat de broncode van Twitter openbaar gemaakt zou worden nadat hij de overname van het platform afrondde. Dat deed hij nadat hij een poll hield op Twitter, waarin hij gebruikers vroeg of hij de broncode van het platform openbaar moest maken. Ongeveer 83 procent van de respondenten antwoordde met 'ja'. Musk zei eind februari dat de code binnen een week zou verschijnen, maar stelde dat later uit naar eind maart. De topman zegt dat Twitter eventuele problemen zal oplossen in het geval dat die worden ontdekt.