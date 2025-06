Gerucht: Twitters eerste overname onder Musk is recruitmentplatform

Twitter zou Laskie hebben overgenomen, een start-up voor recruitment. Het is onbekend wat het bedrijf wil met het platform. Het zou gaan om de eerste overname van Twitter sinds Elon Musk directeur werd vorig jaar.

De site van Laskie is uit de lucht en beide bedrijven reageren niet op het gerucht, dat van Axios komt en dat Bloomberg onder meer bevestigt. Het zou gaan om een overname ter waarde van tientallen miljoenen dollar. Dat was deels cash en deels in aandelen Twitter. Laskie kreeg niet al te lang geleden nog een investering van zes miljoen dollar.

Laskie was een platform dat probeerde om mensen uitgebreide profielen te laten invullen om ze vervolgens te benaderen voor banen. De uitgebreide informatie zou werkgevers moeten interesseren om hun functies te laten invullen via het platform. Het is onbekend wat Twitter wil met de overname. Nu het platform van Laskie al uit de lucht is, lijkt het erop dat de functionaliteit op de een of andere manier in Twitter zal moeten komen.