Twitter gaat gratis accounts minder aanbevelen en pollrechten ontnemen

Alleen geverifieerde accounts verschijnen vanaf april in de For You-feed van de gebruiker en alleen geverifieerde accounts mogen stemmen in polls. Een geverifieerd Twitter-account vereist een Blue-abonnement, waarmee de aanbevelingen en pollrechten betaalde functies worden.

Twitters For You-feed is een feed die bestaat uit tweets van gebruikers die de gebruiker volgt en aanbevolen tweets van andere gebruikers. Vanaf 15 april gaat Twitter hier alleen geverifieerde accounts aanbevelen, zegt Elon Musk op het platform. De ceo zegt dat dit de 'enige realistische manier is om te voorkomen dat geavanceerde AI-bot-swarms het platform overnemen'. Vanwege die reden mogen ook alleen geverifieerde accounts stemmen in polls.

Gebruikers konden voorheen hun accounts gratis verifiëren, maar sinds Musks overname van het platform kan dit niet meer. Accounts die voor de overname waren geverifieerd en zo een blauw vinkje hadden, verliezen dat vinkje vanaf 1 april. Sinds vorig jaar is dat blauwe vinkje alleen via een Blue-abonnement te bemachtigen, dat inclusief btw 8,47 euro per maand kost.

Het is niet voor het eerst dat gratis Twitter-accounts functies verliezen die ineens een abonnement vereisen; sinds vorige week kunnen enkel Blue-abonnees sms-berichten als tweestapsverificatiemethode gebruiken. De antwoorden van Blue-abonnees krijgen sinds december vorig jaar ook voorrang boven tweets van niet-betalende gebruikers. Elon Musk wil het aantal betalende gebruikers omhoog krikken, om zo meer geld te kunnen verdienen aan het platform.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.