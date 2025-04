Ubisoft gaat toch niet naar E3 en gaat in juni eigen game-event hosten

Gamemaker Ubisoft zal dit jaar toch niet aanwezig zijn op de E3-gamebeurs, ook al zei het bedrijf in februari nog van wel. In plaats daarvan organiseert het bedrijf een Ubisoft Forward Live-evenement op 12 juni, rond de tijd van de E3.

"Hoewel we aanvankelijk van plan waren om een officiële aanwezigheid te hebben op de E3, hebben we sindsdien besloten een andere kant op te gaan", zegt een Ubisoft-woordvoerder tegen VideoGamesChronicle. Het bedrijf geeft geen reden voor dit besluit en zegt later met meer details te willen komen over het Forward Live-evenement, dat net als de E3 in Los Angeles zal plaatsvinden.

De 2023-editie van de E3 is de eerste fysieke editie van de beurs sinds 2019. Ubisoft zei eind februari nog tegen GamesIndustry.biz aan de E3 te willen deelnemen. Microsoft, Nintendo en Sony zijn er dit jaar niet bij, andere grote gamebedrijven hebben hun aanwezigheid nog niet bevestigd. De gamebeurs is dit jaar van 13 tot en met 16 juni. De organisatie achter de beurs zei begin maart volgens VGC dat onaangekondigde AAA-bedrijven aanwezig zullen zijn op de E3.