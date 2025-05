ESA annuleert 2023-editie van E3 en gaat toekomst van gamebeurs 'evalueren'

De E3-gamebeurs gaat dit jaar niet door, ook niet in digitale vorm. Recent maakten meerdere game-uitgevers bekend niet op de beurs aanwezig te zijn, waardoor er vermoedelijk te weinig grote bedrijven zouden komen. De organisatie zegt de toekomst van de beurs nu te evalueren.

Organisatoren Entertainment Software Association en ReedPop maken op de site van de E3 bekend dat de beurs, die van 13 tot en met 16 juni gepland stond, niet door zal gaan. Bij de aankondiging van de 2023 editie van de beurs was er 'belangstelling' bij exposanten, de industrie, de media 'en zeker de fans'. Maar uiteindelijk waren er 'uitdagingen die te groot bleken om te overwinnen', zegt ESA's president en ceo Stanley Pierre-Louis tegen GamesIndustry.biz.

Pierre-Louis zegt dat meerdere bedrijven aangaven dat de tijdlijn voor het ontwikkelen van games sinds de start van de covid-pandemie is 'aangepast'. Daarnaast zouden gamebedrijven door de huidige economische tijden 'opnieuw hebben gekeken naar hoe ze investeren in grote marketingevenementen'. Als derde reden geeft Pierre-Louis dat bedrijven zijn begonnen met experimenten om 'de juiste balans te vinden tussen fysieke en digitale evenementen'.

Hoewel Pierre-Louis het niet hardop zegt, lijkt het er dan ook op dat er uiteindelijk te weinig deelnemers zouden zijn aan de E3. Microsoft, Nintendo en Sony gaven in januari al aan niet bij de beurs aanwezig te zijn, eerder deze week bleek ook Ubisoft niet naar de beurs te gaan. Sega en Tencent gaven later aan ook niet te gaan.

ESA wilde de 2023-editie samen met ReedPop organiseren, bekend van onder meer PAX, de Star Wars Celebration en de New York Comic Con. Het zou voor het eerst sinds 2019 zijn dat er weer een fysieke E3-beurs zou zijn. Pierre-Louis zegt dat ESA blijft geloven in een platform voor 'industriemarketing en samenkomsten', maar dat de organisatie 'een juiste balans moet zien te vinden tussen de huidige en voortdurende benodigdheden van de industrie'. De ESA-ceo wilde niet bevestigen of de E3 volgend jaar wel terugkeert.