IGN: Microsoft, Nintendo en Sony zijn dit jaar niet aanwezig bij E3

Microsoft, Nintendo en Sony zijn dit jaar geen van drieën aanwezig bij de E3 in Los Angeles, melden ingewijden aan IGN. De gamebeurs keert dit jaar voor het eerst sinds 2019 terug als fysiek evenement. De drie consolemakers reageerden niet op het verzoek om commentaar.

De drie consolemakers maken geen deel uit van E3 2023 en zijn ook niet aanwezig op de beursvloer van het LA Convention Center, schrijft IGN. Sony is al sinds 2019 geen deelnemer van de gamebeurs, maar de andere twee consolefabrikanten waren voorheen wel aanwezig. Nintendo houdt al enige tijd zijn eigen Direct-presentaties, maar had doorgaans wel een stand op de E3. Xbox is traditioneel ook aanwezig op de beurs. Dat bedrijf zei eerder deze maand dat het in de zomer een showcase zou houden in Los Angeles, hoewel het bedrijf daarbij niet concreet zei dat deze zou plaatsvinden op de E3.

Xbox-baas Phil Spencer zei eerder tegen IGN dat die presentatie zou plaatsvinden op een moment 'dat handig is voor de pers en consumenten'. Vermoedelijk valt de Xbox-presentatie dan ook ongeveer samen met de data van de E3, die tussen 13 en 16 juni plaatsvindt. Spencer benadrukte daarbij de steun van Xbox voor de E3 en Entertainment Software Association, de organisatie achter het evenement. De concrete plannen voor de Xbox-showcase deze zomer zijn nog niet bekend.

De E3 keert deze zomer voor het eerst sinds jaren terug als een fysiek evenement. De beurs wordt dit jaar samen met de ESA georganiseerd met ReedPop, de organisator achter onder meer PAX. De E3 werd in de zomer van 2019 voor het laatst fysiek gehouden. In 2020 en 2022 werd de beurs volledig geannuleerd, terwijl er in 2021 alleen een online variant werd gehouden. Microsoft, Nintendo en Sony reageerden niet op vragen van IGN.