Nintendo kondigt Direct-evenement aan voor presentatie games

Nintendo heeft zijn eerste Direct-evenement van dit jaar aangekondigd. In de 40 minuten durende livestream zal het Japanse bedrijf de games laten zien die in de eerste helft van dit jaar zullen uitkomen.

De stream is op woensdagavond om elf uur 's avonds Nederlandse tijd, zegt Nintendo. De 40 minuten durende presentatie richt zich 'voornamelijk' op Switch-games, zo zegt de fabrikant. Het laatste Direct-evenement was in september en richtte zich op games van het najaar. De Japanse consolemaker zegt niet welke games zullen worden aangekondigd.

Wel is duidelijk dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in het voorjaar zal uitkomen. Ook zou Advance Wars 1+2: ReBoot Camp eraan kunnen komen. Die game is al diverse malen uitgesteld. Daarnaast heeft Nintendo al gezegd dat onder meer Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon deze maand nog zullen uitkomen. De Direct-stream is woensdagavond te volgen via YouTube.