Release Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp uitgesteld wegens oorlog in Oekraïne

Nintendo heeft de release van Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp voor de Switch uitgesteld. Het Japanse bedrijf doet dit vanwege 'actuele gebeurtenissen'. Waarschijnlijk verwijst Nintendo naar de oorlog in Oekraïne.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp zou aanvankelijk op 8 april uitkomen. Hoewel Nintendo de oorlog in Oekraïne niet specifiek benoemt, is dat waarschijnlijk de reden dat de release van het spel wordt opgeschoven. Er is nog geen nieuwe releasedatum bekendgemaakt. Op Twitter raadt Nintendo aan om zijn officiële kanalen in de gaten te houden voor updates.

Het is de tweede keer dat Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp wordt uitgesteld. Het zou eerst op 3 december uitkomen, voordat het werd opgeschoven naar dit voorjaar.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp is een gebundelde remake van de twee Advance Wars-games, die oorspronkelijk op de Game Boy Advance uitkwamen. Missiedoelen variëren van het innemen van steden, de vijand uitroeien of speciale gebouwen of eenheden beschermen of vernietigen.