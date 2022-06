Geen van de providers was het ermee eens, en toch gingen ze allemaal vrijwel meteen overstag: ze blokkeerden de websites van RT en Sputnik News. In dit artikel kijken we waarom de providers de sites zo snel blokkeerden, of deze snelle blokkade wenselijk is en hoe hij juridisch in elkaar steekt.

Sinds woensdag 2 maart is het bekijken van RT en Sputnik News op tv en via sociale media in Europa een stuk lastiger, doordat de Europese Commissie uitzendingen van deze twee media verbood. Daarmee waren de media nog niet helemaal uit Europa verdwenen; de internetsites bleven gewoon beschikbaar. Een week later, op dinsdag 8 maart, bleek echter dat ook de websites onderdeel waren van de sancties en dus geblokkeerd zouden worden.