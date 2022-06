Rusland blokkeert toegang tot Facebook na 'discriminatie van Russische media'

De Russische Federatie heeft per direct de toegang tot Facebook geblokkeerd. Volgens de Russische overheid is het sociale medium sinds oktober 2020 verantwoordelijk geweest voor '26 gevallen van discriminatie van Russische media'.

Facebook zou onder meer de toegang tot de staatszender Zvezda, het persbureau RIA Novost en door de staat beheerde media als Sputnik en Russia Today hebben ontzegd. Deze voorbeelden van blokkeringen op het sociale medium werden allemaal pas na de invasie van Oekraïne ingezet. Volgens de Federale Dienst Toezicht op Communicatie, Informatietechnologie en Massacommunicatie, ook wel bekend als Roskomnadzor, is dit desalniettemin verboden onder de wet 272-FZ.

Het overheidsorgaan beweert dat de acties van Facebook de ongehinderde toegang tot Russische- en internationale media belemmeren. "De wet is aangenomen om te voorkomen dat het principe van vrij toegankelijke informatie en ongehinderde toegang voor Russische gebruikers tot Russische media en buitenlandse internetplatformen belemmerd wordt."

In een reactie op de blokkade van Facebook zegt Meta-topman Nick Clegg te voorzien dat Russische burgers binnenkort volledig afgesloten worden van de buitenwereld: "Binnenkort zullen miljoenen gewone Russen afgesloten worden van betrouwbare informatie, ontnomen worden van alledaagse manieren om met familie en vrienden te communiceren en zo tot zwijgen gebracht om zich uit te spreken [over de oorlog in Oekraïne]." Clegg belooft er alles aan te doen om de toegang tot Meta's services te herstellen, zodat 'eenieder zijn mening kan delen en men zich kan organiseren om actie te ondernemen'.

De beperking die de Russische overheid aan Facebook oplegt is een verlengde van verschillende censuurwetten die momenteel worden doorgevoerd. Vrijdag meldde de NOS dat Russen tot 15 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen voor het delen van 'valse informatie' over de oorlog in Oekraïne. Inwoners van het land die in de ogen van de overheid artikelen 'vervalsen' kunnen momenteel een straf van maximaal drie jaar dwangarbeid of een geldboete van duizenden euro's krijgen.