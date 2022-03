Hoogste Braziliaanse rechter eist blokkade Telegram wegens desinformatiebeleid

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat messagingapp Telegram in het land geblokkeerd moet worden, omdat de mensen achter de app geen gehoor geven aan bevelen om kanalen die desinformatie verspreiden te verwijderen. Telegram belooft verbetering.

Het oordeel komt van het Supremo Tribunal Federal en werd afgelopen vrijdag geveld. Naast het negeren van bevelen om bepaalde kanalen te verwijderen, zou Telegram zich ook 'niet aan de wetten van het land houden', aldus Reuters, dat het vonnis heeft ingezien. Het oordeel is doorgegeven aan de telecomautoriteit en de schorsing zou gelden totdat Telegram 'zich houdt aan bestaande gerechtelijke bevelen, een reeks boetes betaalt en een bedrijfsvertegenwoordiger voor Brazilië laat verschijnen voor het hooggerechtshof'.

Telegram verklaart in een reactie die door The Verge online is gezet dat het om een miscommunicatie ging. Telegram stelde voor een speciaal ingesteld e-mailadres te gebruiken voor takedown requests, maar het gerechtelijke apparaat bleef mailen naar het algemene Telegram-adres. Telegram zou de e-mails in die inbox over het hoofd gezien hebben en daarom geen gehoor hebben gegeven aan verzoeken.

Telegram-kopstuk Pavel Durov stelt dat het bedrijf 'zeker beter werk had kunnen afleveren' in deze zaak. Hij vraagt om uitstel van het vonnis zodat Telegram de nodige maatregelen kan treffen: "Ik weet zeker dat zodra een betrouwbaar communicatiekanaal is opgezet, we efficiënt take-downverzoeken voor in Brazilië illegale, openbare kanalen kunnen verwerken."

De rechter heeft ook Google en Apple gesommeerd om Telegram op hun platformen te blokkeren. Reuters stelt dat de twee techbedrijven daar nog niet op hebben gereageerd. Volgens de site geven Facebook, Google en Twitter juist wel gehoor aan gerechtelijke bevelen in het land, waardoor desinformatie juist meer naar Telegram toe zou trekken.