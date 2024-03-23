Spaans gerechtshof eist tijdelijke blokkade van Telegram

Het Spaanse gerechtshof eist dat Telegram tijdelijk geblokkeerd wordt. Volgens verschillende mediabedrijven hebben gebruikers zonder toestemming hun content op het platform geüpload. Het gerechtshof wil dat de app geblokkeerd wordt terwijl deze claim wordt onderzocht.

Spaanse providers moeten uiterlijk vanaf maandag toegang tot Telegram blokkeren, zo heeft een rechter van het Audiencia Nacional in het land besloten, aldus het Spaanse Telecinco. Verschillende Spaanse mediabedrijven, zoals Mediaset, Atresmedia en Movistar, hebben de berichtenapp aangeklaagd omdat Telegram zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde content zou hosten. De rechter had het platform om informatie gevraagd, maar Telegram heeft niet voor de deadline gereageerd. Daarom is nu besloten om de app uit voorzorg te blokkeren, tot het onderzoek is afgerond.

Telegram is in Spanje de op drie na populairste berichtendienst. Volgens de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC gebruiken 8,5 miljoen inwoners de app. Dat is 18 procent van de totale Spaanse bevolking.

Eerder werd het platform al geblokkeerd in Iran en Rusland. Het laatstgenoemde land blokkeerde Telegram twee jaar lang. Ook in Brazilië werd een verbod geëist, maar die eis werd weer opgeheven voordat de blokkade daadwerkelijk in werking werd gesteld.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 23-03-2024 13:22
212 • submitter: Llopigat

23-03-2024 • 13:22

212

Submitter: Llopigat

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Reacties (212)

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Rex 23 maart 2024 13:58
In Spanje hebben we een aantal streamingplatforms die door de grote TV bedrijven en ISPs gemaakt zijn (Atresplayer, Mitele, RTVE, Movistar+, etc).

Vaak worden afleveringen 24 uur eerder en in een betere kwaliteit online uitgezonden dan op TV. Daarnaast heb je in de streams geen reclame en op TV wel. Het verschil is echt enorm. Een TV programma online duurt misschien maar 50 minuten terwijl het op TV 90 minuten duurt. Soms krijg je online zelfs extra content, zoals een uur extra vóór of na de TV uitzending.

Wat er op Telegram gebeurd is dat mensen massaal groepen voor elke TV programma hebben gecreëerd waar dan 1 persoon voor de streaming service betaalt en dan het mp4-bestand met iedereen in het kanaal deelt. Er is bijv. een groep voor "Isla de las Tentaciones" (=Temptation Island) met meer dan 40.000 leden die al 4 jaar gebruikt wordt om te "chatten" over de afleveringen en om de stream te downloaden.
En omdat het geen P2P is, download je het TV programma van 1GB in seconden van de Telegram servers.

EDIT voor de geïnteresseerden: Dit verhaal is interessant omdat Movistar één van de aanklagers is. Movistar is de grootste ISP van Spanje. Daarnaast zijn ze ook een TV bedrijf die eigen TV zenders heeft en de rechten heeft tot het uitzenden van alle voetbalwedstrijden.
Als ISP treden ze heel hard op, omdat ze zelf lijden van het illegaal verspreiden van TV programma's. Hun hebben ervoor gezorgd dat alle ISPs illegale streams binnen enkele minuten moeten blokkeren nadat ze centraal gemeld worden. Als een illegale IPTV stream een voetbalwedstrijd begint uit te zenden, kan die dus binnen enkele minuten bij alle Spaanse ISPs geblokkeerd worden.

[Reactie gewijzigd door Rex op 23 juli 2024 07:04]

wildhagen
@Rex23 maart 2024 14:46
Wat er op Telegram gebeurd is dat mensen massaal groepen voor elke TV programma hebben gecreeerd waar dan 1 persoon voor de streamingservice betaalt en dan het mp4-bestand met iedereen in het kanaal deelt
En Telegram staat dat gewoon toe, zonder er tegen op te treden? Dan faciliteren, of op zijn minst tolereren, ze dus hierdoor die auteursrechtenschendingen?

In een andere reactie las ik ook dat Telegram niet reageert op een vraag van justitie om gegevens van de mensen die die programma's delen.

Als dat inderdaad het geval is, is dit een hele belangrijke nuance en toevoeging, en wordt de blokkade opeens wel een héél stuk beter te verdedigen en te begrijpen.
Vuurvleugelhart @wildhagen23 maart 2024 15:16
En wat faciliteert Telegram? Inderdaad, dat dan ook maar gelijk blokkeren?

En nee piraterij is niet oké. Maar wanneer ergens in een markt iets ernstig mis is, ontstaat dat vanzelf (dat zeggen mensen die daar wel verstand van hebben). Daar zit de echte oplossing.
sdziscool @Vuurvleugelhart23 maart 2024 17:02
De oplossing zou zijn een applicatie die alles zou hebben waar je kan kijken voor een bijna equivalente prijs (e.g. als Movistar 10 eu per maand is zou je daar 15-20 eu moeten kunnen betalen voor alle kanalen) dan heb je in principe iets wat met telegram kan concurreren.
Jammergenoeg willen al deze bedrijven niet delen, ze hebben allemaal een eigen platform waar waarschijnlijk maar 3% interessant is voor de gebruiker maar iedere gebruiker betaald voor 100%. Dus maken zij dikke winst hierop.

Bij een meer "get paid for what is watched" zouden alleen de series de bekeken worden geld ontvangen a la Spotify, dan heb je veel betere concurrentie en is alles eerlijker, iets wat grote media conglomeraten absoluut niet willen want dat zou minder winst en meer moeite betekenen
ultimasnake @sdziscool23 maart 2024 19:22
We kunnen keer op keer stellen dat als het verdienmodel ‘x of y’ is etc… maar piraten zullen hun manieren niet plots omgooien.

Als je eenmaal door hebt dat iets voor 0,- super makkelijk verkregen kan worden online is het lastig hen te overtuigen om 1,- per aflevering te laten betalen….
Guru Evi @ultimasnake24 maart 2024 16:41
De meeste piraterij kost geld. Je moet oa. al dingen opslaan, een PCtje laten draaien, een abo bij de torrentsite of nieuwsgroepen kost gemakkelijk enkele euros per maand en natuurlijk de tijd. Het kost ongeveer 10-25 euro om te ‘piraten’. Daarmee dat in het begin Netflix etc een degelijke doodsteek aan piraterij had gebracht, 7 euro per maand, oneindig streamen, geen harde schijven en PCs nodig een degelijk aanbod nieuwe en oude films. Echter vandaag is Netflix 25 euro voor dezelfde optie en heeft een heel deel van hun aanbod verloren en wil je Disney moet er nog 25 bij en dan 25 voor de ‘betere’ films van andere aanbieders, tegen dat je een evenredig aanbod hebt van vroeger kost het nu gemakkelijk 50-100 euro per maand.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 07:04]

Skiddie @ultimasnake24 maart 2024 00:01
Incorrect.
Een aantal van de sites dat ik bezocht zijn vrij leeg gelopen met de opkomst van Netflix en de initiele streaming diensten. Op het moment licensing ed shit een issue begon te worden waardoor het aanbod terug liep kwamen ze stilletjes aan terug. Een streaming dienst waar vrijwel alles op te vinden is, daar wilt men voor betalen. 7 verschillende diensten nemen omdat het aanbod zo gefragmenteerd is, dat willen ze niet.
jongetje @Skiddie24 maart 2024 09:03
Dat komt omdat alle rechten van alle films, series en tv programma's ongelofelijk duur is.
ultimasnake @Skiddie24 maart 2024 17:31
Sorry ik geloof je zeker dat Netflix enkele piraten aan wal kregen, maar het gros is zeker niet aan wal gebleven of op z’n meest alleen voor een drankje van schip gegaan. Al is het alleen al omdat Netflix niet alles omvattend was en is. Als Netflix exact biedt wat jij leuk vind sure, maar is het maar 50% waarom dan niet de volle 100% downloaden…. En dan alsnog al zou je die 50% consumeren via Netflix dan ben je dus nog steeds een deeltijd piraat.

Fragmentatie is inderdaad ook zo een argument. Zo ook; region exclusives, timed exclusives, alleen op lineaire tv etc.

De tijd dat we dachten alles te kunnen zien op onze beeldbuis, of minstens accepteerde dat dit zo was ligt ver achterons (yarrrggggh)
Waah @ultimasnake25 maart 2024 13:24
Netflix is veel simpeler in gebruik. Men betaald graag voor gebruiksgemak (al zegt men dat niet). Daarom snap ik de blokkade wel op deze telegram groepen. Het is veel te makkelijk zo.

Netflix was altijd de app openen, film kiezen en klaar.

Nu moet je eerst uitzoeken op wélke streamingdienst iets staat. Waarbij info online vaak achterhaald is. Daarna moet je de streamingdienst ook daadwerkelijk hebben. En met pech is de content na een week offline omdat de rechten verlopen zijn. Of seizoen 2 is er niet maar 3 en 4 staan op een ander platform.

Daarom is de scène voor muziek downloaden bijna dood. Wie download er nog MP3? Enkel FLAC sites bestaan nog... Want Spotify is makkelijk in gebruik!

Netflix is dat al lang niet meer. Door de versplintering. En daar zit het probleem.

Daarom zie je nu de opkomst van IPTV. Want alle films zijn makkelijk te vinden heb ik begrepen. En dat gemak.... Daar zit het hem in.
sdziscool @ultimasnake23 maart 2024 21:16
Maar als je hun telegram kanaal elke 2 weken neerhaalt en ze moeite moeten doen, is die 1 euro voor veel simpletons meer dan genoeg!
Blokker_1999
@Vuurvleugelhart23 maart 2024 15:21
Het is niet omdat er mensen zijn die het niet eens zijn met wat een rechthebbende doet met zijn rechten, dat men daarom die rechten maar moet schenden.

En nee, de overheid mag jou je recht niet ontnemen om je mening te uiten, maar dat wil niet zeggen dat ze platformen die daarvoor gebruikt kunnen wordne niet mogen verbieden wanneer die platformen helpen andere wetten te schenden. Door Telegram (tijdelijk) te verbieden, wordt de potentiele inbreuk ook stopgezet. En ja, de rechtbank maakt daarbij ook de afweging van welke impact dat zoiets heeft, voor beide partijen in de zaak. In dit geval zal de rechtbank oordelen dat het status quo behouden een sterke negatieve impact heeft op de houders van auteursrecht terwijl het verbieden van Telegram een beperkte invloed heeft op de gebruikers van Telegram daar zij alternatieven kunnen gebruiken voor het uitoefenen van het primaire doel van Telegram, zijnde communiceren met elkaar.
Aldy @Blokker_199924 maart 2024 14:00
En nee, de overheid mag jou je recht niet ontnemen om je mening te uiten,
Telegram is maar één van de vele berichtendiensten, dus er zijn genoeg mogelijkheden om je mening te uiten. Dus wordt niemand de mond gesnoerd.
Guru Evi @Aldy24 maart 2024 16:44
Voorzichtig maar, met die denkwijze zeg je dat het verbieden van spraak okay is zolang je de kanalen die de overheid goedkeurt mag gebruiken.
Aldy @Guru Evi24 maart 2024 17:52
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de kanalen die de rechter afkeurt niet gebruikt kunnen worden. Dat zijn twee verschillen met wat jij vindt dat ik zeg.
Guru Evi @Aldy26 maart 2024 13:35
Ik zie het verschil niet. Als de overheid een lijst maakt met alle kanalen/websites die je niet mag gebruiken of een lijst maakt met alle kanalen/websites die je wel mag gebruiken dat heeft praktisch gezien toch geen verschil, uiteindelijk mag je enkel bij de kanalen die de overheid denkt dat "goed" of "niet slecht" zijn.
Aldy @Guru Evi26 maart 2024 13:52
Alleen al het woord overheid komt niet voor in mijn stelling. Je moet echt goed lezen.
Guru Evi @Aldy26 maart 2024 14:51
Je zegt rechter, de rechter is deel van de overheid...
Aldy @Guru Evi26 maart 2024 15:08
De rechter is onafhankelijk....
Guru Evi @Aldy26 maart 2024 18:37
Onafhankelijk van de staat? Niet in Europa! Rechters worden aangesteld door en betaald van de staat, ze moeten de wetten die de staat opgemaakt hebben interpreteren en volgen zelfs al gaan die in tegen de burgers.

En met juridische onafhankelijkheid is het niet goed gesteld in de EU:
https://rm.coe.int/cdcj-2022-07e-sofia/1680a930ee

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 07:04]

Aldy @Guru Evi26 maart 2024 18:47
Vind je het erg dat ik niet inga op deze onzin.
Guru Evi @Aldy26 maart 2024 18:50
Als jij een officieel rapport van de CDCJ over de staat van juridische onafhankelijkheid in de EU 'onzin' vindt, denk ik dat je er zelf geen garnaal van snapt.
Aldy @Guru Evi26 maart 2024 19:00
Heb je het zelf wel gelezen? Het gaat niet eens over de EU.
Guru Evi @Aldy26 maart 2024 22:59
Wut? COE is een waakhond voor mensenrechten binnen Europa, dus de EU en andere potentiële toekomstige lidstaten in Europa die zich ook (zeggen) vast te houden aan uitspraken van de EU rechtbanken.

De rapporten gaan grotendeels over EU lidstaten. Het is heus geen rapport over China of de VS.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 07:04]

Aldy @Guru Evi27 maart 2024 09:07
O ja, joh. Of je hebt het rapport niet gelezen of je verkoopt gewoon bullshit. Zelf denk ik het laatste.
Sinds wanneer zijn bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Armenië toekomstige lidstaten? En op Polen na komt binnen de EU de rechtelijke macht er goed vanaf. Dat de EU het rapport opstelde, wil niet zeggen dat het over de EU gaat. Nogmaals, je verkoopt onzin, zoals ik al eerder meldde.

Het probleem is dat als je hier nonsens verkoopt, dat je niet meer serieus wordt genomen bij de onderwerpen waar je wel iets over te vertellen hebt.

[Reactie gewijzigd door Aldy op 23 juli 2024 07:04]

xzaz @Blokker_199923 maart 2024 15:35
Dat is ook een van de redenen waarom wegen in Nederland niet in private handen kunnen komen. Met alle drugs auto's en distributie zullen ze de weg direct moeten sluiten.
chicky @xzaz23 maart 2024 17:07
Dat is niet helemaal correct.
Als voorbeeld: de kiltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel. De tunnel is in 1972 gebouwd door Stichting Tunnel Dordtse Kil, een private onderneming.
Op dit moment is de Kiltunnel is eigendom van het Wegschap 'Tunnel Dordtse Kil'.
Daarnaast kan jij zelf op jouw eigen land toch ook een weg maken en deze openstellen voor publiek. Je hebt dan dus een private weg.
jongetje @chicky24 maart 2024 09:05
Precies, mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Frankrijk met zijn tolwegen.
Was voeger in Nederland ook normaal, ga maar eens naar het belasting en douane museum in Rotterdam (ook aanrader met kinderen tussen de 8 en 15).
kodak @wildhagen23 maart 2024 15:46
Het faciliteren van illegale activiteiten is alleen slechts één kant. En nog een zeer beperkt deel ook. Telegram levert in principe een legale dienst, ongeacht of mogelijk blijkt dat ze specifieke commerciele content niet op tijd verwijderen. Het geheel blokkeren heeft dus zeer grote gevolgen voor vrijheid en legaal gebruik door anderen. Ik lees niet dat het Hooggerechtshof dat duidelijk laat meewegen. Het lijkt meer te gaan om macht uitoefenen dat zich er ook op richt om negatieve gevolgen te veroorzaken voor al het legale gebruik. Gewoonlijk hoort er proportionaliteit te blijken als er gevolgschade te verwachten is voor anderen.
Aldy @kodak24 maart 2024 13:55
Ik denk dat de Spaanse opsporingsdiensten tegen dezelfde problemen aanloopt als de onze. Telegram doet ook hier niets tegen illegale content en reageert niet of nauwelijks richting deze opsporingsdiensten. Ik denk dat als je elke keer tegen deze grote problemen aanloopt dat een totaalverbod best wel proportioneel kan zijn. Aangezien Telegram niet de enige berichtendienst is, hoeft de gevolgschade ook niet heel groot te zijn.
Als het Spaanse Hooggerechtshof dit nu eist, is het geen onverwachte eis. Ik ga ervan uit dat de rechtsgang in Spanje redelijk overeen komt met de onze en zal dit probleem al jaren lopen.
kodak @Aldy24 maart 2024 15:09
Moeite met strafrechtelijk handhaving op criminaliteit zou een argument kunnen zijn, maar lijkt me wat ver gezocht. Het lijkt me namelijk aannamelijker dat de politie al jaren op telegram probeert te handhaven en dan naar de rechter zou zijn gestapt als deze niet zou meewerken. Ik lees ook niet dat de politie moeite heeft of dat zelfs voor de rechter relevant zou blijken.
Aldy @kodak24 maart 2024 15:48
Ik denk dat de Spaanse partijen de mediabedrijven zijn, maar hier in Nederland kunnen de opsporingsdiensten zo'n eis neerleggen. Hier wachten we nu op Europa, maar ik denk dat zo'n verbod via de rechter meer zoden aan de dijk zet. In ieder geval sneller. Hier heb ik het over de drugsadvertenties, waar Telegram niets aan doet, zoals afgelopen week dit een topic was.
kodak @Aldy24 maart 2024 17:24
Een rechter betrekt niet zomaar gemak voor opsporingsdiensten bij een claim van anderen. Dat mag waarschijnlijk ook niet eens, juist omdat een rechter geen zaak maakt of gemak hoort te dienen.

En zelfs al zouden de mediabedrijven het gemak voor andere opsporing in de zaak hebben betrokken dan zal dat niet snel relevant zijn. Een ander gemak gunnen gaat niet om de eigen zaak. En daarbij staat de politie in dienst van de maatschappij, niet andersom en ook niet specifiek de klagende partij. 'gemak' voor opsporingsdiensten staat net zo min zomaar boven grondrechten voor vrijheden. En de politie is er ook niet specifiek voor criminaliteitsbestrijding boven alle legale vrijheidsrechten van de maatschappij. De rechter kan dan ook niet zomaar voorkeur hebben daar toch wel iets mee te willen doen. Dat is zeer gevaarlijk voor de rechtsstaat.
Aldy @kodak24 maart 2024 18:47
Een rechter betrekt niet zomaar gemak voor opsporingsdiensten bij een claim van anderen.
Zo bedoelde ik het ook niet. Twee gescheiden zaken:
1. De media in Spanje en
2. De opsporingsdiensten hier in Nederland.

En wat Nederland dan betreft: De opsporingsdiensten kunnen aan de rechter vragen om de schadelijke content door Telegram te laten verwijderen. Bij weigering zou de rechter kunnen eisen dat Telegram niet meer in Nederland wordt doorgegeven zolang Telegram niet aan die eis voldoet.
sympa @kodak23 maart 2024 18:48
Een café levert ook een legale dienst. Maar als er een hoek is waar gestolen telefoons worden verhandeld, en iedereen weet het en de cafébaas doet niks, dan heeft dat café wel een probleem.
LaTiNo156 @sympa23 maart 2024 19:30
Dan zou je ook kunnen zeggen dat de internetprovider kan worden geblokkeerd.
sympa @LaTiNo15623 maart 2024 20:00
Een internetprovider heeft dan ook een abuse-desk die bijvoorbeeld spammers van het netwerk weert.
En als de politie langskomt en zegt "j jansen mag geen internet meer" dan zullen ze dat ook op moeten volgen.
En niet zeggen "onze afdeling juridische zaken heeft het een beetje druk, misschien volgend jaar".
kodak @sympa23 maart 2024 20:32
Telegram heeft ook een abuse desk. Dat is ook door mede-tweakers al aangegeven. De politie legt daarbij geen verbod op. Gewoonlijk probeert een bedrijf of persoon de provider of socialmediabedrijf te overtuigen dat iets verboden is en binnen bepaalde tijd verholpen moet zijn. Lukt dat niet dan kan men bijvoorbeeld naar de rechter, zoals hier. Waarbij de rechter hier stelt dat ze niet weten of het strafbaar is wat telegram doet en telegram maar volledig laat blokkeren tot er genoeg onderzoek gedaan is waarop de rechter kan beslissen. Het komt in Nederland ook wel eens voor dat onduidelijk is of er werkelijk iets strafbaars gebeurt, maar gewoonlijk is dat reden om de eisende partij bewijs aan te laten leveren, niet om de beklaagde partij en de legale klanten maar te gaan duperen zodat de klager zonder voldoende bewijs alvast maar het voordeel van de twijfel krijgt.
sympa @kodak23 maart 2024 20:44
Ik vermoed dat de rechter heeft meegewogen dat de abusedesk van Telegram niet erg goed functioneert.
Ja, een abusedesk kost geld, en dat kan geoptimaliseerd worden als ze effectief gebruik maken van techniek om ook nieuwe kanalen direct te blokkeren.
Of om het product aan te passen. Files van 1 GB in een messenger?
Vraag me overigens af wie de hosting van die bestanden betaalt. Een investeerder? Een overheid? Een rijke activist? Betalende gebruikers, of adverteerders?
Remzi1993 @sympa23 maart 2024 22:01
Of om het product aan te passen. Files van 1 GB in een messenger?
Mensen betalen hiervoor bij Telegram. Volgens mij kunnen gratis gebruikers ook niet zoveel uploaden. Bij Telegram kan je betalen en dan krijg je grote upload en emoij en andere dingen.

Edit: Dit heet Telegram Premium en is jaarlijks 29 euro. Ook kan je maandelijks betalen en dan is het 4 euro per maand.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 07:04]

jongetje @sympa24 maart 2024 09:00
Maar nu sluit je niet alleen j jansen uit van de kroeg maar doe je de deur op slot (niemand in Spanje (zonder vpn) kan telegram meer gebruiken).
sympa @jongetje24 maart 2024 13:13
Tja, als ik een taxibedrijf heb dat ook envelopjes met drugs bezorgt komt er een moment dat geen enkele landgenoot meer in mijn taxi mag. Omdat die in beslag is genomen en ik in de gevangenis zit.
Gelukkig zijn er wel andere taxibedrijven dan.
kodak @sympa23 maart 2024 20:14
Ik stel niet dat telegram maar geen probleem hoeft te hebben maar dat er proportionaliteit van het probleem voor de legale gebruikers en telegram hoort te zijn. "Een probleem hebben" staat gewoonlijk niet gelijk aan sluiten. Dat kan ook verplichting tot meewerken zijn met beperken van de financiële vermogen of beslag leggen op een deel van de goederen.
2TheMaks @wildhagen23 maart 2024 17:13
... en wordt de blokkade opeens wel een héél stuk beter te verdedigen en te begrijpen.
Mijn probleem is dat de eis word opgelegd aan private partijen die niets met de zaak te maken hebben, namelijk aan iedere private partij die op Spaans grondgebied internettoegang aanbiedt aan particulieren.

Die ISP's verkopen toegang tot het hele internet, en moeten nu op last van een rechter een deel van het internet (namelijk de IP-adressen van Telegram) onbereikbaar maken. Buiten dat: het lijkt mij niet de bedoeling dat de taak om de wet te handhaven neergelegd word bij private partijen.

Zo kan de rechter ook eisen dat de Telegram app verwijderd moet worden uit de appstore/playstore, en wanneer Apple/Google daar geen gehoor aan geven dat dan de ISP's de toegang tot de diensten van Apple/Google moeten blokeren.
sympa @2TheMaks23 maart 2024 20:46
Telecommunicatiediensten zijn in vrijwel elk land onderhevig aan landelijke wet- en regelgeving.
Zo vreemd is het niet dat er wat kan worden geëist.
MSalters
@2TheMaks25 maart 2024 12:44
Zo kan de rechter ook eisen dat de Telegram app verwijderd moet worden uit de appstore/playstore
De klagers eisen; een rechter wijst alleen maar eisen toe (of af, naar gelang de argumenten). Maar inderdaad, Apple en Google hebben een bijzondere positie onder de DSA/DMA en moeten daarom regelmatig optreden tegen problematische content.
Rex @wildhagen23 maart 2024 14:57
Uit ervaring kan ik je vertellen dat Telegram wel optreedt, maar het gaat heel sloom en ze doen heel weinig. Er gaan soms groepen/kanalen dicht, maar soms houden groepen het wel maanden of zelfs jaren vol.

Daarnaast als je "lid" wordt van zo'n groep, krijg je meteen een lijst van andere backup-kanalen te zien. Als er één gesloten wordt, kun je zo doorklikken naar de andere.

Het wordt in Spanje niet alleen gebruikt voor films/tv shows, maar ook voor "fake kleren". Er zijn groepen met honderden/duizenden links om fake Louis Vuitton tassen, Lacoste schoenen of Ferrari brillen te kopen.
Kevinp @Rex24 maart 2024 11:24
En is de vraag is het heel erg als er neppe Louis Vuitton tassen verocht worden (zolang je weet dat ze nep zijn). Geen van deze mensen zal ooit een echte kopen.

Moreel en copyright is het verkeerd. Maar zeggen dat het gedorven inkomsten zijn is natuurlijk onzin.
familyman @Kevinp25 maart 2024 13:21
Het beinvloedt anders wel de perceptie van je merk, mogelijk, en daardoor je vermogen om je eigen prijsstelling te kiezen.

Dus nee, niet echt onzin.
Kevinp @wildhagen24 maart 2024 11:23
Lees nu eens wat hier staat.

Een berichtenservice staat toe dat je berichten deelt waarin iets illegaals gebeurd.

Mijn auto kan ook harder dan 50 rijden in de bebouwde kom. En dat staat volkwagen ook gewoon toe. Laten we dan auto's blokeren. Ik denk dat het percentage overtreders zonder gepakt te worden aanmerkelijk hoger is.

Omdat een paar miljarden bedrijven hun lobby zo sterk hebben moeten we een bedrijf blokkeren wanneer er nog geen bewijs is? Want er staat letterlijk zolang het onderzocht wordt.
familyman @Kevinp25 maart 2024 13:21
Nee, maar dat bedrijf reageert niet. En dan krijg je dus dit soort dingen.
MrFax @wildhagen24 maart 2024 06:31
Jij en ik delen ook heel vaak copyrighted content (bewust of onbewust) en dat faciliteert WhatsApp toch ook niet?
WeetJeHetZeker @wildhagen25 maart 2024 11:14
Met die logica moeten we ook alle wegen in Nederland maar blokkeren, want er gaat zoveel contrabande overheen.
Mars4i @Rex23 maart 2024 16:27
Dit moet telegram toch een aardig wat geld kosten? 40.000 leden en 1GB per aflevering en dat voor maar 1 serie. Hoe doet telegram dit? Vertonen ze reclame in die kanalen? Want ze zijn nog steeds verlieslijdend. Dus of ze zelf blij zijn met dit soort gebruik, betwijfel ik.
Rex @Mars4i23 maart 2024 17:34
Of je kunt het ook omdraaien: Alle illegale content zorgt voor een toestroom aan gebruikers.

Misschien doen ze een oogje toeknijpen terwijl ze marktaandeel van Whatsapp wegsnoepen?
Power2All @Rex23 maart 2024 23:47
Vind het eigenlijk wel opmerkelijk dat je heel makkelijk een gigabyte kan uploaden.
100MB heb je bijv. bij Discord en whatsapp volgens mij ook, maar 1GB, maken ze het uitwisselen wel heel makkelijk.
b12e @Power2All24 maart 2024 00:42
maken ze het uitwisselen wel heel makkelijk.
Dat hangt er maar vanaf. een aflevering in 1080p met een beetje deftige bitrate van 40-50 minuten is al snel meer dan een gigabyte groot. Dan moet je je bestand al gaan opsplitsen in meerdere zip/rar bestanden, iets wat met gratis file hosts ook al gebeurde (en mogelijks nog altijd, geen idee). Die gaven vaak ook "maar" een paar honderd megabyte aan gratis opslag, en soms een gigabyte. uitzonderingen zoals Mega daargelaten.

Ik woon momenteel in Spanje, en gebruik Telegram voornamelijk voor voice gesprekken met familie in België en een paar vriendengroepen hier in Spanje, dus wat dat betreft is een blokkade enorm vervelend. Gelukkig heeft de Telegram app overal ondersteuning voor proxies, dus ik heb net een eigen socks5 proxy opgezet, dat zou het probleem moeten oplossen zonder VPN nodig te hebben.

Ze maken het ook enorm makkelijk om zo'n proxy config te delen, er is een QR code of deelbare link die je met vrienden kan delen via andere kanalen en die met 1 klik de configuratie doet binnen de Telegram app. Dus gelijk de proxy ook met een aantal vrienden gedeeld.

[Reactie gewijzigd door b12e op 23 juli 2024 07:04]

Power2All @b12e24 maart 2024 11:08
Mwa, je kan tegenwoordig ook heel simpel een OpenVPN server deployen met Docker.
Op Docker Hub staat er zelfs een cracked OpenVPN image die 1024 clients toelaat, en dan heb je er ook nog eens 2FA erbij, allemaal selfhosted.
Neem je gewoon ergens een VPS server die DMCA veilig is, daar zijn er nog best wel veel van te vinden, en dan kun je dat allemaal prima doen.

Ik gebruik zelf nog steeds BitTorrent, en host al een paar jaar een van de grote public trackers waar veel peers op zitten. Er wordt nu ook gekeken naar IPFS, wat een mooie alternatief is voor BitTorrent. Verder zijn er al streaming sites aan het testen met WebTorrents, dat via webbrowsers Peer2Peer connecties opbouwt.

Telegram uploaden klinkt een beetje van de tijd van de News Servers, kwestie van tijd dat ze dit ook gaan limiteren.

[Reactie gewijzigd door Power2All op 23 juli 2024 07:04]

b12e @Power2All24 maart 2024 11:25
Ik gebruik gewoon de *arr en *err toepassingen in combinatie met usenet en een private tracker waar de content 0 day gereleased wordt voor de dingen die niet op usenet staan. Het grote voordeel is de inmense snelheid waarmee usenet content kan worden binnengetrokken - Sabnzbd toont me regelmatig snelheden van 500 megabyte per seconde of meer (MB, niet Mb, ik ken het verschil ;).

Zowel Telegram uploaden en downloaden lijkt me enorm veel moeite voor iets dat volledig geautomatiseerd kan met Sonarr/Radarr/Overseerr/unpackerr, terwijl er gewoon prima alternatieven zijn.
Rex @Power2All24 maart 2024 10:44
Het upload limiet van Telegram is 2GB.
Xerpan @Rex24 maart 2024 12:25
Wat ik hier overduidelijk uit haal is dat mensen een schurfthekel aan reclame hebben. Waarom zou je anders online kijken? Niet omdat het makkelijker of eerder is. De meeste mensen die ik ken kijken online, omdat ze dan zelf de tijd kunnen bepalen die hen het beste uitkomt. En in veel gevallen kun je de reclames skippen of even doorspoelen.
Floor @Xerpan24 maart 2024 12:36
Maar dan kan je toch gewoon het legale abbonement nemen?
Content maken kost gewoon geld, bedrijven willen en moeten geld verdienen dus er zal gewoon voor betaald moeten worden
Daarom heb ik ook een hekel aan de illegale IPTV streams en mogen ze deze van mij veel harder aanpakken. Anderzijds, overkoepelende dienst van pakweg 50 euro per maand waarop alles te zien is zou wel een heel welkome aanvulling zijn.
Earth_Apple @Rex24 maart 2024 13:03
Hopen dat Telegram dit wat slimmer aan pakt dan, de hele app blokkeren omdat een klein deel het voor illegale praktijken gebruikt lijkt me nogal overbodig. Wellicht kunnen ze tijdens de maximale filesize omlaag zetten naar 100mb of iets dergelijks.
Rex @Earth_Apple24 maart 2024 13:06
Ze kunnen ook gewoon een Spaanse advocaat inhuren en meewerken aan de rechtzaak, waardoor de app weer open zou kunnen gaan.
DaveFlash @Rex24 maart 2024 23:41
haha, 1 sec zoeken en ik kwam al in die groepen met afleveringen
Jeanpaul145 @Rex25 maart 2024 08:40
Klinkt alsof die bedrijven het zichzelf aandoen eerlijk gezegd.

In de woorden van Gabe Newell:
We think there is a fundamental misconception about piracy. Piracy is almost always a service problem and not a pricing problem," he said. "If a pirate offers a product anywhere in the world, 24 x 7, purchasable from the convenience of your personal computer, and the legal provider says the product is region-locked, will come to your country 3 months after the US release, and can only be purchased at a brick and mortar store, then the pirate's service is more valuable.
slijkie 23 maart 2024 13:32
“Spaanse mobiele providers” (aangepast nu zie ik)

Dus vaste ISP’s niet? Heb al een SOCKS5 proxy verleend aan kennissen en familie die in Spanje zitten.

Settings > Data and Storage > ‘Use Proxy’

Voor het geval dat.

Je kan zelf op je PC of NAS een socks5 (met ww zou ik aanraden) hosten met Docker.

MTproto server (of officiele) is ook aan te maken en te gebruiken als proxy in Telegram.

Mij tip: Gebruik GEEN ‘gratis’ proxy die je online kan vinden. Dikke kans dat al je Telegram verkeer bekeken kan worden.

Zeer vreemde en bizarre maatregel van een land. Toont weer aan dat een decentrale p2p chatdienst nodig is voor de massa.

Edit: socks5 & MTproto server toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door slijkie op 23 juli 2024 07:04]

CamelKnight @slijkie23 maart 2024 14:20
Zeer vreemde en bizarre maatregel van een land.
Mwah, als er inderdaad illegale content wordt aangeboden kan ik me voorstellen dat, als het platform niet reageert, er uiteindelijk consequenties zijn. Een blokkade gaat dan misschien wat ver. Aan de andere kant 'verliezen mediabedrijven hierdoor inkomsten'. Als ik kijk naar BREIN en hoe zij bezig zijn geweest om o.a. the Piratebay te blokkeren dan lijkt dit me vergelijkbaar.
nzall @CamelKnight23 maart 2024 15:04
Bwah, zoals altijd is dit een geval van piraterij die een betere dienst aanbiedt dan de eigenlijke aanbieders van het product. Die diensten zijn allemaal ongeveer iets van een 5 EUR per maand, maar de programma's zijn allemaal zo verspreid over elke dienst omdat elke provider zijn eigen dienst heeft.
PhilipsFan @nzall23 maart 2024 16:10
Mediabedrijven hoeven op de een of andere manier niet aan de regels van de economie te voldoen volgens veel Tweakers. Want als een dienst niet aanbiedt wat jij wilt, of in de vorm die jij wilt, "dan gebruik je die toch niet".

Piraten is misschien niet legaal, maar de meeste mensen zitten daar niet zo mee. Dus voor de mediabedrijven is het wel degelijk concurrentie. Zorg dat jouw dienst beter is, dan stopt het piraten vanzelf. Mensen willen toch liever legaal bezig zijn en de meeste gunnen artiesten ook gewoon een (dik belegde) boterham.
nzall @PhilipsFan23 maart 2024 17:16
Ik ben het ermee eens dat mensen hun shows legaal moeten kijken, als dat enigszins mogelijk en betaalbaar is. Ik betaal voor Amazon Prime Video omdat dat inbegrepen is bij Amazon Prime en ik dat gebruik voor prime gaming rewards, en ik betaal voor Disney+ en kijk via mijn vader naar Netflix, maar die zijn allemaal nog goed betaalbaar. Er zijn sommige streamingdiensten die 30 EUR of meer per maand vragen, en dat zie ik zelf niet echt zitten voor een dienst die ik misschien maar 2 of 3 keer per maand gebruik, of voor een show die ik wil proberen.

[Reactie gewijzigd door nzall op 23 juli 2024 07:04]

k995 @nzall23 maart 2024 17:32
Betaal dat dan niet een heel jaar? Pak een maand?
Films en series kijken is nog nooit zo goedkoop geweest en toch zagen en klagen mensen nog.
nzall @k99523 maart 2024 18:49
sorry, was een tikfout, bedoel 30 EUR per maand, niet per jaar. 30 EUR is een smak geld om aan een streamingdienst te geven per maand...
TheVMaster Moderator WOS @nzall23 maart 2024 21:14
Welke streamingdienst is er precies 30 euro/maand? Volgens mij zuig je dat uit je duim....
nzall @TheVMaster23 maart 2024 21:27
Ik had mij vergist: https://www.streamz.be/ is maar 20 EUR per maand, wat nog steeds veel is.
TheVMaster Moderator WOS @nzall23 maart 2024 21:54
Ik mis volgens mij iets, dat abonnement waar je mee aankomt is dan wel gelijk de super Premium versie. Je kunt ook gewoon voor het abonnement van 7,95 of 11,95 kiezen he.

Daarnaast moesten wij vroeger dvd's (en nog eerder VHS tapes) huren bij de videotheek. Dat koste 7,50 per film. Tja, dan is een streamingdienst van 20 euro per maand best wel goedkoop :+

[Reactie gewijzigd door TheVMaster op 23 juli 2024 07:04]

Jeroen hofman @TheVMaster24 maart 2024 00:14
Tja wat een tijd was dat, Ook huurde we de leesmap of de laatste die je mocht houden.Heb je hier wel over de gulden /FL piek, nu reken we toch in euro.
Maar je hebt hier wel een punt. idd wat is dan 20 euro pm.
Wat een tijd opzich (VHS, BETA, V2000, ) noem het maar op. Enzo bracht menig gebiologeerd de tijd door.
Daarnaast als je wat zoekt vindt je denk ik de (stream) via tor
TheVMaster Moderator WOS @Jeroen hofman24 maart 2024 12:38
Ja, de leesmap idd. Wauw, wat een tijden. Maar goed, wat ik wilde zeggen is de tijd waarin we nu leven met met voor elke zender wel bijna een eigen streaming dienst is wel erg fijn. De fragmentatie is wel jammer, maar je kunt de meeste diensten natuurlijk per maand opzeggen of afnemen.
Jeroen hofman @TheVMaster25 maart 2024 23:09
De tijd zeker wel doorstaan, zo ook hoe we van pen en papier Typmachine in dit digitale tijdperk zijn beland best weel een hele verschuiving, jaren 70-80-90-2000 .....2024 BIzar wat er zoal speelt en gaande is.
Nog vergeten dat we toen nog een brief schreven in een envelop postzegel erop en naar de postbox of het postkantoor, voor een antwoordt terug was je een week verder
De Melkboer met paard en wagen, de kolenboer, voddeboer, oudpapier boer...
Nu in het digitale beland.

Maar goei, het ging over de blokade telegram

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 23 juli 2024 07:04]

Manderlay1 @nzall23 maart 2024 19:01
Ja maar de content die ze aanbieden kost ook bakken met geld.
k995 @nzall23 maart 2024 19:18
Gezien de content is dat een schijntje
Llopigat
@slijkie23 maart 2024 13:52
Yep ik heb zelf ook meteen een MTProto proxy ingericht. Was een fluitje van een cent met docker.

Overigens is die MTProto server die je daar linkt niet de officiele , dat is deze: https://hub.docker.com/r/telegrammessenger/proxy/#!
slijkie @Llopigat23 maart 2024 13:53
Tnx updated ;)
Alxndr @slijkie23 maart 2024 15:31
Volgens mij klinkt dit als wat ik nodig heb, maar kun je in jip en janneka taal uitleggen wat een socks5 is en doet? En waarom is de manier die jij noemt wel veilig?

En (waarom) is m'n VPN gebruiken niet gewoon voldoende?

Anyway, ik weet waar ik morgen mee aan de slag moet, lekker kortdag zo ineens. Ik wil niet ineens tot alleen Whatapp veroordeeld zijn. :/

hoezo wordt dit op 0 gezet, het zijn toch gewoon zeer relevante en on-topic vragen voor iemand die in Spanje woont...

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 07:04]

PhilipsFan @Alxndr23 maart 2024 16:18
SOCKS5 lijkt op VPN, maar dan zonder encryptie. Je kunt het dus niet gebruiken als je niet wilt dat je ISP (of een ander tussenstation) meekijkt met de inhoud van je communicatie. Maar het is wel nuttig om een blokkade te omzeilen. Blokkades zijn namelijk vaak op DNS of IP-nivo, als je eerst een SOCKS verbinding maakt naar een IP dat niet geblokkeerd is, dan kun je daarover je verbindingen laten lopen en heb je dus geen last van de blokkade.

Meekijken is overigens niet echt een issue met Telegram, omdat Telegram zelf nog een encryptielayer gebruikt. Dus het is niet meteen onveilig. Je provider kan waarschijnlijk (als ze DPI gebruiken) zien dat je Telegram gebruikt, maar ze kunnen niet meelezen en ze kunnen het ook niet blokkeren.
Rex @PhilipsFan24 maart 2024 10:48
Spaanse providers gebruiken DPI om services te blokkeren, dus zelfs als je je eigen DNS gebruikt krijg je op torrent sites en 451 error te zien.
slijkie @Alxndr23 maart 2024 15:59
VPN zal het doen, maar dan moet je hele toestel op die VPN draaien, is in principe prima.

een SOCKS5 of MTProto is een proxy, en dat voer je in de app Telegram zelf in.

VPN is altijd beter/veiliger (inprincipe). Maar soms wil je alleen Telegram erover draaien.

Dus conclusie, als je al een VPN hebt, en continue draait op je telefoon, hoef je geen SOCKS5/MTProto.
Fermion @slijkie24 maart 2024 08:32
Als alleen het verkeer van de applicatie door Spanje naar de server geblokkeerd wordt, dan is SOCKS5 de betere manier om dit probleem te omzeilen. VPN wordt pas nuttig als Spanje het verkeer vanaf de node weet te blokkeren, bijvoorbeeld door een IPS die het verkeer op het netwerk tegenhoudt.

VPN is niet altijd de betere keus.
Rex @slijkie23 maart 2024 13:51
De ban moet door alle* grote providers doorgevoerd worden, voor vaste en mobiele klanten.

* = Providers die in juni 2019 minder dan 0.1% marktaandeel hadden vallen hier niet onder.

[Reactie gewijzigd door Rex op 23 juli 2024 07:04]

merethan @slijkie24 maart 2024 11:11
Toont weer aan dat een decentrale p2p chatdienst nodig is voor de massa.
Bestaan al:
https://briarproject.org/
https://tox.chat/
slijkie @merethan24 maart 2024 15:46
Niet voor de massa, want beiden hebben geen iOS support.
merethan @slijkie25 maart 2024 08:11
Het is open source, wat zoveel betekent als dat jij 'em kunt gaan schrijven als je er eentje wil.
slijkie @merethan25 maart 2024 09:25
Klopt, dan kan men dus ook vanaf scratch iets schrijven. Oftewel niet bruikbaar en ‘instapbaar’ voor de massa.
Slide74 23 maart 2024 13:41
Ik ken veel mensen in Spanje die Telegram gebruiken. Iedereen gebruikt het voor illegale content en niemand gebruikt het voor communicatie. Ergens snap ik dit wel want illegale, niet engelstalige, content gaat meermaals via Telegram.
Llopigat
@Slide7423 maart 2024 13:49
Ik ken ook heel veel mensen in Spanje die telegram gebruiken en ze gebruiken het allemaal wel voor communicatie. Vooral grote groepen van bijvoorbeeld de makerspace, aankondigingen van bepaalde feesten enzovoorts. Voor grote chatgroepen is het ideaal. De moderatietools zijn uitstekend bijvoorbeeld. Ik zit in groepen met bijna 1000 berichten per dag en vele honderden deelnemers. In totaal meer dan 30 groepen. Ook de mogelijkheid voor bots betekent dat je heel makkelijk functionaliteit aan je kanalen toe kan voegen.

Voor 1:1 communicatie is WhatsApp in Spanje het grootst, maar Telegram is voor groepschats enorm. En daar komen natuurlijk ook 1:1 chats uit voort. In Telegram hoef je je nummer niet te delen met andere deelnemers dus je hebt vaak niet eens de kans om op whatsapp over te gaan.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 07:04]

Slide74 @Llopigat23 maart 2024 14:36
Juist de grote chatgroepen maken het mogelijk om illegale content te verspreiden. Ik snap daarom dat ze telegram willen aanpakken maar ik vind dit ook niet fijn.
Ik vind Telegram perfect en voornamelijk omdat ik geen telefoonnummer hoef te delen en ik daardoor kan communiceren met onbekenden maar ik zie dat het uit de hand loopt wat betreft content.

Ik ga er van uit dat juist in Spanje veel Telegram gebruikers zijn omdat het elders lastig is illegale Spaanse content te krijgen.
b12e @Slide7424 maart 2024 00:51
Ik ken veel mensen in Spanje die Telegram gebruiken. Iedereen gebruikt het voor communicatie en niemand gebruikt het voor illegale content.

Vooral Pokémon Go groepen zijn hier enorm in trek, met de Detective Pikachu bot als belangrijkste reden waarom Telegram wordt gebruikt.

Verder zijn de moderatietools ook veel beter dan bij bijvoorbeeld Whatsapp. Een goede vriendin van me werkt bij een instituut dat opleidingen voorziet voor de nationale politie, en daar wordt met leerlingen (agenten in opleiding of bijscholing) en klassen gecommuniceerd via Telegram. Sommige groepen bevatten 1400+ agenten in opleiding.

Onder andere mijn lokale overheid (de stad) communiceert via een Telegram kanaal over belangrijke zaken (werkzaamheden, apotheek van wacht, activiteiten en evenementen, etc). 2100 subscribers voor een dorp met om en bij de 24.000 inwoners.

[Reactie gewijzigd door b12e op 23 juli 2024 07:04]

Jahe1990 23 maart 2024 13:42
Dit klinkt best drastisch zeg. Dit heeft wel een impact op mij als iemand die in Spanje woont en Telegram gebruikt voor bepaalde werkcommunicatie. Hopelijk zal het niet lang duren!
david-v
@Jahe199023 maart 2024 15:16
Telegram gebruikt voor bepaalde werkcommunicatie
Wat mij betreft gaat het hier al fout. Telegram, WhatsApp, Signal of andere chat of social nedia apps gebruiken voor werkcommunicatie lijkt me een zeer slecht plan. Er zijn meer dan genoeg professionele alternatieven die je in de werksfeer kan gebruiken.
Jahe1990 @david-v23 maart 2024 15:34
Persoonlijk helemaal met je eens, ware het niet dat ik als freelancer werk en veel bedrijven hier op die manier met freelancers communiceren. Voor mij geen probleem zolang er geen gevoelige informatie wordt gedeeld (en dat is gelukkig niet het geval).
david-v
@Jahe199023 maart 2024 15:43
Ik wilde nog een edit met een "maar" toevoegen om precies deze use cases toch wel via dergelijke platformen te communiceren, maar je bent me voor ;). Freelancers, eenmanszaken enz die het alleen voor niet gevoelige data gebruiken is uiteraard prima. Het ging mij meer om communicatie binnen een bedrijf zelf wat vaak wel gevoelige (interne) informatie en zelfs documenten worden uitgewisseld.
The Zep Man
@Jahe199023 maart 2024 17:14
Persoonlijk helemaal met je eens, ware het niet dat ik als freelancer werk en veel bedrijven hier op die manier met freelancers communiceren.
Maar dan is er toch geen probleem? Die bedrijven in Spanje kunnen straks ook geen gebruik meer maken van Telegram, en zullen op iets nieuws over moeten stappen. Jij volgt hen simpelweg in de keuze (of nog beter, adviseert ze hierin).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 07:04]

Alxndr @david-v23 maart 2024 16:01
Wat voor communicatie heb je het over? Ik moet als freelancer gewoon alle kanalen gebruiken die mijn verschillende klanten gebruiken, velen daarvan zijn ook gewoon zelfstandigen die echt geen tientallen of honderden euros aan 'professionele' software kunnen of willen besteden.

Je zou hetzelfde kunnen zeggen over Google docs. Mijn klanten hebben er geen probleem mee, dus ik ook niet. Gratis is dan gewoon goed genoeg.
david-v
@Alxndr23 maart 2024 16:09
Zie mijn latere reactie ;). Mijn verhaal ging over het onderling communiceren met collegas. Wat jij noemt is de uitzondering waar ik later op terugkwam :)
Frame164 @david-v23 maart 2024 21:11
In veel omgevingen zijn deze apps volwaardige communicatiemiddelen voor zakelijke communicatie. Email werd ook ooit gezien als gadget waarvan mensen vonden dat het geen serieus communicatiemiddel was. Dat ging immers met papieren brieven en memo's.
telenut @david-v23 maart 2024 21:41
Dit weekend hebben ze bij ons op het werk nog een WhatsApp groep opgestart. Nadat het internet er even had uit gelegen. Beetje raar, want Teams werkt volgens mij even goed, maar dat staat niet bij iedereen altijd aan natuurlijk. Terwijl zo goed als iedereen 24/24 bereikbaar is via WhatsApp
Llopigat
@Jahe199023 maart 2024 13:54
Ja het is enorm groot qua impact. Nou is er nog niks gebeurd en ik vraag me af of de overheid dit zal laten gebeuren. Het gaat erg in tegen de vrijheid van communicatie.

En ja in Spanje wordt het veel gebruikt voor gewone chats zonder criminele doeleinden, ik gebruik het daar zelf ook enorm veel voor. Vooral voor grote groepen is het geweldig.

Voor werk gebruiken we het niet (daar hebben we teams voor op het werk) maar wel voor heel veel sociale cirkels.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 07:04]

haam @Llopigat23 maart 2024 14:57
Ik weet niet of je weet hoe Trias Politicas werkt, maar als de overheid een besluit van het hooggerechtshof zou kunnen terugdraaien, dan zou ik nog een keer op je GPS kijken of je niet toevallig in Rusland of Noord Korea bent.
wildhagen
@Llopigat23 maart 2024 15:25
Ja het is enorm groot qua impact. Nou is er nog niks gebeurd en ik vraag me af of de overheid dit zal laten gebeuren. Het gaat erg in tegen de vrijheid van communicatie.
De overheid kan hier niet ingrijpen. En dat moet je ook écht, écht niet willen dat ze dat zouden doen.

Spanje is een rechtstaat, waar ze conform de Trias Politica werken, en de rechterlijke macht en de wetgevende macht dus strikt gescheiden zijn. Net als in Nederland bijvoorbeeld.

Als je, zoals jij voorstelt, de wetgevende macht zomaar toestaat de rechterlijke macht buitenspel te zetten als iets ze niet aanstaat, kan je Spanje nauwelijks meer een rechtsstaat en democratie noemen.

Je hanteert dan namelijk dezelfde (rechts-)methodes die in autocratische landen als Rusland worden gebruikt. Dan ondermijn je je hele rechtstaat waardoor die nauwelijks meer iets waard is, en als overheid wordt je dan volledig onbetrouwbaar en ongeloofwaardig.

Sowieso gaat het niet in tegen vrijheid van communicatie. Het staat eenieder gewoon nog voluit vrij om volop met elkaar te communiceren via andere platformen. Of in real life. Etc.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 07:04]

Ilmar @Llopigat23 maart 2024 14:59
Nouja, Iran en Rusland hebben het eerder al proberen te blokkeren met maar matig succes, dus het wordt interessant hoe Spanje het er van af brengt.
Evi 23 maart 2024 13:43
Drugs deals, mensen handel, criminele organisatie, terrorisme coördinatie, allemaal dingen waarvan word gezegd dat het op Telegram plaatsvind, maar nee het moet geblokkeerd worden voor wat filmpjes. Blij dat we onze prioriteiten zo goed hebben hoor.


En dan hier nog wat onvriendelijke woorden over media bedrijven, die je zelf mag bedenken.
downtime @Evi23 maart 2024 14:35
Drugs deals, mensen handel, criminele organisatie, terrorisme coördinatie, allemaal dingen waarvan word gezegd dat het op Telegram plaatsvind, maar nee het moet geblokkeerd worden voor wat filmpjes. Blij dat we onze prioriteiten zo goed hebben hoor.
Dat is nu eenmaal het verschil tussen strafrecht en civiel recht. Dat heeft helemaal niks met "prioriteiten" te maken.
Gonzalez 23 maart 2024 13:31
Ben benieuwd wat het gaat geven. Ik communiceer vooral via Telegram met mijn familie in Spanje.
MrFax @Gonzalez23 maart 2024 14:23
Nou ja succes. Blokkades werken niet zolang je het internet kan benaderen. VPN en klaar ben je.

Dat weet Spanje ook wel. Dit is weer zo'n politieke blokkade.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 07:04]

downtime @MrFax23 maart 2024 14:27
Nou ja succes. Blokkades werken niet zolang je het internet kan benaderen. VPN en klaar ben je.
En hoeveel procent van de gebruikers gaat die moeite nemen? Of weet uberhaupt wat een VPN is?
Dat weet Spanje ook wel. Dit is weer zo'n politieke blokkade.
Het gebeurt op last van de rechter. Waarom denk je dat rechters aan politiek doen?
MrFax @downtime23 maart 2024 14:38
Is een directe blokkade van een website of app niet al standaard politiek? Als rechters de macht hebben om een app direct te blokkeren, hoe invasief dat ook voor hun inwoners is (dit is voor Spanje best een harde klap), dan vind ik dat buitengewoon politiek.

Of rechters dit soort macht zouden mogen hebben, dat is een hele andere discussie. Nederlandse rechters bemoeien zich ook heel erg veel met de politiek, zoals laatst met die wapenleveranties. Rechters zijn ook niet voor niets onderdeel van de Trias Politica.

Maar dat neemt niet weg dat dit soort blokkades vooral worden gedaan om politieke discussie op te wekken, en daarom vind ik het een politieke blokkade.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 07:04]

downtime @MrFax23 maart 2024 14:41
Rechters interpreteren de wet. Welke politieke redenen er waren om die wet in te voeren is niet het probleem van de rechter.
Alxndr @MrFax23 maart 2024 15:39
Volgens mij heb je nog nooit van Montesquieu en de Trias Politica gehoord?

Zoals jij het omschrijft klopt het gewoon niet. Dit is sowieso toch duidelijk een zaak van partijen die hun auteursrecht geschonden zien tegen een platform wat dat mogelijk/waarschijnlijk, illegaal faciliteert. Of zag jij alle rechtzaken tegen The PirateBay etc ook als politiek?
niet weg dat dit soort blokkades vooral worden gedaan om politieke discussie op te wekken,
Zo wil jij het zien/framen, maar het doel is om Telegram te dwingen mee te werken aan een onderzoek. Dat is gewoon handhaving van een wet die al lang bestaat.
sympa @MrFax23 maart 2024 18:56
Rechters passen de wet toe. En als een politicus een probleem heeft met een wet dan wordt die wet net zo toegepast als voor u of ik.
En de politiek kan ook niet ingrijpen met een "ja maar in dit geval moet de rechter wat anders doen".
Dan moet de politiek een nieuwe wet aannemen. Een wet die de blokkade ongedaan maakt, of een wet die de betrokken politicus gratie verleent.
Het is wel aan de rechter om verschillende wetten af te wegen. De vrijheid van communicatie, versus de auteursrechten of doxingwetten.
En dan kan je stellen dat Telegram een methode is waar veel alternatieven voor bestaan.
SuperDre @MrFax23 maart 2024 19:36
Maarja, VPN is wel weer extra kosten, en garantie dat het veilig is is er niet.
Frame164 @MrFax23 maart 2024 21:14
En dan de praktijk. Je kunt kiezen om een abonnement te nemen op een betrouwbare VPN aanbieder of je kunt veel eenvoudiger whatsapp of signal gaan gebruiken (of zelfs sms/rcs). Wat denk je dat de meeste mensen doen?
m_snel @Frame16424 maart 2024 17:23
Ik zou eigenlijk al direct voor die optie gaan. Niet voor een platform wat weinig mensen gebruiken.
Tweakwondo 23 maart 2024 13:40
Volgens verschillende mediabedrijven hebben gebruikers zonder toestemming hun content op het platform geüpload.
Holy shit serieus is dit de reden? Heel de wereld deelt van alles wel via chats, media platformen etc wat een bizarre reden
wildhagen
@Tweakwondo23 maart 2024 14:01
Dat een ander iets doet betekent nog niet dat het meteen OK is voor iedereen natuurlijk. De Spaanse wet staat dit blijkbaar niet toe.

Nou kun je daar van alles over vinden, ik heb er ook een mening over, maar dat doet niets af aan het feit dat het een wet is die geldig is. En iedereen, burger én bedrijven, dient zich aan de wet te houden, óók als je het met die wet niet eens bent.

Een wet is immers niet vrijwillig, waar je je alleen aan hoeft te houden als je het er mee eens bent.

Daarnaast gaat het hier om een tijdelijke blokkade, terwijl het onderzoek dus loopt. Als uit dat onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is en niets gebeurt wat niet mag, wordt de blokkade gewoon opgeheven en is er dus feitelijk niets aan de hand.
Llopigat
@wildhagen23 maart 2024 14:11
Daarnaast gaat het hier om een tijdelijke blokkade, terwijl het onderzoek dus loopt. Als uit dat onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is en niets gebeurt wat niet mag, wordt de blokkade gewoon opgeheven en is er dus feitelijk niets aan de hand.
Behalve dat onschuldige mensen een tijd hun communicatie ontzegd wordt.

Het probleem is dat je met telegram vaak elkaars nummer niet weet omdat je dat niet hoeft te delen om op telegram te kunnen communiceren.
wildhagen
@Llopigat23 maart 2024 14:18
[...]


Behalve dat onschuldige mensen een tijd hun communicatie ontzegd wordt.
Niet echt. Dat zou alleen zo zijn als Telegram de enige mogelijkheid zou zijn om te communiceren met mensen.

Dat is hier alleen uiteraard niet het geval. Er zijn zat alternatieven: WhatsApp, Signal, Threema etc. Of eventueel gewoon good old SMS (of RCS). Of je belt mensen op, al dan niet via een groepsgesprek.

Ook Threema kan je bijvoorbeeld gebruiken zonder je nummer te publiceren. Idem voor Signal: je kan dat nummer tegenwoordig verbergen en een naam gebruiken in plaats van je telefoonnummer

Dat je elkaars nummer niet weet is dan inderdaad even lastig (hoewel het dus voor Threema en Signal al niet eens nodig is, zie hierboven), maar je kan die nummers gewoon onderling uitwisselen uiteraard tussen de groepsleden. En als je dat écht niet wil omdat je elkaar kennelijk helemaal niet vertrouwd, dan kan je elkaar altijd nog fysiek even opzoeken of een mail sturen etc.

Daarnaast gaat ook hier de wet boven het gemak: als een wet wordt overtreden heeft dat voor het Hooggerechtshof nu eenmaal een hogere prioriteit dan iemand die even tijdelijk een andere app moet gebruiken om te communiceren.
Llopigat
@wildhagen23 maart 2024 14:25
Het probleem is dat je niet iedereen hun nummer hebt en het enige dat je wel hebt (het telegram handle) werkt alleen op telegram zelf.

Wat je nu ziet is dat mensen in paniek nummers uitwisselen. Al zie ik zelf veel meer in het instellen van een proxy om gewoon deze ban te omzeilen.
En als je dat écht niet wil omdat je elkaar kennelijk helemaal niet vertrouwd, dan kan je elkaar altijd nog fysiek even opzoeken of een mail sturen etc.
Telegram wordt veel gebruikt voor grote groepen waarbij je elkaar gewoon niet prive kent. Net als op Tweakers bijvoorbeeld. Als Tweakers stopt zou ik jou ook niet meer kunnen bereiken en dat zou best een probleem zijn als we bijvoorbeeld samen een discussie hadden of iets aan het regelen waren via vraag en aanbod.

Het heeft in die zin met vertrouwen te maken dat het publieke groepen zijn (in de lijst te vinden en zo te joinen) dus je gaat daar niet zomaar je nummer in blaffen. Dan ben je jezelf gewoon aan het doxxen.

Dat is heel anders dan bijvoorbeeld WhatsApp groepen waarvoor je uitgenodigd moet worden en bovendien elkaars nummer weet.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 07:04]

Blokker_1999
@Llopigat23 maart 2024 15:26
En wanneer dan blijkt dat het platform massaal gebruikt wordt voor de handel in namaakgoederen en piraterij dan moet men dat gewoon maar blijven toestaan omdat het platform ook voor andere dingen gebruikt wordt?

Als morgen de AH een hoekje in elke winkel zet waarin ze gewoon drugs gaan verkopen, moeten we dat ook maar toestaan omdat de meeste klanten er gewoon voor hun dagelijkse boodschappen komen?

Daarnaast lijkt het mij dat als het een klein probleem was op Telegram, dat dit verbod er niet gekomen was, rechters nemen dit soort beslissingen niet lichtzinnig. Het is een afweging die men maakt.
xzaz @Blokker_199923 maart 2024 15:37
Uhh de haven van Rotterdam sluiten we toch ook niet?
sympa @xzaz23 maart 2024 18:58
De haven van Rotterdam sluiten we niet voor drugshandel, maar die haven werkt dan ook actief mee aan het opsporen van drugs en het tegengaan van die transporten.
Iets waar het bij Telegram nogal aan schort.
PhilipsFan @Blokker_199923 maart 2024 16:04
Inderdaad. Je kunt niet een groep gebruikers die er legaal gebruik van maken gaan afsluiten omdat er een andere groep is die dat niet doet. Telegram is een vrij unieke service, al hebben de meeste mensen dat niet door, omdat ze een API aanbieden. Ik gebruik dit voor allerlei geautomatiseerde meldingen. Ik zou echt erg balen als dit in Nederland geblokkeerd zou worden.

Met auteursrechtbezitters heb ik niet zoveel. Het staat natuurlijk in de wet en die wet heeft een bepaald doel, maar in de praktijk beschermt de wet vooral megalomane mediabedrijven en hun aandeelhouders, niet de daadwerkelijke artiesten. Ik begrijp dat die rijken het vervelend vinden als ze niet NOG rijker worden, maar ze zouden in plaats daarvan bijvoorbeeld ook hun eigen diensten aantrekkelijker kunnen maken zodat het minder interessant wordt om te piraten.

Maar uiteraard zou Telegram wel wat meer kunnen doen, bijvoorbeeld dergelijke kanalen sneller sluiten. Om bij je voorbeeld te blijven, als er in een hoekje van een winkel drugs wordt verkocht, dan zal men in eerste instantie de drugsverkoop willen stoppen. Pas als laatste redmiddel zal de hele winkel worden gesloten.
k995 @PhilipsFan23 maart 2024 17:36
Tuurlijk wel, als een bakker tolaat dat er wiet verkocht word in zijn winkel dan word die winkel ook gesloten, moet je toch niet afkomen met "ja maar de gewone klanten dan"
wiseger
@Blokker_199923 maart 2024 19:35
En als het platform marginaal misbruikt wordt? Als 99 procent vd gebruikers niks te doen heeft met illegale content?

We gaan wegen toch ook niet permanent sluiten omdat ook boeven zich via de weg verplaatsen?
Zer0 @wiseger23 maart 2024 21:28
En als het platform marginaal misbruikt wordt? Als 99 procent vd gebruikers niks te doen heeft met illegale content?
Dan had Telegram dat argument naar voren moeten schuiven toen de rechtbank om een reactie van ze vroeg, in plaats van niks te doen. Wellicht was de tijdelijke ban dan niet opgelegd.
wiseger
@Zer023 maart 2024 23:05
Je raakt met deze maatregel niet alleen Telegram. Een enorme grote groep keurige Spanjaarden wordt afgesloten van Telegram. Zij waren geen onderdeel van de rechtzaak maar worden nu wel de dupe.
Telegram wordt voornamelijk gebruikt om te chatten en te bellen. Net zoals WhatsApp. Het is geen platform bedoelt om illegale content te delen.
Zer0 @wiseger23 maart 2024 23:40
Te meer een reden voor Telegram om op tijd op het verzoek van de rechtbank te reageren, en er voor te zorgen dat hun gebruikers niet de dupe worden.
Siaon @Zer024 maart 2024 00:52
Hebben ze hier/daar uberhaupt een kantoor? In welke taal vroegen de rechters het, en hoeveel tijd hadden ze om te reageren?

Het hangt nogal van wat dingen af. Het is makkelijk om te zeggen: hadden ze maar...

Maar ik vermoed dat jij dit ook niet weet (ik kan het nergens vinden).
Zer0 @Siaon24 maart 2024 11:10
Of ze daar een kantoor hebben is niet zo belangrijk, er is een aanklacht ingediend, en de entiteit tegen wie die gericht is zal moeten reageren. Mag tegenwoordig ook geen probleem zijn als deze in een ander land zitten, met alle moderne communicatie middelen :P
Wat betreft de taal, aangezien ze zelf de website ook in Spaans beschikbaar maken mag je aannemen dat ze een vraag in het Spaans ook kunnen beantwoorden.
En als ze meer tijd nodig hadden om (goed) te kunnen reageren, dan hadden ze dat als reactie kunnen geven....
kabelmannetje @Blokker_199923 maart 2024 16:57
Uhm, Telegram verkoopt toch echt geen drugs.

Meer in jouw analogie: er wordt stiekum drugs bij de AH gedealt. En dan sluiten we gewoon alle AHs.
k995 @kabelmannetje23 maart 2024 17:37
Misschien een deftige vergelijking maken:

AH heeft gewoon in de rekken illegale zaken liggen (mogen gerust drugs zijn) als een gerechtelijk onderzoek daarmee bezig is en AH weigert mee te werken dan zullen die winkels snel gesloten zijn.
Siaon @Blokker_199923 maart 2024 22:08
Andersom gedacht kan je dus elk platform slopen, door dit er massaal te gaan doen?

Wanneer is iets massaal?
Wanneer is het te veel?

Ik vind het te makkelijk gedacht, met genoeg economische clout kan je alle competitie slopen zo.
kodak @wildhagen23 maart 2024 18:23
Ik ken de Spaanse grondwet niet zo goed, maar gewoonlijk staan de maatschappelijke rechten en belangen als legssl gebruik van vrijheid van meningsuitting, vrijheid van vereniging en vrijheid van handel boven individueel recht. Waarbij die wettelijke vrijheden niet zomaar beperkt kunnen worden door te beroepen dat de vrije keuze voor een daarvoor te gebruiken middel niet relevant meer zou zijn (beperken) en ieder in de maatschappij maar alternatief moet zoeken om die rechten te kunnen blijven uitoefenen (beperken).

Daarbij is Telegram is niet een of andere willekeurig communicatiemiddelen. Het is zelfs zo belangrijk dat er binnen de EU flinke discussie is hoe ze aan de DSA voldoen voor een evenwicht is recht op vrijheid en plicht tot beperking.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 07:04]

dasiro @Llopigat23 maart 2024 15:24
Behalve dat onschuldige mensen een tijd hun communicatie ontzegd wordt.
dat is de schuld van telegram door de rechtbank te minachten. Als je hier bij ons niet opdaagd tijdens een proces dan kan de rechter ook niets anders doen dan je bij verstek te veroordelen.
Rex @Tweakwondo23 maart 2024 14:10
Technisch gezien komt de ban niet hierdoor.

De ban komt doordat Telegram gevraagd is om "meer informatie" en zij hier niet op hebben gereageerd. Omdat Telegram niet meewerkt, is de ban tijdelijk ingesteld zodat er niet nog meer schade geleden wordt door de aanklagers. Het gerucht gaat dat de rechtbank om de identiteit had gevraagd van gebruikers die copyrighted material hadden verspreidt.

Dit is dus een soort spoedmiddel om nog voor de rechtzaak de schade te beperken. Telegram kan hiertegen in beroep gaan, zodat het weer toegankelijk wordt tot de daadwerkelijke rechtzaak.

[Reactie gewijzigd door Rex op 23 juli 2024 07:04]

TheVMaster Moderator WOS @Tweakwondo23 maart 2024 21:16
Eh, je weet dat het strafbaar is om auteursrechtelijk beschermd materiaal te delen zonder toestemming? Sorry, maar we hebben wetten en regels en daar moeten mensen (en bedrijven) zich gewoon aan houden. Dat is ook de reden dat Telegram nu (tijdelijk) geblokkeerd gaat worden in Spanje, niets geks aan om een bedrijf te bewegen mee te werken.
ronnySB 23 maart 2024 14:28
Een app blokkeren voor iedereen , voor het hele land, uit voorzorg....dat is nogal wat...
Autisme_tech 23 maart 2024 15:16
Tja logisch lijkt me dat ze gaan onderzoeken of telegram illegale content host en verspreid. Je gaat zelf toch ook niet voor niets werken de hele dag. Goed dat ze dit onderzoeken en eventueel gaan aanpakken.
Hammie 24 maart 2024 16:46
Op telegram ben je vogelvrij, van wapens tot drugs, je kunt er alles kopen. En telegram reageert nooit op vorderingen van opsporingsdiensten. Dit platform is dus zeer ongewenst en moet alleen al vanuit dit oogpunt op zwart. Het belang van een veilige samenleving staat boven de zakelijke belangen van telegram.
Alxndr @Hammie25 maart 2024 09:23
Kom op zeg, dan kun je net zo goed het hele internet afsluiten. Zodra telegram effectief geblokkeerd is/wordt (op dit moment werkt het hiet gelukkig nog gewoon), is er binnen 10 seconden een alternatief.
Hammie @Alxndr25 maart 2024 14:52
Nee hoor, elk platform dient haar verantwoordelijkheid te nemen. Schijnbaar "denkt" telegram boven de wet te staan en daar ligt de grens. Als we dit soort platforms niet EU breed (taak Brussel) keihard aanpakken hebben criminelen vrij spel. Onze overheid heeft de taak burgers te beschermen en zaken die ik benoemde zijn ongewild en gevaarlijk. In het artikel gaat het slechts om missen van inkomsten, minder problematisch dan de handel in vuurwapens.

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