Spaans gerechtshof eist tijdelijke blokkade van Telegram

Het Spaanse gerechtshof eist dat Telegram tijdelijk geblokkeerd wordt. Volgens verschillende mediabedrijven hebben gebruikers zonder toestemming hun content op het platform geüpload. Het gerechtshof wil dat de app geblokkeerd wordt terwijl deze claim wordt onderzocht.

Spaanse providers moeten uiterlijk vanaf maandag toegang tot Telegram blokkeren, zo heeft een rechter van het Audiencia Nacional in het land besloten, aldus het Spaanse Telecinco. Verschillende Spaanse mediabedrijven, zoals Mediaset, Atresmedia en Movistar, hebben de berichtenapp aangeklaagd omdat Telegram zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde content zou hosten. De rechter had het platform om informatie gevraagd, maar Telegram heeft niet voor de deadline gereageerd. Daarom is nu besloten om de app uit voorzorg te blokkeren, tot het onderzoek is afgerond.

Telegram is in Spanje de op drie na populairste berichtendienst. Volgens de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC gebruiken 8,5 miljoen inwoners de app. Dat is 18 procent van de totale Spaanse bevolking.

Eerder werd het platform al geblokkeerd in Iran en Rusland. Het laatstgenoemde land blokkeerde Telegram twee jaar lang. Ook in Brazilië werd een verbod geëist, maar die eis werd weer opgeheven voordat de blokkade daadwerkelijk in werking werd gesteld.