Spanje gaat Telegram definitief niet blokkeren

Het Spaanse Hooggerechtshof Audiencia Nacional heeft besloten om Telegram definitief niet te blokkeren in het land. Dat melden enkele Spaanse media. Dat werd beslist door dezelfde rechter die vrijdag nog een blokkade aanvroeg.

Rechter Santiago Pedraz oordeelde maandagavond dat het blokkeren van Telegram ‘buitensporig en onevenredig’ zou zijn, omdat de maatregel miljoenen mensen zou treffen. Dat meldt onder meer de Spaanse krant El Confidencial. Daarom vernietigde hij zijn eerdere beslissing om de berichtendienst tijdelijk te blokkeren.

De blokkade zou vanaf maandag ingaan. Diezelfde dag besloot Pedraz echter dat de app tijdelijk toch niet geblokkeerd wordt, althans tot een rapport van de inlichtingendienst Comisaría General de Información de impact op gebruikers zou aantonen. Enkele uren later oordeelde de rechter aan de hand van dat rapport dat de app definitief niet geblokkeerd wordt.

Pedraz stemde vrijdag zelf nog in met de blokkade, omdat Telegram auteursrechtelijk beschermd materiaal host. De app werd daarvoor aangeklaagd door verschillende Spaanse mediabedrijven. De rechter had Telegram om informatie gevraagd, maar het bedrijf reageerde toen niet op de deadline. De blokkade van Telegram zou grote gevolgen hebben gehad. Volgens de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC heeft de app ruim 8,5 miljoen gebruikers in het land, bijna 19 procent van de bevolking.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 26-03-2024 14:42 44

26-03-2024 • 14:42

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Reacties (43)

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Triblade_8472 26 maart 2024 14:46
Niet zo gek ook!

Alsof je al het e-mail verkeer in Spanje gaat blokkeren omdat mensen er illegale zaken mee verspreiden.
jesse! @Triblade_847226 maart 2024 14:52
Het is volgens mij meer omdat Telegram niet meewerkt aan onderzoek van illegale activiteiten en geen gegevens deelt.

Als een email provider weet dat hun email dienst wordt gebruikt voor illegale activiteiten en ze doen er niets aan en werken niet mee, dan is het pas een gelijkwaardige vergelijking.
TheDudez @jesse!26 maart 2024 15:12
Wie zegt dat telegram er überhaupt iets mee kan doen? https://telegram.org/faq?...erzoeken-van-derde-partij

Ter bescherming van de gegevens die niet met end-to-end versleuteling zijn beveiligd, gebruikt Telegram een gedecentraliseerde infrastructuur. Gegevens van cloudchats worden opgeslagen in meerdere datacenters verspreid over de hele wereld, die vallen onder verschillende juridische systemen in verschillende rechtsgebieden. De nodige decoderingssleutels zijn in meerdere delen gesplitst en worden niet opgeslagen in hetzelfde gebied als de gegevens die ermee worden beschermd. Als gevolg hiervan zou er een aantal gerechtelijke bevelen uit verschillende rechtsgebieden nodig zijn om ons te verplichten om gegevens vrij te geven.

Dankzij deze structuur kunnen we garanderen dat geen enkele regering of groep gelijkgestemde landen in zijn eentje inbreuk kan maken op de privacy en vrijheid van meningsuiting van burgers. Telegram kan pas worden gedwongen om gegevens vrij te geven als een kwestie zo ernstig en universeel is dat het door verschillende juridische systemen over de hele wereld ook zo wordt beschouwd.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 23 juli 2024 00:08]

david-v
@TheDudez26 maart 2024 15:56
Ze kunnen het wel, maar ze willen het niet, tenzij. De vraag is of het aanbieden van illegale content valt onder "ernstig en universeel". Maar goed, als telegram niet eens reageert op vragen vanuit de rechtbank. Wat moet je dan?
Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 voor het aanpakken van de online verspreiding van terroristische inhoud (Terrorist Content Online Regulation, of TCO) geeft autoriteiten in EU-landen de mogelijkheid om verwijderingsverzoeken in te dienen voor terroristische inhoud als die wordt ontdekt op het openbare platform van Telegram. We hebben ook een derde partij, European Digital Services Representative (EDSR), aangewezen om ons te helpen bij alle TCO-gerelateerde communicatie.
kodak @TheDudez26 maart 2024 16:00
Alles wat je noemt voorkomt niet dat Telegram verantwoordelijkheid heeft over het gebruik of content. Het valt in veel landen niet onder wettelijke vrijstelling waar telecombedrijven of de postbedrijven zich op kunnen beroepen. Dat zal in Spanje niet snel anders zijn.

Het proberen te negeren van wettelijke rechten van anderen of gerechtelijke plichten is daarbij niet snel een excuus. Dat heeft weinig met voorkomen van foute of eenzijdige beslissingen te maken.
Het toepassen van e2ee gaat in veel gevallen niet op als onmogelijkheid om als eigenaar iets te doen. De wet is meestal dat voldoende bewijs reden is om maatregelen te nemen. Er is niet zomaar onvoldoende bewijs omdat Telegram niet op bewijs in gaat, e2ee toepast of wil wachten op de mening van de gebruikers. Zo zijn bijvoorbeeld veel kanalen gewoon publiek of voor Telgram inzichtelijk door zicb in een kanaal te kunnen menigen. En als dat niet lukt gaat meestal het eerst volgende op: de kanalen blokkeren of gebruikers blokkeren. Afhankelijk van de zwaarte van het vermeende vergrijp en betrouwbaarheid van de klager bijvoorbeeld direct tot het opgelost is, of als de gebruikers niet binnen een paar uur of dagen reageren. Omdat niets doen wettelijk geen mogelijkheid is.

Als de redenen van de klagers straks gegrond blijken valt dus te verwachten dat Telegram extra dwang van de rechter krijgt om binnen een bepaalde tijd inhoudelijk te reageren en bepaalde claims van die mediabedrijven standaard als voldoende te beschouwen om maatregelen te nemen tot het tegendeel blijkt. En hoe vervelend dat ook is, dat is dan mede een gevolg van wel vrijheid willen maar eigen verantwoordelijkheid daarbij proberen af te schuiven. Ik verwacht dat als Telegram hier wel moeite had gedaan de wettelijke plichten serieus te nemen het een stuk beter zou uitpakken voor alle goedwillende gebruikers. Omdat middelen om jezelf te beschermen gewoonlijk pas acceptabel blijven zolang je de rechtsstaat voldoende respecteert in plaats van het er tegen te lijken te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 00:08]

jesse! @TheDudez26 maart 2024 15:14
Ik reageer enkel op de vergelijking, dat die niet helemaal 1:1 gelijk is aan al het email verkeer maar blokkeren omdat er illegale zaken via gedaan kunnen worden.
fenrirs @TheDudez26 maart 2024 16:51
Los daarvan, dan gaan ze wel naar matrix
Travelan @jesse!26 maart 2024 15:08
ProtonMail dus?
BeosBeing @Travelan26 maart 2024 16:19
of Tutanota (Duits) of alternatieven Posteo (Duits), StartMail (Nederlands), Mailfence (Belgisch), Mailbox.org (Duits)
Eclipso
www.eclipso.at (Österreich)
www.eclipso.be (Belgium)
www.eclipso.ch (Schweiz)
www.eclipso.de (Deutschland)
www.eclipso.es (España)
www.eclipso.nl (Nederlands)
www.eclipso.it (Italia)
www.eclipso.eu (for international and English-speaking visitors)
david-v
@Triblade_847226 maart 2024 15:03
Niet helemaal hetzelfde. Email is een protocol. Telegram is een platform van een commerciële partij. Totaal niet te vergelijken.
-jacQues- @david-v26 maart 2024 15:34
Volgens mĳ heb je gelĳk dat het niet hetzelfde is, maar ik vind dat het toch echt wel te vergelĳken is. Stel dat een groep terroristen onderling communiceert via Gmail met PGP-encryptie. Google detecteert geen (foute) content en dus niks fout en doet niks. Dan maar gmail.com blokkeren in heel Nederland? Dat zou toch van de zotte zĳn? Dat vind ik een eerlĳke vergelĳking.

Overigens verwacht ik niet anders dan dat Google die accounts klakkeloos zou blokkeren. Dat is natuurlĳk ook heel fout, maar om andere redenen. Wat ik fout vind gaan is dat overheden hun taken laten uitvoeren door commerciële partĳen. Banken beslissen of je witwast. Berichtenservices beslissen of je pedo bent. En ga zo maar door. Hierdoor verliezen we langzaam onze privacy. Want om zulke dingen te kunnen beslissen is directe inzage noodzakelĳk.

Allemaal omdat de overheid bezuinigt door niet ouderwets onderzoek te doen. Het moet per se allemaal voorkomen worden in plaats genezen. Goed streven, maar de beroepscriminelen hebben hier in praktiĳk weinig last van en wĳ -de burgers- wel. Leuk en goed dat er amateurs gepakt worden. Maar dit lĳkt verdacht veel op het trolleyprobleem. Daar heb ik de oplossing niet voor. Maar in deze ben ik van mening dat omdat het kat-en-muis spelletje (met criminelen) nooit 100% gewonnen kan worden, je vrede moet hebben met het feit dat er criminaliteit bestaat. (En dat is heel iets anders dan het accepteren!)
david-v
@-jacQues-26 maart 2024 15:40
Stel dat een groep terroristen onderling communiceert via Gmail met PGP-encryptie. Google detecteert geen (foute) content en dus niks fout en doet niks.
Dit klopt nog steeds niet als vergelijking want het gaat hier om openbare groepen in telegram, waar telegram gewoon mee kan kijken in de inhoud. Als laatste, google reageert dat het niks kan doen. Telegram reageert helemaal niet. Dan kan een rechter als initiële stap een blokkering toepassen. Dat is iets wat in de wet geborgd is. Echter, de impact van een dergelijke blokkade was deze bewuste rechter ontgaan, die wist waarschijnlijk niet eens wat telegram was of hoeveel het gebruikt wordt.
Maar in deze ben ik van mening dat omdat het kat-en-muis spelletje (met criminelen) nooit 100% gewonnen kan worden, je vrede moet hebben met het feit dat er criminaliteit bestaat. (En dat is heel iets anders dan het accepteren!)
het kan nooit gewonnen worden, maar vrij spel geven aan criminelen is al helemaal niet wat je wilt. Je voorkomt ook niet 100% van de diefstallen, dan ga je om die reden toch ook maar niet meer stoppen met het bestrijden van diefstal?
-jacQues- @david-v26 maart 2024 16:04
Ik betwĳfel of Telegram retrospectief mee kan kĳken. Maar het relevante aspect van de vergelĳking is het al dan niet blokkeren van een communicatiemiddel in zĳn geheel. Ongeacht de situatie. Ook is het gebruik niet per se een factor. Als over vĳftig jaar vrĳwel niemand meer ouderwetse post stuurt, is het nog steeds 'not done' om dan maar tegen PostNL te zeggen dat alle post maar even op hold moet. En als ik toch bezig ben: Idem met het mogelĳke scenario dat PostNL alle post/content in moet scannen, zodat het achteraf controleerbaar is. Dat zou het briefgeheim schenden. On-line bestaat dat helaas niet meer. Daarom gebruik ik Threema. Succes met een Zwitsers bedrĳf overreden om mĳn berichten uit voorzorg te archiveren. Gaat niet gebeuren. Met een gerechtelĳk bevel een gerichte tap zetten is daarentegen een heel ander verhaal.

Ik ben het 100% eens met je tweede alinea. Dat bedoelde ik ook met "wel vrede hebben met het feit, maar het nog steeds niet accepteren". Ofwel blĳven informeren/educeren en actief bestrĳden.
Guru Evi @david-v27 maart 2024 13:06
Telegram is HTTP+TLS+... net zoals e-mail over TLS kan gaan en met PGP kan versleuteld worden. Wat ze hier zeggen is dat de e-mail provider maar snel even de e-mails en PGP sleutels van de klanten moet overgeven zodat de overheid die kan inzien of dit mogelijk moet maken.
david-v
@Guru Evi27 maart 2024 13:10
Wat ze hier zeggen is dat de e-mail provider maar snel even de e-mails en PGP sleutels van de klanten moet overgeven zodat de overheid die kan inzien of dit mogelijk moet maken.
Er wordt nergens om prive sleutels gevraagd. Dit zijn openbare channels in Telegram. We trekken de vergelijking door op iets wat nergens op slaat.

Pas als je Telegram vraagt om de gegevens van de gebruikers in die channel vrij te geven, dan kan je daarover twisten of dat wel kan of de bedoeling is, maar zover zijn we nog niet.
Guru Evi @david-v27 maart 2024 13:18
De openbare channels op Telegram zijn niet openbaar in de zin dat Telegram de sleutels heeft. Enkel als je deelneemt in de kanalen (of uitgenodigd wordt) krijg je de sleutels en meestal zijn die dingen op uitnodiging. Enkel omdat er een grote groep deelnemers is wil dit niet zeggen dat het openbaar is, een feestje met 100 of zelfs 1000 personen is niet noodzakelijk openbaar.

Je krijgt niet zomaar de sleutels. Als de staat wilt weten wie er op die kanalen zit, kunnen ze een agent toewijzen, in de kanalen binnengaan (zonder uitlokking) en dan uitvissen wie er achter de accounts van een verdachte zit. Echter kunnen ze geen net spannen en op zoek gaan naar illegale activiteit omdat ze verdenken dat er verkeerd KAN gedaan worden, wat hier dus het geval is.
bbstreams @david-v31 maart 2024 15:17
telegram is ook een protocol, MTProto, het is een mobiele protocol voor instant messages, dat maakt het dus voor telecom providers relatief eenvoudig om het lam te leggen als ze willen.

https://core.telegram.org/mtproto
david-v
@bbstreams31 maart 2024 15:55
Oh, en wie is de eigenaar van email? Hoeveel clients en servers maken gebruik van MTProto buiten Telegram om?. Appels en peren.
Bart321 @Triblade_847226 maart 2024 17:57
De vergelijking gaat mank omdat e-mail gedecentraliseerd is.

Als één bepaalde e-mailhoster illegale dingen doet kan je die prima blokkeren.
Gemmeke 26 maart 2024 14:47
Die fout gaat Santiago Pedraz niet meer maken.
locke960 @Gemmeke26 maart 2024 15:20
Ik zie hier geen fouten. Hij had zich een mening gevormd op basis van de hem toen ter beschikking staande informatie, en die nu aangepast aan de nieuwe feiten.

Dat hij zich vooraf niet bewust was van de impact van Telegram is geen fout, we hebben allemaal onze blinde vlekken wat dat betreft. Dat is waarom er in het recht procedures zijn, en die hebben gewerkt.

Het is ook nog subjectief. Als je het de klagende media partijen vraagt dan is de fout waarschijnlijk dat Telegram niet geblokkeerd wordt :)
NoTechSupport @locke96026 maart 2024 15:36
Tegenwoordig zitten we vaak zo in loopgraven dat je mening herzien als collaboratie wordt gezien. Wat getuigt er meer van een goed karakter dan je mening durven herzien en dat durven toegeven?

Procedureel zou het wel beter zijn om eerst informatie in te winnen en daarna pas een dienst te verbieden :-).

En ten gronde vind ik het merkwaardig dat Telegram hier nu mee wegkomt. Het is een platform dat auteursrechtenschending faciliteert. Als anderen (fora, Facebook, ...) dat deden zouden er ook gevolgen zijn.
locke960 @NoTechSupport26 maart 2024 21:26
Ze zijn er niet mee weggekomen. Dit gaat alleen over de beslissing of telegram *voorlopig* geblokkeerd moet worden, terwijl de claim van de media partijen dat Telegram zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde content host onderzocht wordt.

Bij een dergelijk beslissing weegt de rechter ook de gevolgen mee van een mogelijk incorrect voorlopige beslissing. Telegram kan aan het eind van de rechtszaak nog steeds geblokkeerd worden!
wiseger
@locke96026 maart 2024 15:49
Tja je zou toch verwachten dat een rechter eerst professioneel advies in wint als hij zelf de gevolgen niet kan overzien van een beslissing op een vakgebied waar hij kennelijk weinig van begrijpt?

Maar ja, helaas bij technische zaken wordt er vaak maar wat geoordeeld waarbij men de consequenties in het geheel niet overziet. Dus kreeg je commotie van miljoenen gebruikers die niets verkeerds doen maar wel hun Telegram chat groepen gingen verliezen. En dan draait de rechter ineens heel snel bij...

Maar goed, beter ten halve gekeerd dan ten hel verdwaald zullen w maar zeggen.
locke960 @wiseger26 maart 2024 21:28
De rechter is geen rechercheur, het is niet de taak van de rechter informatie te halen. De advocaten van de beide partijen worden geacht de informatie te brengen.
david-v
@locke96026 maart 2024 23:22
Precies, en de tegenpartij gaf niet thuis om aan te dragen dat het blokkeren van hun dienst buitenproportioneel is. We blijven vallen over het feit dat deze rechter een buitenproportionele blokkade alsnog niet door laat gaan nadat hij beter geïnformeerd is, maar dat was niet nodig geweest als Telegram had gereageerd. Het gaat hier om een soort hooggerechtshof van een land notabene. Beetje gek om die dan maar te negeren en doen alsof je niet thuis bent.
wiseger
@david-v27 maart 2024 10:06
Telegram heeft geen entiteit in Spanje. Verder reageren ze nooit en proberen ze onbereikbaar te zijn.
Dat heeft niets met auteursrechten schending te maken. Ze zijn bang voor overheden die chats van de gebruikers willen onderscheppen.
Een land heeft een keuze, sta ik anoniem chatten toe of verbied ik dat.
david-v
@wiseger27 maart 2024 10:12
Anoniem chatten binnen de geldende regels lijkt me geen probleem, maar een forum aanbieden waar je illegale content kan downloaden kan nooit de bedoeling zijn, of je nou wel of niet vertegenwoordigd bent. Telegram schaart dit waarschijnlijk onder de noemer vrijheid van meningsuiting maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ik weet niet hoeveel landen maatregelen nemen, maar bijvoorbeeld Duitsland heeft ze al een boete opgelegd.
Ze zijn bang voor overheden die chats van de gebruikers willen onderscheppen.
Als je op de juiste manier E2E encryptie toepast hoef je nergens bang voor te zijn. Dan kan het simpelweg niet. Dit gaat overigens om openbare telegram channels. Wel de lusten (inkomsten) maar niet de lasten willen dragen van het platform. Dat gaat in de EU heel lastig worden vrees ik.
wiseger
@david-v27 maart 2024 11:29
Hoe kan Duitsland een boete opleggen aan een entiteit die daar niet gevestigd is? Een incassobureau naar Dubai sturen?
Het BfJ meldt dat Telegram, dat gevestigd is in Dubai, de Duitse wet overtreedt door geen vertegenwoordiger in Duitsland te hebben. Deze moet Duitse gebruikers te woord kunnen staan.
Zie hier het hele probleem. Telegram biedt gebruikers wereldwijd gratis toegang tot haar software. Staat gewoon op Github en elke gebruiker kan de client software zelf compileren.

Kan je van een ieder die software aanbiedt via Github verwachten dat die een juridische vertegenwoordiger in elk land van de wereld heeft? Waar liggen de grenzen van de juristrictie überhaupt? Kan Duitsland een rechtzaak voeren over software die in Github aangeboden wordt? Kan die rechtszaak plaatsvinden in Duitsland?

Wel de lusten zal wel meevallen. Telegram is gratis. Ze werken met gesponseerde berichten om wat geld te verdienen.

[Reactie gewijzigd door wiseger op 23 juli 2024 00:08]

david-v
@wiseger27 maart 2024 12:40
Telegram werkt niet zonder de centrale systemen. Het is geen decentraal systeem ala matrix. Dus ja, ze hebben absoluut een verantwoordelijkheid. Dat de software van de client aangeboden wordt op github staat er toch helemaal los van?
Wel de lusten zal wel meevallen. Telegram is gratis. Ze werken met gesponseerde berichten om wat geld te verdienen.
Telegram heeft ook betalende gebruikers en inkomsten uit reclames (net zoals spotify bijvoorbeeld). Daarmee ontkom je niet aan de verplichtingen die je hebt als je de dienst in bepaalde landen uitrolt.
wiseger
@david-v27 maart 2024 12:44
Is de dienst in Duitsland uitgerold dan? Staan er Telegram servers in Duitsland?

Dit is echt de basis van internet. Iets wat in een ander land staat kan vanuit elk land bereikt worden. Betekend dat dan dat je aan alle wetgeving moet voldoen van elk land van waaruit mensen je servers kunnen bereiken?

Geleden de wetten van een land als Iran ook voor Telegram? Of de wetten van Oeganda? Moet Telegram dan actief regenboog vlaggen gaan blokkeren?
david-v
@wiseger27 maart 2024 12:49
Is de dienst in Duitsland uitgerold dan? Staan er Telegram servers in Duitsland?
Wat heeft een dienst te maken met de locatie waar de servers staan??. Ja, telegram kun je in Duitsland gebruiken. Net zoals zoveel andere diensten. De servers kunnen overal staan en staat los van dit verhaal.
Betekend dat dan dat je aan alle wetgeving moet voldoen van elk land van waaruit mensen je servers kunnen bereiken?
uiteraard. Dat zou dan voor meta wel heel makkelijk zijn om alle servers uit de EU te halen en dan zeggen, ja hey, ik heb geen servers draaien in de EU dus bekijk het met de DSA en DMA. Zo werkt het natuurlijk niet. Locatie van servers staat los van het aanbieden van een dienst.
Geleden de wetten van een land als Iran ook voor Telegram? Of de wetten van Oeganda? Moet Telegram dan actief regenboog vlaggen gaan blokkeren?
Ja, daar kan een land om vragen. Iets anders is of telegram daar aan meewerkt. Doen ze dat niet, dan wordt het geblokkerd. De blokkering van telegram zie je in meer landen voorkomen, tijdelijk of definitief.
wiseger
@david-v27 maart 2024 12:56
Geleden de wetten van een land als Iran ook voor Telegram? Of de wetten van Oeganda? Moet Telegram dan actief regenboog vlaggen gaan blokkeren?
Ja, daar kan een land om vragen. Iets anders is of telegram daar aan meewerkt. Doen ze dat niet, dan wordt het geblokkeerd. De blokkering van telegram zie je in meer landen voorkomen, tijdelijk of definitie
En dat is dus precies waar het om gaat. Telegram gaat geen tientallen procedures wereldwijd elk jaar voeren in evenveel landen. Dus zal je ze in Dubai aan moeten klagen. En dat vond Duitsland te lastig, teveel werk en te duur. Het lukte ze simpelweg niet.

Als landen dan over willen gaan tot blokkeringen, dan moeten ze dat maar doen. Maar ja, dan heb je wel heel veel boze gebruikers. Daar zitten de keuzes. En Spanje heeft hem inmiddels gemaakt, ze kiezen voor de miljoenen gebruikers.
david-v
@wiseger27 maart 2024 13:01
Spanje heeft er voor gekozen om het voorlopig niet te blokkeren. Als Telegram niks doet om illegale content tegen te gaan waar ze nu voor aangeklaagd worden dan verwacht ik wel dat er gevolgen zullen zijn. Dat kan net zo goed in Nederland, Duitsland of andere landen zijn.

Het is niet zo dat je een dienst mag introduceren en vervolgens totaal geen verantwoordelijkheid neemt over wat er op je dienst allemaal gebeurd. Zeker als het gaat om openbare channels.
Guru Evi @locke96027 maart 2024 13:07
Misschien moeten mensen in de rechtspraak even leren googlen en leren hoe de dingen die ze over oordelen in elkaar steken. Je kunt in 2 seconden vinden waarom dit nooit zal werken op Telegram.
3raser 26 maart 2024 15:08
Klinkt alsof de rechter weinig besef had van wat Telegram nu precies is en wat voor impact een blokkade zou hebben.
wiseger
@3raser26 maart 2024 15:50
Precies en dat zien we zo vaak in technische zaken waarvan de rechterbank in het geheel geen kaas gegeten heeft. Pas nadat de rechter ineens in de kranten leest wat de daadwerkelijke impact van zijn beslissing is, weet ie niet hoe snel die moet bijdraaien.
Alxndr 26 maart 2024 18:34
Fijn om in een funtionerende rechtstaat te leven. Vergissing gemaakt, gecorrigeerd en niemand heeft er last van gehad.

Ben benieuwd hoe ze telegram nu wel gaan dwingen om mee te werken aan dat onderzoek waar het allemaal om draait. Ik zeg laat ze alle openbare groepen zonder moderatie verbieden en beheerders/eigenaars van die groepen aansprakelijk stellen als ze aantoonbaar niet op tijd ingegrepen hebben. Dat doen we bij sociale media toch ook?

Bovendien pak je daar dan direct ook veel meer illegale zaken mee aan: exposen, doxed, handel in drugs/vuurwerk/wapens en weet ik veel wat voor ellende er nog meer te vinden is.

Als Telegram (en alle vergelijkbare aanbieders) daar niet mee akkoord gaat, dan vind ik het best als ze ze blokkeren, maar geef dat dan wel een paar weken of maanden vantevoren aan. Zoals nu er op vrijdag achter komen dat ik maandag niet meer kan appen is niet optimaal.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 23 juli 2024 00:08]

masterfragger 26 maart 2024 15:31
Lastige discussie ....

Als je van mening bent dat wetgeving en handhaving de werktuigen zijn van de boosaardige 1% .... dan is het legitiem om daaraan te willen ontsnappen en dit soort ongecontroleerde platformen te hebben of gebruiken.

Als je geloofd dat wij zelf de maatschappij vormgeven en invullen met onze regels en standaarden, zou je Telegram/Meta/.... subiet vorderen de verspreiding auteursrechtelijk beschermd materiaal te verhinderen en/of mee te werken aan het opsporen van misbruikers. Op straffe van uit- en afsluiting.

Take you pick....
wiseger
@masterfragger26 maart 2024 15:53
Tja, als 1 procent van de stroom gebruikt wordt door illegale wietkwekerijen, dan maar alle stroomcentrales sluiten?

Als 1 procent van de weggebruikers zonde plannen heeft, alle wegen afsluiten?

We kunnen zo wel even door gaan. Zodra er een te groot percentages onschuldigen geraakt wordt, is het middel gewoon te zwaar. Zo werkt het altijd al, echter deze rechter had gewoon niet door wat de impact zou zijn van het verbieden van Telegram in Spanje.
xavierk 1 april 2024 10:23
EDIT: 1 april grap.

[Reactie gewijzigd door xavierk op 23 juli 2024 00:08]

fenrirs @holoduke5126 maart 2024 16:53
Je moet je wiet voortaan bij een betere leverancier kopen :+

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