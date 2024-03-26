Spanje gaat Telegram definitief niet blokkeren

Het Spaanse Hooggerechtshof Audiencia Nacional heeft besloten om Telegram definitief niet te blokkeren in het land. Dat melden enkele Spaanse media. Dat werd beslist door dezelfde rechter die vrijdag nog een blokkade aanvroeg.

Rechter Santiago Pedraz oordeelde maandagavond dat het blokkeren van Telegram ‘buitensporig en onevenredig’ zou zijn, omdat de maatregel miljoenen mensen zou treffen. Dat meldt onder meer de Spaanse krant El Confidencial. Daarom vernietigde hij zijn eerdere beslissing om de berichtendienst tijdelijk te blokkeren.

De blokkade zou vanaf maandag ingaan. Diezelfde dag besloot Pedraz echter dat de app tijdelijk toch niet geblokkeerd wordt, althans tot een rapport van de inlichtingendienst Comisaría General de Información de impact op gebruikers zou aantonen. Enkele uren later oordeelde de rechter aan de hand van dat rapport dat de app definitief niet geblokkeerd wordt.

Pedraz stemde vrijdag zelf nog in met de blokkade, omdat Telegram auteursrechtelijk beschermd materiaal host. De app werd daarvoor aangeklaagd door verschillende Spaanse mediabedrijven. De rechter had Telegram om informatie gevraagd, maar het bedrijf reageerde toen niet op de deadline. De blokkade van Telegram zou grote gevolgen hebben gehad. Volgens de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC heeft de app ruim 8,5 miljoen gebruikers in het land, bijna 19 procent van de bevolking.