Spanje blokkeert Telegram nog niet ondanks eis gerechtshof

In Spanje is Telegram voorlopig nog bruikbaar. Het gerechtshof had de providers bevolen de dienst te blokkeren, maar nu heeft een rechter dat opgeschort in afwachting van een rapport over de gevolgen voor gebruikers.

La Comisaría General maakt dat rapport, aldus de rechter, die vrijdag nog instemde met de blokkade. Daarom kan Telegram in de lucht blijven, in elk geval tot het rapport klaar is. Volgens het oordeel van het gerechtshof had Telegram maandag offline moeten gaan in Spanje, omdat de chatapp auteursrechtelijk beschermd materiaal host.

Verschillende Spaanse mediabedrijven, zoals Mediaset, Atresmedia en Movistar, hebben de berichtenapp aangeklaagd. De rechter had het platform om informatie gevraagd, maar Telegram heeft niet voor de deadline gereageerd. De Madrileense rechter oordeelt dat een dienst niet offline hoeft in afwachting van het onderzoek.

Een blokkade zou grote gevolgen hebben. Telegram is in Spanje de op drie na populairste berichtendienst. Volgens de Spaanse concurrentiewaakhond CNMC gebruiken 8,5 miljoen inwoners de app. Dat is 18 procent van de Spaanse bevolking.