Telegram blokkeerde chatbots Oekraïense overheid tijdelijk door fout

Chatdienst Telegram blokkeerde tijdelijk enkele officiële chatbots van de Oekraïense overheid. Het platform claimt dat dit kwam door een fout. De bots zijn inmiddels hersteld, bevestigt de chatdienst in een verklaring aan Tweakers.

Een woordvoerder van Telegram zegt tegen Tweakers dat de bots 'tijdelijk waren uitgeschakeld vanwege een false positive', maar sindsdien weer zijn ingeschakeld. De dienst weidt in zijn verklaring niet uit over die false positive. Ook het Oekraïense Center for Strategic Communication bevestigt maandagochtend op Telegram dat de overheidsdiensten inmiddels weer beschikbaar zijn. Die overheidsinstantie waarschuwt gebruikers voor nepbots van Rusland en verwijst gebruikers ook door naar de kanalen op WhatsApp en Viber.

De bots werden op zondagavond verwijderd van het chatplatform, waarschuwde de Oekraïense inlichtingendienst GUR toen in een verklaring die op Telegram werd geplaatst. De geblokkeerde bots werden beheerd door Oekraïense gewapende eenheden, overheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties, schreef Kyiv Post eerder op maandag.

Daaronder viel onder andere de primaire chatbot van de Oekraïense inlichtingendienst. Die diende onder andere als het officiële communicatiekanaal voor de inwoners van bezette gebieden in Oekraïne. Ook de eVorog-bot van het Oekraïense ministerie van Digitale Ontwikkeling en een bot van de Oekraïense Veiligheidsdienst waren geblokkeerd. De eVorog-bot kan gebruikt worden om de bewegingen van het Russische leger door te geven.

Telegram is een populaire chatdienst. Het platform werd opgezet door de in Rusland geboren Pavel Durov, die Rusland in 2014 verliet nadat hij had geweigerd de gegevens van Oekraïense demonstranten op een ander socialemediaplatform aan de Russische autoriteiten te overhandigen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 is Telegram een belangrijk communicatieplatform voor beide kanten.