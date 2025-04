Apple haalt WhatsApp en Threads uit Chinese App Store na eis Chinese overheid

Apple heeft op last van de Chinese overheid WhatsApp en Threads uit de Chinese versie van de App Store verwijderd. Reden voor de overheid zijn 'zorgen over de nationale veiligheid'. Ook berichtendiensten Telegram en Signal zijn van het platform verdwenen.

"De Cyberspace Administratie China heeft opdracht gegeven tot de verwijdering van de apps uit het Chinese storefront, op basis van haar bezorgdheid over de nationale veiligheid", schrijft Apple in een verklaring aan Reuters. Andere apps van Meta, waaronder Facebook en Instagram, zijn wel gewoon beschikbaar in de App Store. Verder kunnen WhatsApp, Threads, Telegram en Signal worden gedownload in de regio's Hongkong en Macau. Apple zegt verder niets over het verwijderen van Telegram en Signal. Meta heeft niet gereageerd op vragen over de verwijdering van zijn apps. Verder heeft de Cyberspace Administratie geen verklaring gegeven.

Hoewel er geen duidelijke reden wordt gegeven voor de verwijdering, vermoeden diverse experts op het gebied van de Chinese techindustrie volgens Reuters dat de overheid druk wil uitoefenen op Meta. Sinds augustus is het namelijk verplicht om alle apps die beschikbaar zijn voor de Chinese markt, te registreren bij de overheid. Gebeurt dat niet, dan worden de apps verwijderd. De deadline voor de nieuwe maatregel is eind maart verstreken en sinds 1 april zijn de Chinese autoriteiten bezig met handhaven.