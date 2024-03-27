Overheid VK: China zit achter cyberaanvallen op democratische instellingen

De Britse overheid claimt dat Chinese overheidsorganisaties en individuen in 2021 en 2022 cyberaanvallen in het VK hebben uitgevoerd. Zij hadden het op democratische instellingen en parlementsleden gemunt en konden gegevens van miljoenen Britten buitmaken.

De Britse overheid schrijft in een persbericht dat de cyberaanval op de Britse kiesraad in oktober 2022, waarbij de namen en adresgegevens van veertig miljoen Britten zijn gelekt, van Chinese makelij is. De cyberaanval is volgens de Britse overheid uitgevoerd door een organisatie die banden heeft met de overheid van China. De Britse overheid claimt ook dat hackersgroep APT31 in 2021 cyberaanvallen heeft uitgevoerd op Britse parlementsleden. Het ging dan naar verluidt vooral om parlementsleden die de 'schadelijke activiteiten' van het Aziatische land onder de aandacht hadden gebracht.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Cameron meent dat de pogingen om het Britse democratische proces 'te verstoren', niet gelukt zijn en dat er maatregelen zijn getroffen tegen Chinese individuen die gelinkt kunnen worden aan APT31. De Britse overheid meent ook dat de cyberaanvallen deel uitmaken van een grootschalige spionagecampagne. Zij vermeldt ook eerdere cyberaanvallen die naar verluidt van Russische komaf waren en Chinese cyberaanvallen die kritische infrastructuur in de Verenigde Staten hebben getroffen.

De Britse overheid is niet de enige overheid die China en hackersgroep APT31 van cyberaanvallen verdenkt. De Finse autoriteiten menen dat APT31 in 2020 en 2021 cyberaanvallen op de informatiesystemen van het Finse parlement heeft uitgevoerd. De Franse overheid heeft in 2021 ook gewaarschuwd voor de hackersgroepering en in 2022 claimde de Belgische overheid dat China achter een cyberaanval zat die gericht was op het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie. De Chinese ambassade in België heeft de beschuldigingen van de Belgische overheid toen verworpen.