NYT: Israël gebruikt omvangrijk gezichtsherkenningssysteem in Gaza

Het Israëlische leger maakt gebruik van een omvangrijk gezichtsherkenningsprogramma om Hamas-leden op te sporen. Dat zeggen meerdere anonieme bronnen tegen The New York Times. Voor het systeem gebruikt het leger camera's bij checkpoints, drones en andere beeldbronnen.

Het gaat om een 'omvangrijk en experimenteel' systeem dat aan massasurveillance doet en de gezichten van Palestijnen verzamelt. Hierover worden Palestijnen niet geïnformeerd, zeggen meerdere bronnen binnen Israëlische inlichtingendiensten en het leger tegen The New York Times. Het camerasysteem werd aanvankelijk ingezet om te zoeken naar gijzelaars die bij de inval door Hamas begin oktober werden meegenomen.

Toen Israël het grondoffensief inzette, begon het leger het systeem ook in te zetten om Hamas-leden en andere terroristen op te sporen. Hierbij zou het systeem ook ten onrechte onschuldige burgers aanmerken als gezochte Hamas-leden, zegt een anonieme officier van de Israëlische inlichtingendienst. Drie van de bronnen namen contact op met The New York Times omdat ze vrezen dat het gebruik van de gezichtsherkenning 'een verspilling is van tijd en middelen'. Het Israëlische leger wilde niet inhoudelijk reageren op het artikel.

Voor het systeem zou het Israëlische leger technologie van Corsight gebruiken, een Israëlisch bedrijf. Het leger zou ook Google Photos gebruiken. Door die combinatie zou Israël gezichten in drukke omgevingen en uit korrelige dronebeelden kunnen herkennen. Corsight claimt minder dan vijftig procent van een gezicht nodig te hebben en dat beelden uit 'extreme hoeken', zoals dronebeelden, of beelden van slechte kwaliteit ook gebruikt kunnen worden. Het Israëlische leger heeft volgens The New York Times minder goede ervaringen met Corsight; bronnen zeggen dat het systeem niet altijd werkt of fouten maakt. Google Photos zou betere gezichtsherkenning hebben.

Toch blijft het leger Corsight gebruiken, omdat het beter aanpasbaar is dan Google Photos. Volgens de bronnen gebruikt Israël die Google-dienst door een database met bekende gezichten te uploaden om daarna de gezichtsherkenningstechnologie van Google toe te passen op nieuwe foto's.

Op de Westelijke Jordaanoever gebruikt Israël al langer gezichtsherkenning, bijvoorbeeld bij checkpoints. Soldaten gebruiken hier ook smartphoneapps om de gezichten van Palestijnen te scannen. In Gaza wordt het systeem echter breder gebruikt. Zo wordt het systeem gecombineerd met drones, krijgen soldaten camera's om mensen te filmen en zijn er camera's langs belangrijke wegen geplaatst.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 14:14 403

27-03-2024 • 14:14

403

Lees meer

Gaan we TikTok verbieden?

22 mrt 2024 | met video

Gaan we TikTok verbieden?

Videoapp raakt verstrikt in wereldpolitiek

169
AP noemt gebruik gezichtsherkenning door gemeenten 'zeer zorgelijk' - update
AP noemt gebruik gezichtsherkenning door gemeenten 'zeer zorgelijk' - update Nieuws van 27 januari 2025
BBC: Microsoft sluit mailaccounts van Palestijnen die naar Gaza bellen via Skype
BBC: Microsoft sluit mailaccounts van Palestijnen die naar Gaza bellen via Skype Nieuws van 12 juli 2024
'Israëlische inlichtingendiensten luisteren Internationaal Strafhof af'
'Israëlische inlichtingendiensten luisteren Internationaal Strafhof af' Nieuws van 29 mei 2024
Google ontslaat 28 werknemers die protesteerden tegen deal met Israël
Google ontslaat 28 werknemers die protesteerden tegen deal met Israël Nieuws van 18 april 2024
NYT: Google en OpenAI hebben YouTube-video’s gebruikt om AI te trainen
NYT: Google en OpenAI hebben YouTube-video’s gebruikt om AI te trainen Nieuws van 7 april 2024
'Israël gebruikt AI om doelen in Gaza te selecteren'
'Israël gebruikt AI om doelen in Gaza te selecteren' Nieuws van 4 april 2024
Elon Musk: advertentieboycot gaat X om zeep helpen
Elon Musk: advertentieboycot gaat X om zeep helpen Nieuws van 30 november 2023
WhatsApp-AI-sticker laat bij 'Palestijnse jongen'-prompt jongen met geweer zien
WhatsApp-AI-sticker laat bij 'Palestijnse jongen'-prompt jongen met geweer zien Nieuws van 6 november 2023
TikTok: 24 miljoen nepaccounts verwijderd sinds begin conflict Israël en Hamas
TikTok: 24 miljoen nepaccounts verwijderd sinds begin conflict Israël en Hamas Nieuws van 3 november 2023
Google Maps verbergt realtime verkeersgegevens in Israël en Gaza
Google Maps verbergt realtime verkeersgegevens in Israël en Gaza Nieuws van 24 oktober 2023
TikTok onderneemt actie tegen desinformatie over oorlog tussen Hamas en Israël
TikTok onderneemt actie tegen desinformatie over oorlog tussen Hamas en Israël Nieuws van 16 oktober 2023
Meta weidt uit over desinformatiebeleid en verwijdert 795.000 posts na eis EU
Meta weidt uit over desinformatiebeleid en verwijdert 795.000 posts na eis EU Nieuws van 15 oktober 2023
EU opent onderzoek naar X wegens mogelijke verspreiding desinformatie
EU opent onderzoek naar X wegens mogelijke verspreiding desinformatie Nieuws van 13 oktober 2023
Meer producten en artikelen
Privacy Google Gezichtsherkenning Israel Oorlog Palestina

Reacties (391)

-Moderatie-faq
391
352
106
5
0
78
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Osiummaster 28 maart 2024 09:48
De drie soldaten die het gelekt hebben deden dat omdat het systeem niet werkte. Israel pakte constant willekeurige burgers uit Gaza op, sloegen ze in elkaar, ontvoerde ze, martelde ze, en daarna even checken "oh nee toch geen Hamas".
Three of the people with knowledge of the program said they were speaking out because of concerns that it was a misuse of time and resources by Israel.

Mr. Abu Toha, the Palestinian poet, was named as a Hamas operative by someone in the northern Gaza town of Beit Lahia, where he lived with his family, the Israeli intelligence officers said. The officers said there was no specific intelligence attached to his file explaining a connection to Hamas.

Mr. Abu Toha said he was beaten and interrogated in an Israeli detention center for two days before being returned to Gaza with no explanation. He wrote about his experience in The New Yorker, where he is a contributor. He credited his release to a campaign led by journalists at The New Yorker and other publications.

Matt Mahmoudi, a researcher with Amnesty International, said Israel’s use of facial recognition was a concern because it could lead to “a complete dehumanization of Palestinians” where they were not seen as individuals. He added that Israeli soldiers were unlikely to question the technology when it identified a person as being part of a militant group, even though the technology makes mistakes.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 22:10]

M3m30 27 maart 2024 14:19
hiermee maakt Israël zich schuldig aan privacy schendingen....
Kevinp @M3m3027 maart 2024 14:26
Leuk dit sarcasme. Maar zoals Isreal nu werkt waar ze alle schijn van Genocide tegen zich hebben gebruiken ze dus een automatisch systeem om bommen te gooien.

Waarbij je ook nog eens iemand als Hamas lid aanwijst zonder dat daar ooit bewijs voor is geleverd. Iemand is dus schuldig zonder bewijs en krijgt een bom op zijn hoofd of een kogel door zijn lichaam.

En alle bijvangst die daarbij is die ze "normaal" vinden in Isreal.

Dit soort semi automome filtering op deze schaal is zeer zeer ernstig tenzij het alleen gebruikt wordt om uit te zoeken waar iemand meer uitzoek werk moet doen. Maar dat lijkt mij zeer sterk dat dat gebeurd.
djantje @Kevinp27 maart 2024 15:11
Israël gebruikt AI targetting volgens wat onderzoeken, met een tool 'the Gospel' waarvan wordt vermoed dat er onder andere drone beelden worden gebruikt, dat zou kunnen relateren aan dit nieuwsbericht over gezichtsherkenningssysteem.

https://www.theguardian.c...to-select-bombing-targets
https://www.972mag.com/ma...-calculated-bombing-gaza/
(The Guardian en +972 Magazine hebben dit samen onderzocht, volgens Le Monde)
https://www.lemonde.fr/en...ts-in-gaza_6317832_4.html

Heel onrealistisch dat het op de verkeerde wijze wordt gebruikt is het niet en dat er dan door geautomatiseerde doelzoekers te weinig rekening wordt gehouden met de rechten van/gevolgen voor gewone burgers in Gaza, dat lijkt niet heel onwaarschijnlijk.
(Ze zijn in iedergeval gestopt met roof knocking na 7 oktober)

[Reactie gewijzigd door djantje op 22 juli 2024 22:10]

Wouterie @djantje27 maart 2024 15:49
Ik denk dat ze na 7 oktober iets minder genuanceerd in de strijd staan. We hebben gezien hoe Hamas is omgegaan met onschuldige burgers... Je zou er maar wonen zeg!
mhnl1979 @Wouterie27 maart 2024 16:27
Iets minder genuanceerd is denk ik wel een behoorlijk understatement.
Cengiz87 @Wouterie27 maart 2024 16:27
Dit geeft Israel niet het recht om baby’s, kinderen en vrouwen te vermoorden. Dat is wat er nu in Gaza gebeurd.
Wouterie @Cengiz8727 maart 2024 16:37
Dat recht hebben ze ook niet. Onschuldigen burgers zijn nooit een legitiem doelwit.
Kriekel @Wouterie27 maart 2024 17:28
Helaas dragen Hamas leden geen uniform en worden scholen / ziekenhuizen en dergelijk gebruikt voor militaire doeleinde. Ze hebben Israël zo boos gemaakt dat Human shield niet meer werkt.
Cengiz87 @Kriekel27 maart 2024 17:58
Dit is wat de media jou verteld. Het is al een feit dat Israel nooit bewijs heeft kunnen leveren over hun inlichtingen dat Hamas zich verschuilt in ziekenhuizen. Er wordt daar oorlogsmisdaden gepleegd en Israel probeert dit met “leugens” te verdoezelen zoals Amerikanen dit deden in Irak. Dit camera systeem is daar een voorbeeld van. Ze willen gewoon weten wie er allemaal in Gaza woont, dit is gewoon een concentratiekamp geworden.
nullbyte @Cengiz8727 maart 2024 18:27
Natuurlijk zitten die lui in ziekenhuizen e.d. om als Human shield te dienen. Te denken dat ze een dergelijk tactisch voordeel dat als tweesnijdend zwaard dient laten liggen uit humanitair of ethisch oogpunt is zeer, zeer, ZEER naïef. Hamas is een door iran aangestuurde proxy en zij begaat net zo goed oorlogsmisdaden.
Osiummaster @nullbyte28 maart 2024 09:55
Washington Post en andere hebben hier onderzoek naar gedaan. De ziekenhuis claims zijn leugens die Israel gebruikt om publieke voorzieningen kapot te maken.

Evidence Doesn't Support Israeli Claims That Hospital Was Hamas Command Center: Report

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 22:10]

Cengiz87 @nullbyte27 maart 2024 19:00
Maar waarom kan Israel geen bewijs leveren dat deze mensen zich in ziekenhuizen hebben verschuild. Ze hebben toch overal camera’s en drones met gezichtsherkenning. Nou laat maar een paar beelden zien dan.
nullbyte @Cengiz8727 maart 2024 19:38
Kunnen en willen zijn 2 totaal verschillende zaken. Waarom zouden ze dit bewijs zomaar openbaar maken, mogelijk geeft het informatie over hun SOP's (manier van werken) prijs. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Wel kan ik met zekerheid stellen dat combattanten in een asynchroon conflict als dit vrijwel altijd in objecten gaan zitten waarvan ze weten dat een aanval daarop in het nadeel is van de aanvallende partij. Sterker nog, dat is ook in een niet asynchrone oorlogsvoering. De verdedigende partij zal naar gelang de voorbereidingstijd verdegingswerken, bunkers, kazematten, schuttersputten, loopgraven enz enz maken. Simpelweg omdat een aanval daarop veel minder effectief is.

Combattanten in een asynchrone oorlog als deze gaan altijd op dergelijke plekken die beschermd zijn onder het humanitair oorlogsrecht zitten, ziekenhuizen, kerken, moskeeën, scholen enz. In Syrie, Afhanistan, Irak maar ook in het Israël-Palestijns conflict is dit in het verleden absoluut gebeurd.

Een dergelijk object zal doorgaans minder snel en met minder geweld aangevallen worden. En als dat wel gebeurd dan is het makkelijk om dit als "wapen" in de media te gebruiken. Als daar dan burgerslachtoffers vallen ook dan is dit in hun voordeel. Ongeacht of dit met opzet door de aanvallende partij is gebeurd of niet.

Kortom, zoals ik al zei, als Hamas niet in dergelijke opbjecten gaan zitten zou heel erg dom en daarom onlogisch en niet realistisch zijn.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 22:10]

Cengiz87 @nullbyte27 maart 2024 19:45
Dit is zo kansloos. Ze mogen doen wat ze willen en hoeven geen bewijs te leveren. Dus ze schieten een man op straat neer onder de mom dat hij een Hamas lid is terwijl dit niet zo is. Je hart is echt bedorven als je dit goedkeurt onder de mom asynchrone oorlog. Valt weinig te discussieren met dit soort mensen. Als je vind dst Israel het juiste doet zonder bewijs te leveren dan heb je echt geen hart en geweten.
nullbyte @Cengiz8727 maart 2024 20:02
Je hart is echt bedorven als je dit goedkeurt onder de mom asynchrone oorlog. Valt weinig te discussieren met dit soort mensen. Als je vind dst Israel het juiste doet zonder bewijs te leveren dan heb je echt geen hart en geweten.
Waar heb je het over man, ik leg uit hoe de realiteit in een conflict als dit werkt vanuit een militair tactisch perspectief. Ik keur helemaal niets goed noch af. Dit is de manier waarop dergelijke conflicten uitgevochten worden. Dit is simpelweg een feit bewezen uit gelijkwaardige conflicten uit het verleden.

De partij die sterk in de minderheid is qua middelen, dus Hamas in dit geval heeft eigenlijk tactisch gezien geen andere keus. Ze hebben de middelen, mensen, en materieel niet. Dit noemt men asynchrone oorlogsvoering.

Nogmaals, voor de derde keer, bewijs of niet, zou tactisch gezien erg dom zijn vanuit het perspectief van Hamas om dit niet te doen. En ik geloof niet dat ze dat zijn.

Persoonlijk keur ik geweld tegen burgers, dus niet combattanten en overmatig geweld tegen combattanten (geweld dat dus buiten proportie gebruikt wordt) in elk gewapend conflict af. Dat dit gebeurd is een enorm trieste zaak, sterker nog ik schaam me ervoor als mens zijnde.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 22:10]

TWeaKLeGeND @nullbyte28 maart 2024 06:59
Bewijs zou de publieke opinie mogelijk doen keren. En ja, die is wel degelijk belangrijk voor ze.
Goudvis @Cengiz8727 maart 2024 20:23
Bewijs genoeg als je het wilt zien. Bodycam footage, drone beelden.
Maar je moet het zowel willen zien als willen zien. ;)
Osiummaster @nullbyte28 maart 2024 13:18
Israel bombardeerd vaak gebouwen zonder kennis of bewijs dat er militairen in zitten ondanks hun claims. Uit gesprekken blijkt dat dit al een tijd bekend is:
On Oct. 27, three weeks into Israel’s punishing counterattack in Gaza, top Biden officials privately told a small group assembled at the White House what they would not say in public: Israel was regularly bombing buildings without solid intelligence that they were legitimate military targets.
Dat Israel nu ook al het eten blokkeert en Gaza uithongert maakt het vrij duidelijk dat het doel niet is om Hamas uit te schakelen maar alle burgers in Gaza om het leven te brengen door het vernietigen van alle leefomstandigheden. En de Israelische ministers die feestjes vieren over hoe ze Gaza gaan annexeren helpen niet mee.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 22 juli 2024 22:10]

Seth_Chaos @Cengiz8727 maart 2024 19:24
Wat kan het Israël schelen wat iemand als bewijs wil zien? Ze zijn in oorlog met Hamas. Wat jij wil en of vindt, zal ze echt aan hun reet roesten. Hamas startte een oorlog en nu maakt Israël die af.
TWeaKLeGeND @Seth_Chaos28 maart 2024 06:56
Hamas startte helemaal niks, en Israël zal ook niks afmaken. Wat in ieder geval af is, is monsteryahu.
BeosBeing @Seth_Chaos28 maart 2024 13:31
Wat kan het Israël schelen wat iemand als bewijs wil zien? Ze zijn in oorlog met Hamas. Wat jij wil en of vindt, zal ze echt aan hun reet roesten. Hamas startte een oorlog en nu maakt Israël die af.
Dit is tevens een informatie-oorlog (is het gebeuren in Oekraïne ook) en een opinie-oorlog.

Die laatste twee is Israël duidelijk aan het verliezen. Ten eerste gaf Israël een ultimatum aan Hamas om de resterende gijzelaars vrij te laten voordat de ramadan zou beginnen. Hamas heeft niemand vrijgelaten en je zou dus verwachten dat ze aan het begin van de ramadan al Rafah binnengevallen zouden zijn, maar dat is niet gebeurd. Nu ligt de ramadan ook gevoelig in de moslim-wereld, dus misschien wachten ze tot het einde daarvan, maar je ziet nu dus dat de publieke opinie zich met de dag verder tegen Israël keert.

https://www.telegraaf.nl/...rael-de-volkskrant-en-nos (volledige column
Nuance, blijkbaar was er voor de aanslagen van 7 oktober al een behoefte van 500 trucks met voedsel per dag.

En ja Israël had ook een strategie kunnen gebruiken waardoor er minder burger-slachtoffers vallen (kost waarschijnlijk wel veel meer eigen mensen) en had ook zelf voor voedselhulp en evacuatie van burgers kunnen zorgen. Ik denk echter dat de Israëlische burger de aanhoudende aanslagen inmiddels meer dan zat is en vindt dat Hamas opgeruimd moet worden koste wat het kost. Echter je kunt Hamas of een andere soortgelijke organisatie niet verslaan als je haar voedingsbodem niet weg haalt. Hamas heeft twee voedingbodems, Islam en haat tegen Israel, en met de burgerslachtoffers maak je die tweede voedingsbodem alleen maar groter, maar vergeet niet dat die haar tegen Israel diep in de doctrines van de Islam en van Hamas is ingebed. De gemiddelde moslim volgt echt niet alle alle doctrines van Islam, anders hadden we hier ook continu burgeroorlog.

hier word er gelachen om enkele historische feiten

Maar serieus, "From the river to the see" is precies hetzelfde als de Endlösung.
https://www.youtube.com/watch?v=l-hrGiuTfvw&t=20s
Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voordat de UNRWA (onder leiding van Sigrid Al-Qaq) aan Hamas wapens gaat leveren om Israël te vernietigen, en zo een nucleaire wereldoorlog veroorzaakt.
Wim Cossement @Cengiz8728 maart 2024 17:58
Sinds dag 1 is het een artificiële fascistische ethno-apartheidsstaat, dus laat die geworden maar weg.
De meeste van die (ver)achtelijke Zionisten zijn ook zotter dan zot, nog maar eens een staalkaart van de voordelen van vredevolle religies... We zijn er vet mee.
Wouterie @Cengiz8727 maart 2024 21:57
Wacht even. Er is wel degelijk bewijs voor. De tunnel onder het al-Shifa ziekenhuis is bewezen. Er zijn onafhankelijke journalisten in geweest en inmiddels is het Hamas bolwerk onder dat ziekenhuis ook ontmanteld.
De raketinstallaties bij de scholen, moskeeën en kleuterscholen zijn inmiddels ook bewezen aan de hand van satellietbeelden die door onafhankelijke experts zijn gevalideerd. De uitschakeling van enkele kopstukken van Hamas in een vluchtelingenkamp (recht onder de neus van de VN) is zelfs door Hamas bevestigd.
Ja, er zijn legio onbevestigde claims van IDF maar heel veel zijn er inmiddels door onafhankelijke experts bevestigd: Hamas opereert vanuit civiele infrastructuur in de hoop dat Israël niet terug durft te schieten en als dat wel gebeurd dan kunnen ze lekker verontwaardig zeggen dat Israël op burgerdoelen schiet.
Osiummaster @Wouterie28 maart 2024 13:21
Dat is niet waar. Experts hebben het tegenovergestelde gezegd:

Evidence Doesn't Support Israeli Claims That Hospital Was Hamas Command Center: Report

Die andere claims zijn ook door experts ontkracht.
nullbyte @Cengiz8728 maart 2024 07:56
En ze zijn hard op weg om van Gaza een nieuwe concentratiekamp te maken, welke eigenlijk al voor 7 oktober zo was. Palestijnen woonden daar voordat israel er was
Onzin, er zijn met gemak filmpjes te vinden van voor 7-10-23 van Plastijnse badplaatsen. Het had net zo goed de Costa Brava kunnen zijn, niet echt vergelijkbaar met een concentratiekamp dus. Daarbij komt nog eens dat Palestina niet eens aal alle kanten grenst aan Israël. Zij kan dus onmogelijk een "kamp" maken waarvan ze de grenzen niet aan alle kanten kunnen controleren.

Verder, de provincie en de naam Palestina is Latijn. Dit komt omdat deze door de Romeinen gemaakt is. Daarvoor woonden de Joden daar al.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 22:10]

Cengiz87 @nullbyte28 maart 2024 09:10
Israel controleert degelijke alle grenzen. Gaza grenst met Egypte maar de grenzen mogen alleen open als israel hier toestemming om geeft. De humanitaire hulp kan Gaza niet bereiken omdat israel juist alle grenzen dicht houdt.
Wouterie @Cengiz8729 maart 2024 15:16
Als jij er voor kiest om de onafhankelijke pers niet te geloven, dan is dat natuurlijk jouw keuze. Ik ben benieuwd welke onafhankelijke bronnen jij hanteert om de bewijzen weg te wuiven, maar ik heb zo'n vermoeden dat het gebaseerd is op eigen inzicht en onderbuikgevoelens.
Je vraagt waarom maar ik denk niet dat je echt een antwoord verwacht. Maar goed, na de oorlog van 1948 zijn heel veel Palestijnen en Arabieren uit Israël gevlucht en verdreven. Israël stelt dat ze terug mogen keren als ze voornemens zijn om in vrede te leven met de huidige inwoners en zich te voegen naar de wet- en regelgeving van de Staat Israël. Dat is een flink deel niet van plan. Daarom zitten ze decennialang in vluchtelingenkampen zoals Jabalia. Boos en gefrustreerd te wachten tot ze Israël weer kunnen innemen.
Ze willen geen vrede, ze willen geen samenwerking, ze willen Israël wegvagen. Daar heeft Israël mee te maken.
Je kunt het niet vergelijken met Nederland - Duitsland. Elke vergelijking met nazi-Duitsland gaat mank en is veel te makkelijk. Maar het is zo leuk om de Joden te vergelijken met hun moordenaars. Nou, jottum.
Leg mij eens uit hoe het komt dat de islamitische landen in de regio ook de grenzen dichthouden voor Palestijnen? Dat komt niet door de druk vanuit Israël en de VS, maar vanwege het voorbeeldig gedrag van die mensen.
Ik heb geen goed woord over voor de wandaden van IDF, laat dat helder zijn. Het geweld tegen burgers, ongeacht hun nationaliteit en etniciteit is onacceptabel. Wat mij betreft is er nog steeds wel een groot verschil tussen Hamas, die bewust burgers als doelwit verkoos en IDF die voornamelijk op Hamas jacht maken. Hamas is het laagste van het laagste, IDF moet er voor waken niet af te dalen tot dat niveau.
Lolandros @Kriekel27 maart 2024 17:34
Het heeft nooit gewerkt.
bilaba70 @Cengiz8727 maart 2024 23:00
Ik zou het opgeven. Je gaat men hier niet overtuigen. Het zijn niet de ogen die blind zijn, maar de harten van mensen.
Euma3000 @Cengiz8728 maart 2024 11:11
Mannen wel, want tja, dat hoort er bij.
Cengiz87 @Euma300028 maart 2024 12:28
Maar niet onschuldige mannen. Ik heb beelden gezien van mensen die dood werden geschoten omdat ze water of hulp goederen gingen halen. En dan werd echt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen, mannen en vrouwen.
Zackito @Cengiz8727 maart 2024 19:52
Hamas beweegt zich onder de bevolking, schieten vanaf laffe posities en dragen geen uniformen. Ze gebruiken hun eigen "onderdanen" als schiet schijf.

Ondertussen zitten de leiders van hamas lekker in het buitenland, wist jij dat zij miljardair zijn? Waarom helpen ze dan niet?

Ik betreur elke onschuldige burger die vermoord wordt. Echter is het verhaal echt niet zo zwart wit zoals jij schetst.
TWeaKLeGeND @Zackito28 maart 2024 07:00
Who gives a shit? Welke van de door jouw aangehaalde argumenten praat moord van duizenden onschuldigen, mishandeling van miljoenen goed?
HJVDD @Cengiz8728 maart 2024 08:16
Waarom stoppen ze de burgers dan niet in de tunnels en gaan dan zelf boven staan?
Cengiz87 @HJVDD28 maart 2024 08:50
Wat denk je zelf? Al deze mensen gaan niet in de tunnels passen. En met al deze mensen in een tunnel kan je je eigen land niet meer verdedigen door tunnels.

Leuke gedachte “hey ik vermoord al je bevolking, zorg jij dat ze maar verschuilen. Ik hoef toch niks te bewijzen en kan me gang gaan😝”.
Bananaman123124 @Cengiz8728 maart 2024 09:05
“hey ik vermoord al je bevolking, zorg jij dat ze maar verschuilen.”
En je kan niet ontkennen dat Hamas er precies hetzelfde in staat met hun terreur.
Cengiz87 @Bananaman12312428 maart 2024 09:12
Vraag me af wat je zou doen als anderen komen en je land inpikken. Jou in een hoek zetten met muren om je heen.
Zackito @Cengiz8728 maart 2024 09:18
Hun land? Wanneer is het hun land geweest? Het stukje grond is al eeuwen betwist, met veel heersers van allerlei verschillende afkomsten. Dat maakt het hier zo lastig.
Osiummaster @Zackito28 maart 2024 13:23
Helemaal niet het is al zo'n duizend jaar van de Palestijnen geweest.
Zackito @Osiummaster28 maart 2024 17:28
Verdiep je nog eens zou ik zeggen.
Cengiz87 @Zackito28 maart 2024 18:25
De joden zijn door de romeinen verdreven sindsdien is het niet van hun geweest totdat ze na de oorlog aan landjes pikken gingen met hulp van het westen.

Verdiep je maar in de geschiedenis
Zackito @Cengiz8728 maart 2024 18:49
Klopt dat ze verdreven zijn, door de eeuwen heen is het altijd betwist gebied geweest maar het is gewoon nooit van de palastijnen geweest het is slechts een geografischeregio wat bekend stond als palastina.

In de tijd dat er beweerd wordt dat het afgepakt zou zijn (1948) was de regio in handen van de britten.

Na 1948 is pas huidige idee van palastina ontstaan.

Hier een link:
https://www.pcrf.net/info...alestine-before-1948.html
Cengiz87 @Zackito28 maart 2024 19:36
Hoe bedoel je betwist gebied. Jarenlang hebben de Ottomanen geregeerd over Palestina. Vervolgens zijn de Arabieren in opstand gekomen tegen de Ottomanen met de hulp van de Britten. Laatste heeft hun het land beloofd. Vervolgens hebben ze de joden gesteund om de Arabieren te verdrijven. Er zijn documentaires waarbij wordt uitgelegd hoe dit is gegaan. De Arabieren hebben de joden in huis genomen om ze te helpen, die vervolgens de Arabieren uit hun huis hebben gezet en verdreven naar Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

In 1967 hebben ze de grenzen van israel en Palestina vastgelegd maar de joden hebben deze nooit “geaccepteerd”. Kijk naar de laatste status van de Westelijke Jordaanoever hoeveel dieven daar illegale nederzettingen hebben geplaatst. Dit noemen we landjes pikken.

Jouw geschiedenis begint vanaf 1948 omdat dit jou veel beter uitkomt. Typerend israel steuners, die verdraaien altijd de werkelijkheid.
Zackito @Cengiz8728 maart 2024 22:03
Hoe bedoel je betwist gebied? Kijk naar de oorlogen afgelopen eeuwen, kijk naar de inwoners(christenen, moslims, joden). Kijk naar wie er allemaal claimen er recht op te hebben. Dat maakt het toch een betwist gebied?

Jouw geschiedenis begint in ieder geval na jaren 70, laat dat duidelijk zijn. Er zijn veel heersers geweest in het gebied en zeker niet alleen de arabieren.

Een ding wat ik niet snap is dat Egypte niet een hand uitsteekt zij houden ook de grens potdicht.

Het liefste zie ik iedereen in harmonie naast elkaar leven maar dat gaat niet gebeuren helaas. Er is teveel haat tussen beide volken.
Cengiz87 @Zackito29 maart 2024 00:14
In europa heeft ook jarenlang oorlogen plaatsgevonden. Twee wereldoorlogen, oorlogen in de balkan, Nederland is bezet door de Fransen en de Duitsers. Dus volgens jou redenatie is Nederland een betwist gebied of zelfs heel Europa een betwist gebied.

Ga nou niet de feiten verdraaiien om je zelf gelijk te geven. Joden zijn eeuwen lang verdreven uit dat gebied en ze hebben net voor d eerste wereldoorlog israel als thuisland geclaimed (theodor herzl). De terugreis van joden naar dit gebied ging erg langzaam en pas na de tweede oorlog is dit gaan versnellen en hebben ze het gebied gestolen van de Adabieren en een “staat” opgericht. Tot die tijd was er helemaal geen sprake ban israel, niet eens 1 gevecht. Ze hebben het “cadeau” gekregen van de britten/amerikanen.

Daarna zijn er heel veel dingen gebeurd en uiteindelijk is er internationaal besloten om de grenzen vast te leggen (1967). Als israel dit accepteert en de Palestijnen met rust laat en niet aan landjes pikken gaat doen op de Westbank dan kunnen ze zeker in harmonie gaan leven. Maar israel de grote baas gaat spelen, en alles voor de Palestijnen gaat bepalen dan gaat dit nooit komen. Niemand wilt in gevangenschap leven.

Gaat de feiten niet alweer verdraaien met je “ Jouw geschiedenis begint in ieder geval na jaren 70, laat dat duidelijk zijn.” In mijn vorige antwoord heb ik het gehad over de Ottomanen en dat hebben ze gedaan in 1517! Dat is een heerschappij van 400 jaar! Langer dat de staat israel bestaat.

Maar jah typerend voor israel steuner draai de feiten en ontken het.

Egypte helpt niet omdat je dondersgoed weet dat sisi een marionet is van amerika. sisi heeft staatsgreep gepleegd met de steun van amerikan en israel op Mursi. Juist om dit, want Mursi had wel de grenzen geopend voor Palestina en dit was een gevaar voor israel waardoor Mursi weg moest. want israel heeft recht op het beloofd land.
Osiummaster @Zackito28 maart 2024 21:24
Most Ashkenazi Jews are genetically Europeans, surprising study finds
Cengiz87 @Bananaman12312428 maart 2024 10:52
Dit is wat westerse media/israel verteld. Volgens dezelfde media had Saddam massavernietigingswapens en waren er tunnels onder de Shifa ziekenhuis.

Terwijl israel waarschijnlijk met friendly fire haar eigen burgers heeft gedood. Maar dit zie je niet heel groot in de westerse media

https://www.dewereldmorge...-en-burgers-op-7-oktober/
Bananaman123124 @Cengiz8728 maart 2024 11:02
Komt gewoon van de VN zelf:

https://news.un.org/en/si...oWB_29Jan_14_feb_2024.pdf

Prima als je dat wil wegschuiven als onbetrouwbaar maar dat is dezelfde organisatie die Israël van alles beschuldigd, gelijke monniken, gelijke kappen toch?
Cengiz87 @Bananaman12312428 maart 2024 12:26
Gebaseerd op ooggetuigen die vol zitten met haat op Palestijnen en liever aan landje pikken doen. Hoeveel moet ik deze mensen vertrouwen.
Bananaman123124 @Cengiz8728 maart 2024 12:48
Gebaseerd op ooggetuigen die vol zitten met haat op Palestijnen en liever aan landje pikken doen. Hoeveel moet ik deze mensen vertrouwen.
En toch citeer je dezelfde VN, met dezelfde mensen en dezelfde onderzoekers, als het gaat om beschuldigingen van genocide aan het adres van Israël.

Je bent zeer selectief in welk kwaad je veroordeeld.
Cengiz87 @Bananaman12312428 maart 2024 15:23
Ik citeer VN niet maar ik zie beelden van de genocide die israel pleegt in Palestina.
HJVDD @Cengiz8728 maart 2024 12:57
Heb dit zelf van kennissen gehoord, die waren daar aanwezig.
dasiro @Wouterie27 maart 2024 19:08
die willen al tientallen jaren elke palestijn weg of dood, maakt hen niet uit wat voor een het is. Ze denken dat hun god hen dat land beloofd heeft en dat ze daarom zowat alles mogen doen. Het klinkt cynisch, maar de situatie daar zal nooit opgelost worden tot er nix meer overschiet van de palestijnen.
Goudvis @dasiro27 maart 2024 20:16
'Die' zijn hier de Israëlische slachtoffers van 7 oktober?
Nou nee.
Meerdere bewoners van die kibboetsen zetten zich (pre 7 oktober) actief in voor allerlei goede doelen met als gemene deler 'wederzijds begrip kweken tussen Palestijnen en Israelis'.
En over dat uitroeien: De bevolkingsgroei van de Palestijnse gebieden sluit in ieder geval niet aan bij die hypothese. Die is al jarenlang uh, flink.
roffeltjes @Goudvis28 maart 2024 00:02
Dit is altijd pittige materie. Hamas is een terroristische organisatie en 7 Oktober was een schandaad. Hamas moet worden vernietigd.

Dat laat niet onverlet dat Israël toch al 70 jaar acties uitvoert die soms wel heel dicht tegen etnisch zuiveren aanzitten (Nakba is natuurlijk het pijnlijkste voorbeeld). Hoe je het ook bekijky, er zijn ontzettend veel meer Palestijnse burgers gedood, huizen gesloopt of afgepakt.

Dat maakt de motieven van Hamas niet opeens goed of gerechtvaardigd maar iedere Palestijn en Israelier zal een andere startdatum voor het conflict aanwijzen met zijn eigen grieven.

Daarnaast is de Geografische situatoe onhoudbaar voor een stabiele situatie. De Palestijnse gebieden zijn versnippert en worden zeker op de Westbank continue aangetast door Israel. Doordat die wond nooit rust krijgt gaat dit ook elke keer weer verder.

Laat ik het zo zeggen: "The beatings will stop when morale improves" zie ik niet zo veel heil in.

Hoe naar het ook is... Israel zal als sterkste partij met alle controle middelen iets moeten doen aan de levensvatbaarheid van Palestina, want zo blijven ze een terroristen nest in de achtertuin houden.

For the record: Mijn scripte ging over het interviewen van Joodse families die de oorlog hebben overleefd. Ik heb mensen op het Sinai instituut gesproken, ik heb vrienden zien worden opgehaald met het vliegtuig omdat ze Israel moesten verdedigen. Israel is niet zomaar een boeman, compleet begrijpelijk dat ze zich zo fel verweren.

Maar Palestijnen bombarderen gaat dit niet oplossen.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 22:10]

Cengiz87 @roffeltjes28 maart 2024 09:04
Ik ben het grotendeels eens met je opmerking. Maar Hamas een terroristisch organisatie te noemen is wel heel kort door de bocht. Is het verdedigen van je land die al jaren wordt gebombardeerd en ingenomen wordt door een aanvallend partij een terroristische daad? Het gaat om je perspectief.

In de ogen van de Duitsers waren de Nederlandse verzetsstrijders ook terroristen en moesten ze uitgeroeid worden.

Zoals je aangeeft worden de Palestijnen al jaren onderdrukt, gebied aan de Westelijke Jordaanoever wordt ingepikt door dieven. Gazanen zitten al jaren opgesloten in een openlucht gevangenis. Deze mensen gaan uiteindelijke terugvechten al is het met primitieve wapens die ze hebben. Als Nederland wordt ingenomen door een ander land gaan we toch ook niet maar accepteren en zitten wachten. In media wordt alleen 7 oktober groot gemaakt maar je hoort en ziet niet hoe deze dag tot stand is gekomen (ik keur misdaad op onschuldige mensen niet goed!). Kat in nauw maakt rare sprongen.
BasZer @Cengiz8728 maart 2024 09:25
Hamas heeft op 7 oktober terroristische gruwel acties uitgevoerd. Dan is het toch legitiem om te stellen dat Hamas een terroristische organisatie is?
Is het verdedigen van je land die al jaren wordt gebombardeerd en ingenomen wordt door een aanvallend partij een terroristische daad?
het vermoorden van feestende onbewapende jongeren is een terroristische daad

Een persoon die iemand heeft vermoord maar de rest van zijn leven hulp biedt aan de aller armste, blijft een moordenaar.
Kat in nauw maakt rare sprongen.
hier kan ik inkomen, maar dan nog blijft het een terroristische daad
Cengiz87 @BasZer28 maart 2024 10:54
Dit is wat de westerse media schrijft en mensen meteen geloven. Zoals met Irak oorlog en zogenaamde tunnels onder de shifa ziekenhuis.

Het blijkt fat israel haar eigen burgers heeft gedood met friendly fire.

https://www.dewereldmorge...-en-burgers-op-7-oktober/
Bananaman123124 @Cengiz8728 maart 2024 11:33
Dit is wat de westerse media schrijft
En de bron die jij gebruikt, is .be niet van België en daarmee ook "westers"? Vanwaar het verschil?

Overigens is het niet alleen westerse media die meldt dat Hamas op 7 oktober moordend en verkrachtend door delen van Israël is getrokken, het valt niet te ontkennen. Dat doet Hamas zelf niet eens.

Je bent zo druk met Israël veroordelen dat je de ogen sluit voor de misdaden van Hamas.

Verwar veroordeling van terreur niet met steun voor genocide, sommige mensen zijn in staat tot een genuanceerde mening.
Cengiz87 @Bananaman12312428 maart 2024 12:31
Westerse media bedoel ik dan de meest grote kranten. Dit stukje ga je niet snel terugvinden in deze kranten. Er zijn gelukkig wel kranten die de waarheid schrijven.

Nee mensen zijn juist zo druk bezig met 7 oktober en de leugens die israel daarna heeft verspreid dat ze vergeten dat het oorlog voor 7 oktober werd gevoerd. Dat israel al jaren mensen ondedrukt en landjes inpikt. En 7 oktober is een gevolg hiervan. Zolang israel 2 staten oplossing van 1967 niet erkent en de Palestijnen blijft onderdrukken zullen er nog meer 7 oktobers komen en zullen er meer onschuldige mensen aan beide kanten dood gaan.
BasZer @Cengiz8728 maart 2024 14:40
Zolang israel 2 staten oplossing van 1967 niet erkent en de Palestijnen blijft onderdrukken zullen er nog meer 7 oktobers komen en zullen er meer onschuldige mensen aan beide kanten dood gaan.
Maar dat blijven toch nog steeds terroristische daden?

Net zozeer dat je nu kunt spreken van oorlogsmisdaden van Israëlische zijde.
BeosBeing @Cengiz8728 maart 2024 17:25
Zolang israel 2 staten oplossing van 1967 niet erkent en de Palestijnen blijft onderdrukken zullen er nog meer 7 oktobers komen en zullen er meer onschuldige mensen aan beide kanten dood gaan.
Israël was heel ver, en toen werd Yitzak Rabin vermoord.
Maar Hamas gaat nooit Israël erkennen. Als je dit leest , ja er komen 235 vrachtwagens per dag binnen terwijl er 500 nodig zijn, de media liegen ons dus voor - dat is waar de column over gaat - maar veel ernstiger is wat verderop staat, ik citeer een stukje (in 3 delen):
Op de site van het Gatestone Instituut lees ik: ’In Gaza zien we een nieuw en innovatief type oorlog: Hamas is wellicht het eerste regiem in de vastgelegde geschiedenis dat een oorlog voert die ontworpen is om de slachtoffers onder de eigen bevolking te maximaliseren.
Hoe meer slachtoffers er vallen aan de kant van de Palestijnen hoe meer de wereldwijde politieke opinie zich tegen Israel keert. Hamas wint de informatie-oorlog ten koste van de Palestijnse burgers. Hamas geeft niets om deze burgers, wat ze willen is de vernietiging van Israël en van alle Joden.

Via media als de NOS en de Volkskrant probeert Hamas druk uit te oefenen op de publieke opinie in het westen, met als doel Israël tot een wapenstilstand te bewegen, waarna Hamas, weliswaar bebloed en kreupel, de overwinning kan uitroepen, want zo wordt dat door Palestijnen ervaren: ze hebben de joden weerstaan, ze kunnen zich weer voorbereiden op de volgende 7 oktober.
De bevolking van Gaza groeide harder dan die van Israël en zal dat blijven doen, mensen hebben ze genoeg, die kunnen ze best opofferen. Hamas wil enkel nog meer aanslagen plegen. Dat ze daarmee nooit de Joden weg krijgen doet er niet toe, het enige wat ze nodig hebben is dat heel de wereld gaat meedoen aan hun oorlog, dat de VS geen wapens meer aan Israël verkoopt of doneert, maar dat de VS en de rest van de wereld via de VN mee gaat helpen aan de vernietiging van Israël.

Wat wil Hamas? In de perverse islamistische Hamas-ideologie klinken luid de leuzen: ’Eerst de zaterdagmensen, daarna de zondagmensen.’ En: ’Eerst Jeruzalem, daarna Rome.’
De slogan "From the river to the see..." impliceert niets anders dan endlösung. Zodra de Joden in het Midden-Oosten uitgeroeid zijn, zijn de christenen aan de beurt, en na de christen volgen de atheisten en de andersgelovigen. Dit is namelijk wat de doctrines van de islam hen oplegt. Gelukkig volgd de meerderheid van de moslims niet alle doctrines.
Cengiz87 @BeosBeing28 maart 2024 18:16
Je bent nu de waarheid compleet aan het verdraaiien. De israelieten zijn door de romeinen en daarna door europa altijd verdreven. De moslims hebben de joden altijd geholpen (ottomanen nadat spanje ze het land uit hebben gestuurd). Ook na de tweede wereldoorlog hebben de Palestijnen de israelieten geholpen maar die hebben vervolgens de grond ingepikt.

Het zijn niet de moslims die andere gelovigen willen uitroeien maar de orthodoxe joden. Ze geloven in de promised land (zoek maar op internet welke landen dit allemaal zijn). Daarnaast refereerde netenyahu naar de gebeurtenis met de amalek daar wordt letterlijk gezegd dood de vrouwen, kinderen en de vee. Heb geen medelijden. En dat is precies wat ze aan het doen zijn.

Dus wat voor onzin schrijf je nu, doe je huiswerk!
Cengiz87 @Bananaman12312428 maart 2024 15:33
je vergelijkt appels met peren. na de oorlog heeft israel de Palestijnen weggejaagd om een eigen staat op te richten. En ze zijn nog steeds bezig om de Palestijnen weg te drijven. Kijk maar naar de dieven op de westelijke jordaanoever. Er zijn video beelden van mensen die het geweldig vinden dat Palestijnen vermoord worden. Stelletje hypocrieten.
Bananaman123124 @Cengiz8728 maart 2024 15:46
Ik ga Israël niet verdedigen, net als ik dat niet bij Hamas doe.
Er zijn video beelden van mensen die het geweldig vinden dat Palestijnen vermoord worden. Stelletje hypocrieten.
De ironie, we weten allemaal nog de beelden van feest vierende groepen direct na 7 oktober. Die stonden ook te juichen bij het ombrengen van burgers, ook een stelletje hypocrieten.
BeosBeing @Cengiz8729 maart 2024 17:48
je vergelijkt appels met peren.
En jij hebt ook geen zicht op wat er allemaal is gebeurd.
na de oorlog
Welke oorlog? In het land, laten we het met de neutrale naam Canaän benoemen, woonden eeuwenlang Joden en moslims samen, zelfs nadat de Romeinen in het jaar 70 de Joden het land uitjoegen en hun provincie daar hernoemde van Syrië-Judea naar Syrië-Palestina - hoewel er geen Palestijnen waren - omdat in het Aramees, Hebreeuws en Arabisch er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de P en de F en ze wisten dat de Filistijnen/Palestijnen de aartsvijanden van de Joden waren geweest.

De Romeinen hebben dus de naam Palestina bedacht, de Islamitische kalifaten en het Ottomaanse Rijk hebben die naam gewoon overgenomen. Ook onder due Islamitische kalifaten en onder het Ottomaanse Rijk leefden de Joden, christenen en moslims gewoon onder elkaar, alhoewel de Joden en christenen gedurende een tijd dhimmi's waren, tweederangs burgers zonder rechten.

Tijdens de eerste wereldoorlog had het Ottomaanse Rijk de kant gekozen van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije en de Britten wilden dus de Ottomanen verslaan. Ze vroegen hiervoor hulp aan de Arabische stammen die onder de Ottomaanse heerschappij leefden. Tegelijkertijd zocht men toen al naar een land dat men de Joden kon geven om de vervolgingen - pogroms - waar ze in Europa onder leden, vooral in Polen en Rusland, te stoppen, maar nergens was er een land dat een stukje grondgebied wilde opgeven.
Kanaän echter was dunbevolkt en de meesten die er woonden voelden zich Egyptenaar, Syriër of Libanees (Beiroet werd het Parijs van het Midden-Oosten genoemd omdat het zo welvarend en mooi was), niemand beschouwde zich als Palestijn. De plannen die toen gemaakt werden voorzagen in diverse Arabische staten (Syrië, Irak, Trans-Jordanië, ...) en een Joods "thuisland".

En toen, november 1917, lekte de Balfour-declaration uit. De Arabieren beschouwden dit als een breuk van de beloftes die de Britten aan hen hadden gedaan. De op de Ottomanen veroverde gebieden werden gezamelijk bestuurd door de Britse, Franse en Arabische militiairen. Vanaf 1920 werd Canaän een Brits mandaat. Vrijwel onmiddelijk begonnen de Arabieren, daartoe aangezet door de Arabische leiders de Britse autoriteiten, Britse productiefaciliteiten en de daar al eeuwen wonende Joodse gemeenschappen aan te vallen. Op 1 maart 1920 vielen ze het Joodse dorp Te Hai aan, en in april Joden in Jeruzalem.
https://en.wikipedia.org/..._Mandatory_Palestine#1920

De eerste etnische gemotiveerde moord door een Arabier was overigens al in 1913.

Als gevolg van de aanvallen door de Arabieren op de Joden zijn die laatste zich gaan verdedigen, en liep de boel steeds verder uit de hand. De Britten waren het beu en kondigden af zich bij het einde van het mandaat onmiddelijk terug te trekken, en dat was het moment waarop de Arabische buurlanden, Egypte, Syrië, Transjordanië en Irak Canaän binnenvielen om de Joden aant te vallen en buiten te gooien. De Joden verdedigden zich en vestigden daarmee de staat Israël. Sindsdien zijn ze nog diverse keren aangevallen, zowel door die buurlanden als door Arabische infiltranten.
heeft israel de Palestijnen weggejaagd om een eigen staat op te richten.
Destijds is ongeveer de helft (ongeveer 700.000) van de in Canaän wonende Arabieren gevlucht, soms gedwongen, veel ook uit eigen beweging. De andere helft is staatsburger van Israël geworden en ook die Arabieren doen dienst in het IDF. De groep die gevlucht is, is echter veel sneller gegroeid.
En ze zijn nog steeds bezig om de Palestijnen weg te drijven. Kijk maar naar de dieven op de westelijke jordaanoever.
Het klopt dat er ook onder de Joden havikken zitten, zoals Netanyahu, maar ook kolonisten die zich op de Westbank hebben gevestigd en daar als ze kans zien Arabische burgers vermoorden, en de regering Netanyahu laat dit toe. Dat is niet goed te praten. Je kunt argumenteren dat zij wel of niet op de Westbank mogen wonen, en of dat illegaal is of legaal (volgens Israëlisch of internationaal recht) maar het vermoorden van weerloze burgers is absoluut fout. Er zijn er onder deze ook al die nu plannen maken om zich zo in Gaza te gaan vestigen.

Beide kanten zijn fout. Israël had al heel lang geleden zich soepeler moeten opstellen en de gevluchte Palestijnen moeten opnemen als gelijkwaardige burgers. Probleem is wel altijd geweest dat men nooit wist wie men kon vertrouwen en wie er een aanslag wilde gaan plegen. De grenscontroles waren daarom altijd streng en repressief. Ik herinner me een verhaal van een Joodse soldaat die daar aan de grens een 8 jarig Arabisch meisje opving dat daar door haar tiener-broer heen was gestuurd met een bommengordel om zich bij die grenspost op te blazen. Het is dat ze niet snapte waarom dat moest en ook niet wist hoe ze die gordel moest laten ontploffen waardoor de beiden nog leven.

Onder Yitzak Rabin was er bijna een vredesverdrag, maar die man is daarom juist vermoord, en het is nooit duidelijk geworden of dit door Palestijnen of door Joodse havikken is gebeurd, in ieder geval wilden die geen vrede.
Wim Cossement @BasZer28 maart 2024 18:02
Waren ze ook niet aan het feesten op ettelijke kilometers van de grenzen van zo'n defacto openluchtgevangenis? Doet me wat denken aan #yolocaust wat da's ook voor idioten die denken dat shit als Tomorrowland is de reden is waarom we leven.
BasZer @Wim Cossement28 maart 2024 19:55
Beste Wim,

Dan nog is dit geen reden om ze te vermoorden toch?
Wim Cossement @BasZer29 maart 2024 15:58
Dat heb ik nooit gezegd, het is gewoon niet kies. En ook niet echt verstandig de geschiedenis kennende, al zal dat die feestgangers worst wezen.

Voor mij dus een teken van de mentaliteit daar van de Israëli's die zich onaantastbaar wanen over hun untermenschen. Zeker als je sommige interviews ziet met Zionisten en soortgelijk tuig ginder maar ook ver daarbuiten, wat er allemaal uit hun mond komt in de naam van religie, Jezus draait zich om in zijn graf.
BeosBeing @roffeltjes2 april 2024 14:25
Dit is altijd pittige materie.
Klopt
Hamas is een terroristische organisatie en 7 Oktober was een schandaad.
Klopt
Hamas moet worden vernietigd.
Dat is onmogelijk.
Hoe meer je ze aanvalt - waarbij er dus onschuldigen geraakt worden of zelfs gedood - hoe meer haat je kweekt tegen Israël en de Joden, en dus hoe groter de voedingsbodem wordt. Israel heeft al jaren het beleid gevoerd dat ze het huis van een terrorist platgooien, met als filosofie dat de andere bewoners medeschuldig zijn. Als die andere bewoners de ouders van de zelfmoordterrorist zijn, kun je dat misschien nog verantwoorden, maar voor broertjes, zusjes en kinderen absoluut niet.
Dat laat niet onverlet dat Israël toch al 70 jaar acties uitvoert die soms wel heel dicht tegen etnisch zuiveren aanzitten (Nakba is natuurlijk het pijnlijkste voorbeeld).
Dat is nu denk ik het slechtste voorbeeld van allemaal. Ken de geschiedenis, en ja, ook daarmee mis je nog de pijn en de emoties die er (aan beide kanten) mee gepaard gaan, dus ook dat geeft een onvolledig beeld.
Even teruggaan: Ten eerste waar komen de namen Palestijn en Palestina vandaan:
1) Rond het jaar 1170 v.Chr. was er een grote klimaatcrisis . Wat precies de oorzaken waren, en welke slechts gevolgen, zijn de wetenschappers nog niet over uit, maar er waren droogtes, hongersnoden en plundertochten van de "zeevolkeren" over heel de oostelijke Middelandse zee. Verschillende imperiums werden compleet vernietigd (Alashia, Hittieten, Assyriers. ...) enkel Egypte weet te overleven. Een van die zeevolkeren vestigd zich daarna "met toestemming van de pharao" in Kanaän in de steden Ashkelon, Ashdod, Gaza, Ekron en Gat en dit volk wordt door de Grieken Fili histia ofwel Filistijnen en in het oud-Egyptisch Peleset genoemd. Het bij opgravingen in die steden gevonden aardewerk en DNA uit graven linkt hen aan de Myceense en Minoische beschavingen en het laatste als herkomst ook aan Sicilië. Opgravingen in aardlagen van tweehonderd jaar later vindt men nog wel een cultuuruitingen die afwijkend zijn van de andere volkeren rondom hen, maar geen DNA-verschil. Nog eens 400 jaar later worden zij, net als de inwoners van het Bijbelse koninkrijk Israël door de Assyriërs in ballingschap weggevoerd en is er dus geen Filistijns volk meer.

2) De inwoners van het Bijbelse koninkrijk Juda, vanaf dan Joden genoemd, keren na 70 jaar Ballingschap in Babylonië in 538 v.Chr. onder Perzische heerschappij wel terug in het land. De Perzen worden verslagen door Alexander de Grote, bij diens dood komt Kanaän onder heerschappij van de Ptolemeeën totdat de Seleucische Antiochus in 168 v.Chr. Jerusalem plundert en de Joodse religie verbied, wat lijdt tot de opstand van Makkabeeën. In 63 v.Chr. komen de Romeinen en zij maken er een vasalstaat van genaame Judaea. In 6 n.Chr. voegen zijn het land bij hun provincie Syria en noemen het Syria-Judaea. Na de Zeloten-opstand (66-70 n.Chr) en de Bar Kochba-opstand (132-135) is de Romeinse haat tegen alles wat Joods is zo groot dat ze de provincie hernoemen naar de hun bekende aartsvijanden van de Joden de Filistijnen: Syria-Palaestina
Nu wordt er in het Arabisch en het Hebreeuws geen onderscheid gemaakt tussen de P en de F, die worden hetzelfde uitgesproken, voor hen zijn een Filijstijn en een Palestijn hetzelfde, alleen in het Westen maken we dit onderscheid omdat we de Filistijnen alleen kennen uit de Bijbel.

Die naam wordt daarna gewoon overgenomen door de Byzantijnen, na hen de Islamitische kalifaten (Sultanaat van Rûm), het Ottomaanse rijk. De inwoners van het gebied, als ze geen joden zijn, identificeerden zich als Syriër, Egyptenaar of Libanees, niet als Palestijn. Het merendeel van het gebied is onbewoond.

3) Reeds in 1913 wordt het eerste Joodse lid van een Zionistische kibboets door Arabische bedoeïnen vermoord. Kort daarna breekt de eerste wereldoorlog uit waarbij het Ottomaanse rijk de kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije kiest. Groot-Brittannië vraagt de Arabieren in opstand te komen tegen de Turken en belooft hen een eigen staat, maar dan lekt de Balfour declaration uit waarbij de Joden - omwille van hun vervolging in heel Europa, een eigen thuisland (dus geen eigen staat) belooft. Vanaf dan beginnen de Arabische leiders, die hierin verraad van de eerdere belofte zien, tegen te werken. Ze organiseren rellen en opstanden waarbij de Britse autoriteiten, de Britse productie en infrastructuur en de Joodse gemeenschappen worden aangevallen. De eerste aanvallen op Joodse gemeenschappen zijn op 1 maart 1920 in Tel Hai en van 4 tot 7 april in Jerusalem
Als antwoord daarop beginnen de Joden zichzelf te bewapenen om zich zo te kunnen verdedigen.
https://en.wikipedia.org/..._Mandatory_Palestine#1920

Alle verdelingsplannen die de volkerenbond en andere organisaties voorstellen worden door de Arabische leiders afgekeurd, ze willen geen vierkante meter afstaan aan de Joden,

4) Uiteindelijk geven de Britten het op en trekken ze zich in 1947 terug, waarna de Arabische buurlanden, Egypte, Transjordanië, Syrië en Irak het land binnenvallen. De Joden verdedigen zich en veroveren een groter gebied als dat de Volkerenbond en de VN voorzien hadden, maar Transjordanië veroverde de Westbank en noemt zich vanaf 1954 Jordanië. Bij die oorlog vlucht ongeveer de helft (700.000 mensen) van de Arabische bevolking (al dan niet gedwongen) en de andere helft wordt uiteindelijk Israelisch staatsburger. Deze Arabieren doen ook dienst in de IDF.

5) Vanaf het einde van die Israelisch-Arabische oorlog blijven Arabische/Palestijnse strijders infiltreren, dus het is niet onlogisch dat de staat Israel haar grens militair bewaakt. Wel had Israel in die 75 jaar veel meer kunnen doen om de seculiere Palestijnen aan hun kant te krijgen. De doctrines van Islam echter stellen uitdrukkelijk dat het doel is de Joden te vernietigen - wereldwijd - en de hele wereld te onderwerpen. Hamas stelt uitdrukkelijk dat vrede alleen mogelijk is onder heerschappij van de Islam.
Hoe je het ook bekijky, er zijn ontzettend veel meer Palestijnse burgers gedood, huizen gesloopt of afgepakt.
6) Klopt, en terwijl er onder Yitzak Rabin bijna vrede was, zijn de havikken in de Joodse politiek er nog steeds niet achter dat dit niet werkt. Beide partijen hanteren hetzelfde principe oog-om-oog, tand-om-tand. De acties van Israël zijn alleen veel effectiever in het vernietigen van de beoogde objecten.
Daarnaast is de Geografische situatoe onhoudbaar voor een stabiele situatie. De Palestijnse gebieden zijn versnippert en worden zeker op de Westbank continue aangetast door Israel. Doordat die wond nooit rust krijgt gaat dit ook elke keer weer verder.
7) Zoals Hamas niet zal rusten zolang er nog één Jood in het Midden-Oosten aanwezig is, zo zijn er ook onder de Joden - met name onder de orthodoxe kolonisten - die de Arabieren in "hun beloofde land" willen elimineren. Het erge is dat de regering van Netanyahu dit toelaat. Er worden nu al plannen gemaakt om in Gaza Joodse nederzettingen te stichten en er zijn vrijwilligers die er willen gaan wonen.

[quote]Hoe naar het ook is... Israel zal als sterkste partij met alle controle middelen iets moeten doen aan de levensvatbaarheid van Palestina, want zo blijven ze een terroristen nest in de achtertuin houden.[quote]
Klopt. Maar Hamas versla je niet met geweld. Integendeel, hoe meer Palestijnen sterven, hoe sterker Hamas wordt. De UNWRA zit vol met terroristen en de VN-organisatie kiest steeds sterker de kant van - niet de Palestijnen maar - Hamas. ook de EU schaart zich tegen Israël. Europa verislamitiseerd, net zoals Turkije en Christelijk Noord-Afrika verislamitiseerd zijn, Misschien duurt het nog 100 jaar, misschien 50, misschien 15. Vergis je niet, de Bijbelse profetieën, zowel het Nieuwe als het "Oude Testament" zeggen dat heel de wereld zich tegen Israël zal keren.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 22 juli 2024 22:10]

dasiro @Goudvis27 maart 2024 20:52
Ik ga me niet voor hun zaak inspannen, maar de realiteit is gewoon dat Palestijnen al tientallen jaren van hun land worden verdreven, wat hier in Europa tussen dezelfde bevolkingsgroepen ook voor zware spanningen zorgt. Ik woon in Antwerpen en de joodse wijk hier ligt op wandelafstand van de moslimwijken. We hebben hier al tientallen jaren politiecheckpoints aan de diamantwijk na een aanslag tegen een synagoge en enkele jaren geleden zelfs lange tijd militaire patrouilles gehad omwille van de terreurdreigingen, dus als het in hun thuisland opgelost zou geraken, dan zijn er hier ook minder spanningen.
greet3 @Goudvis27 maart 2024 20:30
En over dat uitroeien: De bevolkingsgroei van de Palestijnse gebieden sluit in ieder geval niet aan bij die hypothese. Die is al jarenlang uh, flink.
Is het groei percentage juist niet (oa) gerelateerd aan de economische situatie van het land? Voor Palestina zal dat net boven de 2,* zijn. Er zijn veel andere landen die een hoger groeipercentage hebben: https://en.m.wikipedia.or...by_population_growth_rate

De theorie van oa het VN is dat de wereldpopulatie rond 2050 stabiel zal zijn. Dat komt volgens het VN oa door een aantal SDG’s, waaronder bestrijding van armoede wereldwijd, educatie voor iedereen (dus ook vrouwen, waardoor ze langer naar school gaan), gezondheidszorg, etc. Daardoor neemt de noodzaak tot kinderen af.
BeosBeing @greet32 april 2024 16:50
Is het groei percentage juist niet (oa) gerelateerd aan de economische situatie van het land? Voor Palestina zal dat net boven de 2,* zijn. Er zijn veel andere landen die een hoger groeipercentage hebben: https://en.m.wikipedia.or...by_population_growth_rate
Palestina staat niet op de Wikipedia pagina, wel apart de Westbank en de Gaza-strook met in de CIA-kolom 1,66 en 1,99 maar de andere kolommen zijn leeg. Israël staat in die kolom op 1,46.

Dit is veel interessanter, rapport uit 2016: https://apnews.com/articl...89fc2411495afd811da4ac6d0
en dit uit 2022, dus een jaar voor de huidige oorlog: https://www.reuters.com/i...stinians-gaza-population/

Hier is een lijstje met de groei van de bevolking van Israël.
https://www.macrotrends.n...el/population-growth-rate
Zet je de 9,3 miljoen van nu af tegen de 1,3 miljoen van 1950 dan is er sprake van een verzevenvoudiging. Na het vestigen van de staat is er in eerste instantie een grote immigratiegolf geweest voornamelijk vanuit Arabische landen (in 1948) en Europa naar Israël toe met een piek in 1965. Naderhand zijn er nog kleinere golven geweest, o.a. met Ethiopische Joden in 1991 (Operatie Salomon).
Pak je 1980 als basisjaar (3,7 mln) dan is er sprake van een groei van 153%.

Ook een interessant grafiekje, Israël + Palestina, de piek in 1990 is te wijten aan Palestina (Palestijnse grafiek hieronder begint in 1990)
https://data.worldbank.or....POP.GROW?locations=PS-IL

En hier is het lijstje met de groei van de bevolking van de Palestijnse gebieden.
https://www.macrotrends.n...ne/population-growth-rate
Zet je de 5,5 miljoen van nu af tegen de 944.000 van 1950 dan is de bevolking dus vervijfvoudigd, de groei is begonnen na de 6-daagse oorlog met als piek 1988. Met 1980 als basisjaar (1,45mln) dan is er sprake van een groei van 279%
https://data.worldbank.or.../SP.POP.GROW?locations=PS

De bevoking van de Palestijnse gebieden groeit harder dan die van Israël.
Hier trouwens nog gedetailleerde data
https://en.wikipedia.org/...of_the_State_of_Palestine
De theorie van oa het VN is dat de wereldpopulatie rond 2050 stabiel zal zijn. Dat komt volgens het VN oa door een aantal SDG’s, waaronder bestrijding van armoede wereldwijd, educatie voor iedereen (dus ook vrouwen, waardoor ze langer naar school gaan), gezondheidszorg, etc. Daardoor neemt de noodzaak tot kinderen af.
Dat zijn heel mooie dromen, maar de praktijk is dat de bestrijding van armoede in Afrika, Azië en Zuid-Amerika heel langzaam en moeizaam gaat. Er is, vooral in Afrika en in Arabische landen weinig reden om de groei te beperken, het overschot kan gemakkelijk geloosd worden richting Europa en in mindere mate Noord-Amerika. Om het even heel cru te zeggen, al komt maar de helft aan, is dat geen probleem, je zorg gewoon dat je meer mensen hebt om daarheen te trekken. Het westen stimuleert de migratie wel via extra wapenverkopen zodat de burgeroorlogen veelvuldiger worden. Dat zorgt tevens voor een aanwas van goedkope arbeidskrachten in Europa zodat de lonen omlaag kunnen.
Zackito @dasiro27 maart 2024 19:48
Je weet dat het tand om tand is, oog om oog in die regio? De omliggende landen willen Israel van de kaart vegen, dit spreken zij ook uit. Als je hamas vertaald dan kom je op het woord geweld, waarom zouden wij als westerse wereld het opnemen voor hamas? 70 procent van de bevolking steunt hamas.

Israel moet wel optreden anders denken de andere landen dat het een makkelijke prooi is. De manier waarop is wellicht wel te discussiëren.

Hamas had gewoon nooit zo een laffe aan val moeten doen, nu voelen ze het.
Hamas wilt toch de Palestijnen leiden? Hoe dan? Domme actie.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 22 juli 2024 22:10]

maurict @dasiro27 maart 2024 20:48
Klopt, God heeft hun het land beloofd.
Dat staat zelfs in de Koran (bron: https://www.bijbelhoek.nl/koran/5:21) ;)

Inderdaad is de situatie moeilijk oplosbaar. Ik denk ook niet dat het goed af gaat lopen voor beide partijen, tenzij er een wonder gebeurt.
BeosBeing @maurict2 april 2024 17:01
Klopt, God heeft hun het land beloofd.
Dat staat zelfs in de Koran (bron: https://www.bijbelhoek.nl/koran/5:21) ;)
Je weet dat er twee Koran's zijn? De Koran zoals die nu is, bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is geschreven in Mekka, het tweede deel in Medina.
In Mekka was Mohammed een predikant, hij bekeerde in 13 jaar 150 mensen. Toen kwam de Hijra en ging hij naar Medina waar hij politicus werd en in 10 jaar tijd was heel het Arabische schiereiland moslim.
De Koran uit Mekka is verdraagzaam, vreedzaam en religieus.
De Koran uit Media is vol met jihad en geweld, onderdrukking en haat, vooral tegen Joden en christenen, maar ook tegen meergodenaanbidders en atheïsten.
JakkoFourEyes @GeoBeo27 maart 2024 23:22
De realiteit is dat ze het laagste aantal burger slachtoffers maken
Sorry, maar meer dan 20.000 doden in een paar maanden tijd is laagste aantal burger slachtoffers ooit?
Suphazone @GeoBeo27 maart 2024 23:28
Wat een statements allemaal zeg, jeutje.

Punt 1, onderbouw je statistieken. Bronnen en berekeningen.

Punt 2: Verklaar de vele afschuwelijke IDF filmpjes, en israelische burger tiktok filmpjes. Komt niet zo rooskleurig over als dat je voordoet. Integendeel, misselijkmakend.

Punt 3: Je wuift het weg als geen Genocide, maar daar denkt het merendeel van de VN-lidstaten anders over. Zo ook tig westerse organisaties. En tegenwoordig is beste vriend USA zelfs signalen aan het afgeven dat het wel erg lastig te verdedigen is dat het geen Genocide is. En laten we de voorlopige bevindingen van het Internationaal Gerechtshof niet vergeten. And last but not least, de massa in de wereld ziet live honderden onschuldige slachtoffers per dag.

Punt 4: Toon mij in de huidige Hamas charter dat hun doel is om elke jood uit te roeien.
dasiro @GeoBeo28 maart 2024 12:32
nogmaals ik trek geen partij, maar legitieme ambulanciers die gedood worden door soldaten terwijl ze een kind komen redden (dat ondertussen ook al dood is), kan je moeilijk goedpraten.
BasZer @GeoBeo28 maart 2024 19:54
Als de Israëliërs de Palestijnen hadden willen uitroeien dan hadden ze dat zonder problemen op 8 oktober binnen 1 dag uit kunnen voeren.
Hoe dan?
Rho d Berth @Kevinp27 maart 2024 14:34
In een oorlog zijn militairen en strijders legitieme doelen (en burgers niet). Gericht zoeken naar strijders is volledig correct volgens Geneve.

Jij vergelijkt het met een politie agent in Hoofddorp die obv een camera een voorbijganger doodschiet omdat hij zijn parkeerboete volgens het systeem niet heeft betaald.
i-chat @Rho d Berth27 maart 2024 14:42
in een oorlog mag je inderdaad geweld gebruiken tegen soldaten (die zich nog niet hebben overgegeven en/of die niet onder bescherming staan van (humanitaire hulp OF onder bescherming van een staakthetvuren / vredesoverleg) en strijders (die op dat moment gewapend zijn en strijden (oppakken en opsluiten mag wel maar je mag geen (dodelijk geweld gebruiken (ook niet als ze gistere wel streden en vandaag niet).

en zo zijn er nog wel meer zaken die behoorlijk streng gereguleerd zijn en waarvan je zelfs bij de overwegend pro-israelische Nederlandse media duidelijk kon zien dat er schendingen van oorlogsrecht plaatsvinden.
Wouterie @i-chat27 maart 2024 15:32
Je gebruikt zoveel haakjes dat het niet helemaal helder is wat je wilt zeggen. Maar de strekking is me wel duidelijk. Hoe dan ook is er in principe geen sprake van oorlogsrecht in de strijd tussen Israël en Hamas. Er is uiteraard wel sprake van mensenrechten en het moge duidelijk zijn dat beide strijdende partijen daar maling aan hebben.
Ik vind het wel stekend dat een flink aantal mensen de mond vol hebben over wat IDF allemaal wel en niet zou mogen, maar zwijgen over wat de zwijnen van Hamas hebben uitgespookt op 7 oktober. Ga je deze lezing ook houden voor de Hamas strijders?
Hoe dan ook is het onverteerbaar dat burgers een legitiem doelwit lijken te zijn voor beide partijen. Maar ik kan me wel voorstellen dat beide partijen ook zo veel leed is aangedaan dat ze de ander niet meer als menselijk wensen te behandelen.
Nightscope @Wouterie27 maart 2024 15:48
Ik denk dat je het grote plaatje moet zien. Hoewel het walgelijk is wat Hamas heeft gedaan (zelfs Palestijnen zijn het daarmee eens), pleegt Israel simpelweg genocide. Dit is op een hele andere schaal. Daarnaast laten zij geen hulp toe en hebben schijt aan wat de wereld denkt. Of het nu een ziekenhuis bombarderen is of niet. Wat bij mij ontzettend schuurt is hoe het westen geïnformeerd wordt. Onze politici schrijven geen sancties uit en de media is ontzettend gekleurd.

Neem als voorbeeld de recente museum. Ik was bij het protest. Weet jij waarom? Niet omdat er een museum over de holocast open ging, het was een walgelijk man die ons land bezocht die onmenselijk beleid uitvoert op de Palestijnen. Echter stond de media vol met titels dat de museum niet welkom was en de journalisten gingen alleen buitenlandse mensen achterna ondanks veel steun vanuit “de autochtoon”. Ik wordt hier zo verdrietig van.
Wouterie @Nightscope27 maart 2024 15:58
Ik ben pro Israël dus als ik bij het protest zou zijn geweest dan had ik aan de andere kant gestaan. Ik ben zeker niet pro Netanyahu, net als dat iemand die voor de Palestijnse zaak is ook pro Hamas is. Ik denk wel dat op de langere termijn Israël een beter toekomstperspectief biedt voor de normale burger (Palestijn of Israëli) dan de Palestijnse overheid.
De nuance is verdwenen. Een Netanyahu of kolonist is geen haar beter dan de gemiddelde Hamas-strijder, maar ik verwacht wel dat uiteindelijk vanuit de Israëlische overheid een realistischer en leefbaarder plan komt dan uit de koker van Fatah of Hamas. We hebben gezien wat Palestijnen in omliggende landen hebben aangericht. Het is niet voor niets dat landen als Egypte de grenzen dichthouden voor vluchtelingen.
Dat IDF ziekenhuizen, scholen, vluchtelingenkampen bombardeert is verschrikkelijk. Maar tegelijk worden daar wel Hamas leiders aangetroffen, tunnels en bolwerken. Hoe vecht je tegen een tegenstander die zich verschanst tussen de burgers? Nou, vroeger vrij voorzichtig, nu heel lomp.
Nightscope @Wouterie27 maart 2024 16:20
Ik denk dat jij dat gevoel hebt omdat de Palestijnen geen steun krijgen zoals Israel dat wel kreeg. Die zijn al een erg lange tijd in een hoek verdreven en dan maak je gekke sprongen natuurlijk. Dat rechtvaardigt geen genocide natuurlijk. Dat gevoel wat jij beschrijft hebben meer mensen maar zoals ik hierboven beschreef zijn pro Israël mensen vaak verkeerd geïnformeerd omdat onze media/leiders ons zo sturen. Neem mijn museum voorbeeld.

Ik wordt met name verdrietig hoe wij met twee maten meten en het ene land/levens het meer gunnen dan de andere ondanks wij daar humanitaire afspraken over hebben.

Ik leg mijn studenten altijd uit dat als je pro-iets bent (apple, console of in dit geval Israel), dat zij ook tegenargumenten moeten zoeken van hun stelling om de nuance te zoeken. Ik weet natuurlijk niet of jij dat hebt gedaan maar alles riekt naar een duidelijk voorkeur voor Israel zelfs tegen de eerder benoemde rechten.
Wouterie @Nightscope27 maart 2024 16:35
Ik denk dat ik redelijk op de hoogte ben. Twee vrienden van mijn zijn Palestijnen en daar heb ik sinds een paar maanden geen contact meer mee kunnen krijgen. Een andere vriend van mij zat bij het IDF maar was net een jaar uit dienst en zit nu in Oostenrijk. Te twijfelen of hij weer terug zal gaan want ook hij heeft mensen verloren op 7 oktober.
Met mijn Palestijnse vrienden heb ik heel ongemakkelijke momenten gehad. Zij kennen mijn Oostenrijkse vriend ook en we kwamen soms elkaar tegen. Het is een beetje ongemakkelijk om met twee Palestijnen en iemand met een IDF shirt in de kroeg te zitten, maar het was uiteindelijk toch wel gezellig.
Wat ik vooral van mijn vrienden heb geleerd is dat de situatie vrij hopeloos is. Als Palestijnse jongeman heb je gewoon weinig toekomstperspectief. Ze zijn ook nog eens van een religieuze minderheid aldaar, dus hebben ook weinig van de rest van de maatschappij te verwachten.
Er is echter onder de Palestijnen een vrij grote groep die chronisch boos is en het vertikt om een bestaan op te bouwen in hun land. Ze zien het niet als hun land en wachten tot ze weer terug kunnen naar Israël. Dat gaat echter nooit meer gebeuren...
Ja, ik heb een zeer sterke voorkeur voor Israël. Voor hun infrastructuur, voor hun veerkracht, hun ambitie om iets te maken van een dor, onvruchtbaar land. Voor hoe ze de straten schoonhouden en het vuil op te halen om maar eens twee hele stomme dingen te noemen. Dat ik in Israël veilig 's avonds alleen over straat kan lopen. Er is zo'n enorm verschil in hoe men tegen het leven aankijkt!
Bedenker @Nightscope27 maart 2024 17:03
Even los van mijn walging over het gewelddadigheden door de Israëlische regering en ook door de Hamas...

Genocide door de Israëlische regering is natuurlijk niet gerechtvaardigd.
Net zoals de Genocide op 6 miljoen joden door de Duitser niet gerechtvaardigd was.
Net zoals de Genocide die de Hamas het liefst wilt uitvoeren op Israël.
Net zoals de Genocide die enkele andere buurlanden van Israël het liefst willen uitvoeren op Israël.

Daarom is een Museum over de Holocaust juist zo super belangrijk!
Een museum die laat zien wat haatzaaing doet, hoe ernstig genocide is en hoe makkelijk we allemaal de andere kant opkijken als dat ons beter uitkomt.

Als je dan wilt demonstreren tegen een persoon..,
Doe dat dan niet bij het Museum over de Holocaust, maar bijv. bij het hotel van die persoon, of schiphol, of ergens anders.
Want nu heb je de boodschap gegeven dat jouw mening belangrijker is dan het leven van 6 miljoen mensen en leed van miljoenen anderen.

[Reactie gewijzigd door Bedenker op 22 juli 2024 22:10]

Wouterie @Bedenker27 maart 2024 17:34
Officieel is Israël niet veroordeeld voor genocide, wel moeten ze onmiddellijk effectieve maatregels nemen om de bevolking te beschermen tegen genocide. Dat laatste leggen ze vrolijk naast zich neer.
kiang @Wouterie27 maart 2024 20:19
Ik denk wel dat op de langere termijn Israël een beter toekomstperspectief biedt voor de normale burger (Palestijn of Israëli) dan de Palestijnse overheid.
Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaanoever, waar Palestijnen zo goed als volledig ontwapend zijn, bewijst het tegendeel. Israël is niet uit op een situatie van gelijkwaardigheid. Er is een reden dat Zuid-Afrika en Ierland, beide landen met relatief recente ervaring met onderdrukking, deze situatie aankaarten.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 22:10]

Wouterie @kiang27 maart 2024 21:42
Hangt er vanaf. Er kan geen sprake zijn van gelijkwaardigheid als de ander nog steeds uit is op jouw ondergang. Helemaal terecht overigens dat de situatie wordt aangekaart, maar je moet niet vergeten dat Ierland en Zuid-Afrika niet te maken hadden met een partij die gezworen heeft je van de kaart te vegen.
Onderdrukking leidt echter niet tot een betere verstandhouding en constante dreiging ook niet. Beide partijen zullen er de grootste moeite mee hebben om enige vorm van gelijkwaardigheid te bewerkstelligen. Dat kan eigenlijk alleen maar als de VN een twee staten oplossing afdwingt en de grenzen keihard bewaakt.
triflip @Wouterie28 maart 2024 03:04
Volgens mij is zijn er twee aggressors in dit conflict. Hamas die van Israel afwilt met wapens en Israel dat van de Palestina af wilt door het actief ondersteunen van de nederzettingen waardoor Palestina steeds verder inkrimpt. Beide zijn uit op elkaars ondergang.

De enige oplossing is inderdaad dat de VN de grenzen actief gaat bewaken en Israel sommeert de nederzettingen te verlaten. En we moeten vanuit Europa stoppen met Israel de hand boven het hoofd te houden, laat ze maar proberen ook vriendschap te sluiten met de omringende landen.
Wouterie @triflip29 maart 2024 15:24
Tja, historisch gezien zaten we met radicale zionisten en radicale arabieren. De Britten en de VN waren gewaarschuwd voor die twee kemphanen, maar konden of wilden niet ingrijpen toen het nog hanteerbaar was. Nu is het te laat... 1984 liet zien hoe de Arabische wereld tegen de Staat Israël aankijkt en 1967 liet zien hoe de Staat Israël naar de buren kijkt. We weten dat de radicale arabieren Israël willen wegvagen en we weten dat de radicale zionisten buitenproportioneel zullen toeslaan als ze een dreiging zien.
Die twee kampen zullen elkaar nooit accepteren, nooit elkaar het licht in de ogen gunnen en nooit echt geven om de onschuldige burgers die een bestaan proberen op te bouwen.
Twee staten, internationale vredesmacht die de boel controleert en keihard ingrijpen wanneer iemand de regels breekt.
jhr27 @kiang28 maart 2024 01:31
Ik vraag me af of de Palestijnen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever volledig ontwapend zijn, gezien de vele aanslagen die gepleegd worden in Israël door Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever.
TheVivaldi @Wouterie27 maart 2024 17:12
Je weet dat de Palestijnen daar al eeuwenlang wonen? Ze weten dus echt wel iets van toekomstperspectief af. Wel de gemiddelde Palestijn dan, niet die schurken van Hamas.
Wouterie @TheVivaldi27 maart 2024 17:31
De discussie wie daar eerder woonden... pfff... De Joden waren er voor de Palestijnen. Tot halverwege het Ottomaanse Rijk waren de huidige Palestijnen grotendeels nomadische volken. Als de radicale zionisten en de radicale arabieren nou destijds door de Britten goed waren aangepakt dan hadden we deze ellende niet. Maar nee, in tegendeel! Ze wisten niet hoe snel ze moesten vertrekken!
TheVivaldi @Wouterie27 maart 2024 17:33
Eh, het ging mij toch niet om wie er eerder woonden? Ik ben me ervan bewust dat de Joden er eerder ook lange tijd gewoond hebben. Ik had het alleen over het feit dat de Palestijnen al wel wat eeuwen weten wat een toekomstperspectief is en hoe ze de boel moeten runnen (nogmaals: op Hamas en andere schurken na). Wie er eerder woonden doet er voor mij in dit argument niet toe, want ik reageerde alleen op jouw stukje omtrent toekomstperspectief.
Wouterie @TheVivaldi27 maart 2024 21:49
Als volk bestaan ze eigenlijk nog niet zo gek lang, dat is meer mijn punt. Het is een mengelmoesje van alles wat daar toevallig rondliep en woonde toen men de grenzen trok. Ze voelen zich Arabieren maar laat er vooral geen DNA test op los.
Hun toekomstperspectief ligt eerder in een twee staten oplossing dan in een eindeloze strijd tegen Israël.
TheVivaldi @Wouterie27 maart 2024 22:19
Hun toekomstperspectief ligt eerder in een twee staten oplossing dan in een eindeloze strijd tegen Israël.
Uiteraard. Mijns inziens zou men de strijdbijl moeten begraven en gewoon van elkaar accepteren dat ze allebei een eigen land hebben en ook elkaar erkennen. Dat zal met deze oorlog wel erg lang gaan duren, maar dat is mijn inziens ook wel de beste oplossing.
jhr27 @Wouterie28 maart 2024 01:35
Ik begrijp zelf niet helemaal waarom er nog een tweestatenoplossing moet komen, aangezien Jordanië een groot deel van het Mandaatgebied Palestina was en aan de Arabieren is gegeven (voordat ze zichzelf als Palestijnen identificeerden). Dat land is tevens veel groter dan Israël en daar zouden alle Palestijnen gemakkelijk kunnen wonen als Jordanië ze staatsburgerschap zou hebben gegeven. Maar het kleine gebied dat nog voor Israël is moet ook nog in drieën worden gehakt (Israel + Westbank + Gaza).
Goudvis @TheVivaldi27 maart 2024 20:26
Lees 'De Geschiedenis van de Joden' eens of hey, de bijbel.
Genoeg bewijzen dat Israël al even bestaat als volk (Joodse volk), als natie en als staat.
kdekker @Nightscope27 maart 2024 19:02
Je vergeet dat die man een ceremoniële functie heeft, waar ook opening van een museum bij hoort. Ik vind dat pro-Palestijnse protesten een (te) ruim podium krijgen en het getuigt van wansmaak dat dit bij een holocaust museum cq overlevenden gebeurde. Je eigen leed telt dan zo zwaar naar proportionaliteit uit het oog verloren wordt in dit geval.
Bananaman123124 @Nightscope28 maart 2024 11:47
Hoewel het walgelijk is wat Hamas heeft gedaan (zelfs Palestijnen zijn het daarmee eens)
Volgens de Palatijnse autoriteiten dus niet. Niet om de daden van Israël te bagatelliseren maar >70% van de Palestijnen staat achter de aanvallen op 7 oktober, aldus "Palestinian Center for Policy and Survey Research" Bron: https://www.pcpsr.org/en/node/969

Ik weet van wie het komt en neem het met een schep zout maar heb ook nergens een onderbouwing van het tegenovergestelde, wat jij stelt, gezien.
Lolandros @meller1427 maart 2024 17:50
https://www.ohchr.org/en/...-human-rights-palestinian
De VN zegt dat er over genocide gesproken kan worden. Of zijn die te partijdig om door jouw standaarden te komen? Kritiek op Israël afrekenen als Jodenhaat geeft me eigenlijk het antwoord op die vraag al, maar ben benieuwd.

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

vSchooten @Lolandros27 maart 2024 20:14
Nou ja, dit is wel de partij die china niet durfde te beschuldigen van genocide voor wat ze met de oeigoeren deden.
Ik zou dit zeker met een korrel zout nemen.
kdekker @Lolandros27 maart 2024 19:10
De VN is beslist partijdig. Tel maar het aantal resoluties tegen Israël en die tegen schurkenstaten als Rusland, China, N-Korea, Jemen, Nigeria, Syrië, Iran, Sudan etc. Er zijn veel meer landen en regimes waar meer doden vallen, al veel langer conflicten zijn, maar geen krijgen de aandacht die Israël 'ontvangt' van VN. Er is zeker van alles mis in Israël, maar dat verklaart niet het grote verschil. In een keuze tussen zeg Israël of Iran lijkt me dat je in het laatste land als burger een stuk slechter af bent.

Ik mis trouwens in het hele conflict helemaal oproepen om Iran te veroordelen, dat achter de schermen een grote rol speelt. En ook om acute vrijlating van de gegijzelden. Wat dat betreft snap ik dat Israël alle middelen probeert te gebruiken, incl AI.
Lolandros @kdekker27 maart 2024 21:11
Waar zijn al langer dan 80 jaar geregeld conflicten waar tienduizenden doden aan één kant vallen? Waar één kant alle macht heeft om het conflict te stoppen, dat door een etnonationalistische grondslag niet doet, en gesterkt wordt door het deel van de wereld met de meeste wapens en welvaart?

Het feit dat je sommige landen "Schurkenstaten" durft te noemen getuigt dat je op geopolitiek niet belezen bent, en de nuances van de geschiedenis van die staten en hun wisselwerking met de rest van de wereld je zijn ontgaan. Het feit dat je het aantal resoluties indicatief vindt van partijdigheid en niet het overduidelijke feit dat Israel compleet lak heeft aan iedereens mening en lekker doorgaat met moorden getuigt dat je niet heel kritisch kan denken en je eigen argumenten probeert te bewijzen met ambigue informatie. Je denkt duidelijk ook het beter te weten dan zo'n 200 teams van professionele afgevaardigden. Ik kan de lijst van landen afgaan die je noemt maar het is duidelijk dat je niet veel verder hebt gelezen dan wat de NOS je voert dus ik zie daar geen nut in.
kdekker @Lolandros27 maart 2024 22:21
Nou nou. Dat is wel deftige kritiek en conclusies die je basis van mijn korte reactie onmogelijk vast kunt stellen. Nu is NOS ook niet bepaald onbevooroordeeld. Er komt daar ook meer pro-Palestijns nieuws dan pro-Israëlisch. Dus als je alleen de NOS leest, dan kun je inderdaad het beeld krijgen wat jij schetst.

Ik weet niet of je het zo bedoelde: maar Israel op 1 lijn zetten met China/Rusland/N-Korea/Iran (de staten die ik schurkenstaten noemde) is wel zover bezijden de waarheid, dat verdere discussie onmogelijk is. De VN zou onafhankelijk moeten zijn, maar haar bestuursvorm, incl. veto recht door diverse landen (waar je zelf niet wilt wonen) maakt het moeilijk c.q. onmogelijk om rechtvaardig te oordelen. Het aantal resoluties naar een bepaald land toe lijkt er toch wel op de wijzen dat er ook politieke krachten spelen. Ik weet dan ook niet wat aan die informatie ambigu is. Al, en dat viel ook buiten het bestek van mijn reactie, het geen wetenschappelijk onderbouwing is, wat ik in een paar zinnen noemde.

Maar dat noch EU, noch VN oproepen tot boycot van (bepaalde groepen/strijders uit) Iran (inclusief stopzetten van het nucleaire akkoord) c.q. dat Qatar en Turkije Hamas kopstukken huisvesten c.q. financieren, is tocgh wel kwalijk. Wel te begrijpen als olie, militaire macht (Turkije is Navo lid en beheerst de Bosporus), is wel te begrijpen ook hier politieke en econmische motieven een rol spelen.
Lolandros @kdekker27 maart 2024 23:40
De NOS pro-Palestijns? Straks ga je nog zeggen dat de VVD te links is 8)7
Een titel die tegenstrijdig is met basale biologie
Herkauwen van ongeverifieerde leugens van Israel waar na maanden nog geen enkel slachtoffer van te vinden is
Om maar niet te spreken over de taal die gebruikt wordt wanneer beide kanten claims naar buiten brengen (wat Israel zegt is standaard waar, als er iets uit Palestina komt moet er altijd duidelijk worden verteld dat **Hamas** het zegt, zelfs als het nieuws is uit de Westbank waar Hamas niet zit), wanneer er over doden gesproken wordt (Israelis zijn mensen, Palestijnen zijn Palestijnen), het overleden van Palestijnen wordt omschreven als iets wat gewoon gebeurt, uit het niks, terwijl Israelis worden gedood door Palestijnen.
Als je werkelijk een linkse bias ziet in NOS, veel plezier in toverland, steek je kop maar lekker weer in het zand.
kdekker @Lolandros28 maart 2024 07:46
Een nuancering dan van mijn kant: ik telde in het midden oosten dossier van de nos meer Palestijnse berichten dan van Israëlische. De gevolgen van het leven in Israël van jarenlange beschietingen zie je doorgaans niet als nieuws terug. En net als elke andere krant: de nos selecteert nieuws. Een bereicht over links Nederland of progressieve politiek cq lhbti rechten wordt vaak wel geplaatst, een bericht over christen vervolging of conservatief nieuws niet. Je moet dus meer lezen dan Nos om beide kanten te lezen. Alleen nos (of nu) is net zo beperkt als alleen Telegraaf en GeenStijl (om een extreem voorbeeld te noemen)
Lolandros @kdekker28 maart 2024 13:01
Waarom zou je in godsnaam denken dat beide partijen evenveel coverage moeten krijgen? De early warning systemen van Israël hebben raketaanvallen weinig meer gemaakt dan een lichte irritatie (ik heb gezocht en geen dode van een raket gevonden op 7 oktober) terwijl Palestijnen in oorlog en in vrede bij bosjes worden opgeblazen of neergemaaid. Bovendien is de hele kwestie van Palestijnen in een liberaal land als Israël zo onzichtbaar mogelijk gemaakt, niemand wil er actief aan denken, zelfs onder dienstplichtigen, ze moeten gewoon stilletjes verdwijnen. Het is dus vaak niet eens daar nieuwswaardig als er iets gebeurt.

En zelfs als er evenveel coverage over kwam zou dat niks zeggen over de inhoud en of de NOS een bias naar Palestina zou hebben (quod non)

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

kdekker @Lolandros28 maart 2024 13:52
Zeg je nu daarmee dat raketten afschieten op de buren maar normaal gevonden moet worden?

En dat Iron dome systeem is niet waterdicht. Er is dus maar korte tijd om naar een schuilkelder te vluchten (waarom zouden ze die daar anders in Israel hebben). Dat levert al jaren lang stress (en PTSS) op in Israel. Ik denk dat wij, vanuit een veilig land, nauwelijs voor kunnen stellen welke impact dat op levens heeft.

Je kijk op het leed van de Palestijnen is zo eenzijdig dat je de ze carte blanche lijkt te geven, voor welke actie dan ook. Daarbij ga je ook voorbij aan het feit dat er ook Palestijnen (of Arabische Israeliers) daar burgers zijn, een partij hebben, en soms zelf vrijwillig in het IDF dienen. Voor de rest poneer je zoveel algemeenheden over hoe Israel met de Palestijnen om gaat, dat ik er niet eens op in wil gaan (dit is dus ook mijn laatste reactie op jou). Kortom: verdiep je in het verhaal van beide kanten.

Het is een beetje te veel offtopic om 75 jaar na 1948, support van de Hamas op Gaza, conitnue door blijven gaan met schieten (en kennelijk daar geldbronnen voor hebben) in een paar zinnen te benoemen. Dat laat ik dus bewust schieten.
Lolandros @kdekker28 maart 2024 14:11
Nee, ik zeg dat het bestaan van de apartheidsstaat voor 1 kant als een continu durende onderdrukking is terwijl de andere kant het hele bestaan minimaliseert tot de periferie. Er zijn miljoenen Palestijnen die onder decennialange onderdrukking leven. Die geliefden, familie en vrienden kwijt zijn geraakt. Om uit een soort vaag besef van balans het nodig te vinden dat beide kanten evenveel nieuwsitems verdienen is absurd en abject.
Ik zeg helemaal niet dat de Palestijnen carte blanche verdienen, ik zeg dat een respons als Hamas alleen maar logisch is, en gezien zij de gedoodverfde partij zijn die tegen Israel in opstand komen kan ik die vrijheidsstrijd alleen maar toejuichen, zelfs als ik liever had gehad dat daarbij minder doden zouden vallen. Ditzelfde gesprek zouden we 40 jaar terug over de ANC hebben, zou je met de kennis van nu de ANC bestempelen als terroristen die moeten stoppen?
Lolandros @Bananaman12312428 maart 2024 12:49
De VN heeft helemaal niks bevestigd, die zijn door Israël preventief buiten gehouden en hebben dezelfde leugens herkauwd als de New York Times met hun onzin begin December. De enige verhalen zijn zogenaamde getuigenissen van derden die het van horen zeggen hebben en steeds hun verhaal veranderden, er zijn 0.0 slachtoffers naar voor gekomen. Serieus, lees paragraaf 64-76 in dat rapport wat je zelf linkt, en kijk naar dit artikel: https://theintercept.com/...-anat-schwartz-october-7/
Bananaman123124 @Lolandros28 maart 2024 13:46
Ik vind het best om de methodes (getuigen) gebruikt door de VN als onbetrouwbaar te bestempelen maar dan graag tweezijdig en dient men Israël ook niet te beschuldigen van oorlogsmisdaden op basis van gelijksoortig onderzoek.

Of we kunnen beide doen, zowel Israël als Hamas veroordelen voor de misdaden tegen de menselijkheid die ze beide plegen. Maarja, dat is zo genuanceerd.

"er zijn 0.0 slachtoffers naar voor gekomen."

Vrijgelaten gijzelaars zijn wel naar voren gekomen en ondervraagt, zie paragraaf 71 en 72.
Lolandros @Bananaman12312428 maart 2024 14:06
Het verschil zit hem toch duidelijk in de verslaggeving? Israels leiders zeggen zelf in monsterlijke termen de genocide te willen plegen, en alle aanwijzingen wat betreft slachtoffers gemaakt, het vernietigen van alle vormen van cultuur en maatschappelijke instituties, dat staat buiten kijf. Daar hoef je niet de berichtgeving van de VN voor te vergelijken.

Nogmaals, geen enkel slachtoffer is naar voor gekomen.
Bananaman123124 @Lolandros28 maart 2024 14:27
Het verschil zit hem toch duidelijk in de verslaggeving?
Dat zal er heel erg vanaf hangen waar je de verslaggeving volgt. Op bijv. de Times of Israël (propagandakanaal ene zijde) wordt een hele andere toon aangeslagen als bijvoorbeeld wafa (propagandakanaal andere zijde).
Israels leiders zeggen zelf in monsterlijke termen de genocide te willen plegen, en alle aanwijzingen wat betreft slachtoffers gemaakt, het vernietigen van alle vormen van cultuur en maatschappelijke instituties, dat staat buiten kijf.
Dat klopt.
Of dacht je soms dat ik fan van Israël was? Alleen omdat ik terreur en seksueel geweld veroordeel?
Nogmaals, geen enkel slachtoffer is naar voor gekomen.
Waarom spreek je de onderzoekers van de VN tegen en welk bewijs heb je daarvoor? Je kan toch ook zien dat er duidelijk wordt gesproken over " the first-hand accounts of released hostages".
Lolandros @Bananaman12312428 maart 2024 14:56
Ik snap je punt niet. Jij zegt dat we berichtgeving van Palestijnen en Israel gelijk moeten trekken. Keer op keer komt naar voor dat Israel liegt, liegt, liegt. Keer op keer wordt aangenomen dat Palestijnen overdrijven, maar uiteindelijk blijkt: Israel schoot toch wel die journalist door haar hoofd, Hamas overdreef niet over de getallen van gedode burgers. We hebben het hier over berichtgeving van verscheidene bronnen omtrent het genocidale gedrag van Israel, en over een handjevol bewijsloze artikelen over Palestijnen. Er is geen sprake van gelijke monniken gelijke kappen. Er is overweldigend bewijs van de misdaden van één kant, niet beide. Je doet de waarheid geen recht toe door te denken dat beide kanten even slecht te werk gaan want dat is simpelweg niet het geval.

Ik spreek de onderzoekers niet tegen. First-hand accounts waren er ook van de onthoofde babies. Dat zijn niet de slachtoffers. Er zijn geen slachtoffers naar voor gekomen, noch door de VN, noch door de NYT gesproken. In het Intercept artikel wordt uitgelegd dat de schrijvers heel hard hun best gedaan hebben om mensen te vinden, en dat is ze niet gelukt.

Verkrachting wordt al in ieder geval sinds de Britse Raj gebruikt als reden waarom een zogenaamd bruut volk onderdrukking verdient. Je ziet het verder in propaganda in WOI, WOII, de oorlog in Oekraine, en hier. Ik snap het wel, het is alleen maar logisch om te accepteren dat gruweldaden gepaard gaan. Maar misschien is een kritischer en minder neerbuigend beeld nemen van anderen een goed idee?
Bananaman123124 @Lolandros28 maart 2024 15:50
Ik snap je punt niet.
Mijn punt is dat je selectief bent in wat je gelooft, ook al komt het van dezelfde organisatie.

Het ene moment beschuldig je Israël (terecht) van genocide op basis van een VN rapport en het andere moment ontken je de conclusie van een rapport van diezelfde organisatie.

De ene partij die burgers ombrengt maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden, de andere zijn "vrijheidsstrijders".
First-hand accounts waren er ook van de onthoofde babies.
En waren dat ook first-hand accounts van de baby's (overigens geen idee waar je hier naar verwijst) of over? Zoals het hier om first-hand accounts van de vrijgelaten gijzelaars gaat en niet over de vrijgelaten gijzelaars?
Er zijn geen slachtoffers naar voor gekomen
Kan je uitleggen hoe iemand die gegijzeld is en verkracht in die periode GEEN slachtoffer is? Je mag ook een poging doen paragraaf 71 en 72 (of 85) op een andere manier uit te leggen maar simpel papagaaien dat er geen slachtoffers zijn is natuurlijk geen argument.
Verkrachting wordt al in ieder geval sinds de Britse Raj gebruikt als reden waarom een zogenaamd bruut volk onderdrukking verdient.
En verkrachting wordt nog veel langer gebruikt als daadwerkelijk wapen.
Maar misschien is een kritischer en minder neerbuigend beeld nemen van anderen een goed idee?
Dat geld ook voor jou, zie mijn punt.
Lolandros @Bananaman12312428 maart 2024 16:50
De VN is een nogal grote organisatie, en nogmaals, Israel heeft voor de start van hun onderzoek al aangekondigd dit niet toe te laten. Alle informatie die de VN naar buiten brengt komt van Israel, niet onafhankelijk onderzoek, zie paragraaf 55. De bewijsstukken die de VN gebruikt voor de constatering dat er genocide wordt gepleegd komen niet alleen van de VN en zijn keer op keer geverifieerd. Er is geen vergelijking te trekken tussen de twee onderzoeken door de geloofwaardigheid van de VN als institutie te bekijken.

First-hand accounts zijn getuigenissen van mensen die zeggen iets te hebben gezien of gehoord, niet slachtoffers zelf. Als je niet van de 40 onthoofde babies hebt gehoord, bij deze kort: dit was een leugen naar buiten gebracht door een extreme zionist die als soldaat betrokken was bij het ontruimen van Kibbutz Kfir Aza. Zelfs Biden heeft dit de wereld ingeslingerd, en uiteindelijk stilletjes toegegeven dat ze geen bewijs hadden, enkel de claims van Israel napraatten, die uiteindelijk zelf ook moesten toegeven (zonder uiteraard de PR fanfare) dat er helemaal niks van waar was. Nogmaals: geen van de informatie in dat rapport is verzameld door de VN, het is aangeleverd door Israel omdat ze niet toelieten dat de VN onafhankelijk onderzoek deed. Er is tot nu toe geen enkel slachtoffer gevonden.
Bananaman123124 @Lolandros28 maart 2024 18:35
Alle informatie die de VN naar buiten brengt komt van Israel, niet onafhankelijk onderzoek, zie paragraaf 55.
Large part, niet alles. Zie ook paragraaf 37.
Further, the mission team carried out its own confidential interviews with survivors and
witnesses of the 7 October attacks, released hostages, first responders, health professionals,
service providers and others. In total, the mission team conducted interviews according to UN
standards and methodology, with a total of 34 interviewees (17 males and 17 females).
First-hand accounts zijn getuigenissen van mensen die zeggen iets te hebben gezien of gehoord, niet slachtoffers zelf.
First-hand accounts zijn getuigenissen van mensen die iets hebben gezien of hebben meegemaakt, slachtoffers vallen daar ook onder.
Nogmaals: geen van de informatie in dat rapport is verzameld door de VN, het is aangeleverd door Israel omdat ze niet toelieten dat de VN onafhankelijk onderzoek deed. Er is tot nu toe geen enkel slachtoffer gevonden.
Op basis van o.a. paragraaf 37, 71 en 72 kan je tot de conclusie komen dat het onderzoeksteam met de vrijgelaten gijzelaars heeft gesproken en deze overtuigd zijn dat deze uit eerste hand met seksueel geweld te maken hebben gehad.
Lolandros @Bananaman12312428 maart 2024 19:00
...en in paragraaf 8:
While the mission team was able to meet with some released hostages as
well as with some survivors and witnesses of the attacks, it did not meet with any survivor/victim
of sexual violence from 7 October despite concerted efforts encouraging them to come forward.
triflip @kdekker28 maart 2024 03:18
Maar moet Israel dan ook alle “gevangenen” vrij laten die gegijzeld puur omdat ze een Palestijns paspoort hebben? Dat zijn er ondertussen zo’n 7000 betwijfel dat het allemaal Hamas leden, zelfs als er 10% Hamas is dan zitten er meer dan 6000 Palestijnen gegijzeld in Israel. Zijn er een stuk meer dan die 230 die de Hamas in handen heeft.

En de VN is inderdaad partijdig gezien het feit dat nog nooit eerder sancties tegen Israel zijn opgelegd. Zo wordt er geweigerd om Israel als apartheidstaat te bestempelen.
meller14 @Lolandros28 maart 2024 14:30
Kritiek is prima beschuldiging van genocide niet.

Beetjez zelfde verhaal als wanneer iemand beschuldigd word van moord.
Deze persoon is onschuldig tenzij het tegendeel bewezen word in de rechtbank.
Lolandros @meller1428 maart 2024 15:01
En wanneer acht jij iets bewezen? De VN zegt het, de ICJ heeft haar vermoedens dusdanig dat ze het gaan uitzoeken.
Leiders van Israel hebben:
  • Gezegd dat Palestijnen beesten zijn die moeten worden uitgeroeid
  • Palestijnen vergeleken met de Amalekieten (de bijbelse aardsvijand van Israelieten die uitgeroeid dienen te worden)
  • Opdracht gegeven om water, elektriciteit en voedsel naar Gaza te stoppen
  • Op twitter video's van bombardementen aangeprezen
  • Geen enkele intentie getoond om zich te houden aan de VN resolutie
  • Geen enkel bewijs geleverd om de opdracht van de ICJ zaak in te willigen
  • Het massaal vernietigen van bevolking en gebouwen in Gaza aangemoedigd en niet gestopt
Wat is jouw standaard, en waar baseer je die op?
meller14 @Lolandros28 maart 2024 22:26
Prima mag je vinden, en kritiek moet kunnen, Israel slaat op genoeg punten de plank volledig mis.

Echter zo'n beetje alle aantijgingen die je hierboven doet zijn uit context gehaald of voor zover ik weet.
Niet waar of je hebt 1 enkele rotte appel gezien die je gebruikt als compleet voorbeeld voor het hele Joodse volk sequ Israël.

Draai het even om. Als ze in Gaza alle wapentuig hadden die Israel bezitte en tevens wapens zouden krijgen. Zou Israel allang niet meer bestaan en de Joden geen eigen staat meer hebben.

Nu jij weer.
Lolandros @meller1428 maart 2024 23:07
Eh wat?
Welke context is er nodig om ook maar één van de genoemde dingen goed te praten? Ik heb het over leiders van het land, je kan het afwimpelen alsof 1 irrelevant persoon dit zegt maar dat is niet alleen onwaar, het is slaat compleet de plank mis. Dit zijn verkozen politici. Volksvertegenwoordigers. Maar goed, hier is je context:
Defensieminister kondigt volledig afsluiten van Gaza aan
Premier deelt video van opgeblazen huis met de boodschap "ga door"
De premier en minister van defensie noemen Palestijnen "inhuman animals," "children of darkness"
De premier noemt Palestijnen bijbelse aardsvijand
Ik kan je ook de extended universe van parlementsleden en TV poppetjes geven die monsterlijke dingen zeggen maar daar hebben we het nu niet over.

Zijn dat rotte appels te noemen? De hoogste functies in het land? Stel dat het zo is, en niemand in het land steunt hem.
Ik kan ook verder gaan en je tonen dat er onder Israelis zelf grotendeels de mening heerst dat wat gebeurt goed is, en dat het merendeel enkel minder gedode gijzelaars wil, maar geen ster geeft om Palestijnen.
Zoals legio voorbeelden van soldaten en burgers die de draak steken met het Palestijns leed.
Nog niet genoeg? Driekwart van ondervraagden steunen een invasie van Rafah, een plaats die drie keer in Amsterdam past en 1.4M vluchtelingen huisvest
Israelis van links tot rechts, gelovig of seculier, komen en masse naar de grens om voedselkonvooien te blokkeren
Meer dan 2/3 van ondervraagden zijn tegen humanitaire steun voor Gaza

Zeg ik hiermee dat elke Israeli dit wil? Zeker niet. Zeg ik hiermee dat elke Jood dit wil, zoals jij lijkt te impliceren? Helemaal niet. Maar het merendeel van het Joodse Israelische volk staat hier volmondig achter. Als je dat nog niet doorhebt, serieus, lees en kijk meer dan wat de gemiddelde NOS item je vertelt.

Het argument dat elk volk, ongeacht de maatschappij waarin ze leven, ongeacht de gebruiken die ze hebben, op de manier zou reageren zoals Israel dat nu doet, is zo ontzettend blind cynisch dat ik je aanraad wat meer te leren van de mens. Het is ook geen argument om Israels handelen te normaliseren. Het is ook historisch gezien nonsens. Toen Holocaustoverlevenden eerst naar Palestina vertrokken werden ze met open armen ontvangen en gehuisvest door Palestijnen. Ze werden niet verjaagd of vermoord. Weet je wie wel verjaagd zijn? Diezelfde Palestijnen, door zionisten die het land hebben gejat.

e: je kan ook prima leren van het voorbeeld van Zuid Afrika: daar zijn de onderdrukkers na het eindigen van apartheid ook niet afgeslacht. Gebeurtenissen zijn door comité behandeld onder het mom van verzoening, niet wraak.

e2: buiten dit allemaal is het ook nog eens irrelevant hoeveel voorbeelden ik je kan voorschotelen want de VN en de ICJ hebben genoeg gezien om Israel te vertellen dat dit soort handelen genocidaal kan worden genoemd

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

meller14 @Lolandros29 maart 2024 15:18
Op sommige van die links kan je het mee eens/oneens zijn, afwegend of het kan volgens de wet.
Deze zogenoemde volksvertegenwoordigers zijn gekozen door het volk, zij zijn het tot bepaalde hoogte eens met deze mensen. Vandaar het woord VOLKS vertegenwoordigers.

Als een rechtse volksvertegenwoordiger opeens LINKS word heeft hij/zij wel een probleempje met de volgende verkiezingen.

Het klopt, ze geven niets om de Palestijnen omdat ze het daar zelf naar gemaakt hebben.
Valt me dunkt een beetje te vergelijken met een vervelend kind die je elke keer moet vertellen iets niet te doen. En dan gaat huilen als je het een tik op de billen geeft.
Dat gezegd hebbende, het zijn mensen en hebben recht op humanitaire hulp en leven. Dat ben ik met je eens.

Ze maken het zichzelf alleen wel bizar moeilijk om hier aanspraak op te doen.

Het zogenoemde zionisme geblaat van je laat ik voor wat het is.
Het feit blijft dat de Joden gedurende de wereld geschiedenis op vrijwel alle plekken in de wereld verjaagd/onderdrukt zijn. (ga met linkjes strooien als je er om vraagt)

Tevens is het een feit dat de staat Israël blijft bestaan totdat we onszelf vernietigen.

[Reactie gewijzigd door meller14 op 22 juli 2024 22:10]

Lolandros @meller1429 maart 2024 17:40
Ah dus de mensen die uit hun huis zijn verjaagd zijn de kinderen en de mensen die met moord en doodslag reageren op protest (vreedzaam of anders) zijn de volwassenen. Duidelijk.
TheVivaldi @meller1427 maart 2024 17:14
Eh, genocide hoeft niet via tribunalen en rechtspraak te gaan. Die gifaanval van de regering in Syrië op eigen burgers werd door politici en wie dan ook ook genocide genoemd, en dat zonder tribunaal of rechtspraak.
Nightscope @meller1427 maart 2024 18:12
Dit is jammer genoeg een reactie wat vaak wordt gebruikt door sympathisten van het offensief.

Laat ik duidelijk zijn, ik heb en ben op geen enkele manier een jodenhater. Als een burger met een migratie achtergrond weet ik als geen ander wat polarisatie doet en doe mijn best om daar niet aan bij te dragen.

Op demonstraties sta ik voor vrede en rust niet om wraak of andere zaken. Jammer dat je mijn woorden verdraaid. Ik vindt het een zeer kwalijke zaak dat je mij beschuldigd van jodenhaat terwijl ik mijn perspectief bespreek en de ellende daar.

@Bedenker begrijp mij aub goed. De museum staat in het teken van een vreselijke gebeurtenis in het menselijke geschiedenis. Daar is geen twijfel aan. Maar snap de ironie om iemand uit te nodigen voor de opening die hetzelfde doet tegen een ander volk.

Het feit dat jij die boodschap niet goed hebt gekregen komt door onze media. Ik snap dat het mensen zijn en 100% ongekleurd is moeilijk, maar het was heel jammer hoe de journalistiek hiermee omging. Clickbait is kennelijk belangrijker dan de waarheid. Je had er moeten zijn denk ik. Ik blijf erbij dat nieuws het volk moet informeren (wat naar mijn mening daar faalde) en nuance moet hebben. Helaas zeiden de titels wat anders.
xenn99 @Nightscope27 maart 2024 21:33
Tja ik zal wel in de minderheid zijn maar ik vind genocide een absoluut ongepaste term in dit conflict.
Als Israel deze oorlog was begonnen dan was het wat anders maar dat is niet het geval.

In mijn ogen wordt deze term gewoon misbruikt om het beeld te schetsen dat Israel de grote boeman is die de onschuldige Palestijnen massaal afslacht.
Ik vind dat de Palestijnen zelf de aanstichter van deze oorlog zijn, en dat alle gewonden en doden een direct gevolg zijn van hun eigen acties.

Nou wil ik verder absoluut niet zeggen dat Israel geen enkele blaam treft hoor..
Beide partijen spelen extreem smerige spelletjes, en de manier waarop Israel al jaren de boel loopt op te stoken is zeker een groot deel van de reden waarom het uiteindelijk (weer) uit de hand is gelopen.
Maar zoals je vroeger op school al hebt geleerd, als jij degene bent die als eerst slaat, dan ben jij fout.

Je lijkt te denken dat die mening te maken heeft met een beeld wat geschetst is door de media.
Dat zal vast in sommige gevallen waar zijn, maar dat is een aanname die je doet gebaseerd op niets.
Soms hebben mensen gewoon een andere kijk op dezelfde situatie, zelfs als ze dezelfde informatie hebben (en begrijpen).
Lolandros @xenn9928 maart 2024 13:08
Tuurlijk, als je kan kiezen wanneer de geschiedenis begint kan je de Palestijnen de schuld geven, zij schoten tenslotte op 7 oktober als eerst. Maar sommige van ons kunnen ook verder kijken dan onze neus lang is en zien dat de onderdrukking van Palestijnen gebeurt sinds de oprichting van de staat Israël, en dat alle strijd tegen Israël een reactie is tegen onderdrukking. Israel is de grote boeman die massaal Palestijnen slacht. Haar leiders hebben genocidale taal uitgeslagen en die intenties omgezet in handelingen (afsluiten van water en elektriciteit en voedsel, collectief straffen met massale bombardementen). Wat moet er nog meer gebeuren?
xenn99 @Lolandros28 maart 2024 15:02
Ochja krijgen we dat verhaal weer.
"Ooit was het land van de Palestijnen"
"Ooit was het land van de Joden"
Als je maar terug blijft vallen op dingen die al een eeuw spelen, los je het conflict natuurlijk nooit op.
Op een zeker punt moet je bereid zijn water bij de wijn te doen.
Er zijn meerdere keren vredesonderhandelingen geweest, maar die zijn steeds door de Palestijnen stuk gelopen.
Daarnaast is de aanstichter van dit conflict niet Israel of de Palestijnen, maar de UK die tijdens de eerste wereld oorlog overlappende beloftes maakte aan meerdere groepen.
Lolandros @xenn9928 maart 2024 18:27
Ik ben het met je eens dat verre geschiedenis geen argument is, maar een willekeurig tijdstip aanwijzen als relevant werkt ook niet. Punt is dat dit conflict al 80 jaar raast, en dat er 1 partij is die de overhand heeft, de macht heeft om het vredevol te stoppen.
Ik weet niet hoe je er bij komt dat vredesonderhandelingen door Palestijnen worden gesloopt, werkelijk niet. De meeste akkoorden die zijn gesloten waren sterk nadelig voor Palestina, en de meeste doorbraken in staakt-het-vuren zijn te leiden tot geweld van de Israelische kant. Zelfs als er iets begint aan de Palestijnse kant, gaan er bizar veel meer Palestijnen dood dan Israelis. Zie https://www.visualizingpa...gaza-ceasefire-violations
Desinteresse in een vreedzame oplossing bij de Palestijnen leggen vind ik dus nogal vertekenend
Ik ben het met je eens dat deze situatie, zoals vele in de wereld, sterk erger gemaakt is door een Europese koloniale aanwezigheid, maar de aanstichter is in dit geval niet de aanhouder

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

xenn99 @Lolandros28 maart 2024 20:24
Ik wijs niet naar een willekeurig moment maar gewoon naar de oorlog die nu bezig is.
Als Hamas op 7 okt. niet had aangevallen was heel Gaza niet plat gebombardeerd.
Je hebt het hier over 2 groepen die na een conflict van zo'n tien generaties elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen.
Had er dan later weer een conflict kunnen komen waar dat alsnog gebeurde? Waarschijnlijk.
Maar door zelf de aanval te openen hebben ze bij mij in ieder geval al het medeleven verspeeld.

Met betrekking tot de akkoorden, die waren zeker nadeliger voor de Palestijnen.
Maar als je tegenover een vijand staat die veel sterker is dan zul je misschien bij jezelf te rade moeten gaan wat beter is, een compromis of het einde van het land.
Ik heb het overigens nergens over desinteresse, de Palestijnen vonden de voorwaarden uiteindelijk altijd niet goed genoeg.
batteries4ever @meller1427 maart 2024 18:04
Ik vind dat deze genocide bijdraagt aan Jodenhaat...
Seth_Chaos @i-chat27 maart 2024 19:37
Wat jij vindt dat er in een oorlog wel of niet gebruikt mag worden, daar heeft iedere staat op deze wereld lak aan.
BeosBeing @i-chat2 april 2024 17:16
in een oorlog mag je inderdaad geweld gebruiken tegen soldaten (die zich nog niet hebben overgegeven en/of die niet onder bescherming staan van (humanitaire hulp OF onder bescherming van een staakthetvuren / vredesoverleg) en strijders (die op dat moment gewapend zijn en strijden (oppakken en opsluiten mag wel maar je mag geen (dodelijk geweld gebruiken (ook niet als ze gistere wel streden en vandaag niet).
In principe heb je gelijk. Echter de conventie van Geneve beschermt alleen reguliere geuniformeerde soldaten, geen rebellen, zeker geen terroristen en zelfs geen gerechtvaardige vrijheidsstrijders (zoals bv het Nederlandse en Franse verzet tijdens de tweede wereldoorlog).

Dat Israël ook niet strijdende burgers treft is waar, en dat is niet goed. Collateral damage wordt tot op zekere hoogte geaccepteerd, maar dit neemt steeds verder af, gezien bv nu ook Nederland wordt aangeklaagd voor een luchtaanval in Afghanistan waar 8 burgers zouden zijn gedood. Bij een soortgelijke zaak waar Nederland werd aangeklaagd voor een bombardement in Syrië werd er een ziekenhuis geraakt wat naast een wapenopslagplaats lag, die explodeerde na het bombardement.

En zo werkt ook Hamas. Ze verschuilt zich achter, en ook letterlijk onder burgers. De hebben een hoofdkwartier gehad onder een ziekenhuis, lanceerden raketten vanaf scholen en VN-locaties voor distributie van hulpgoederen.

Hamas probeert het aantal Palestijnse burgerslachtoffers te maximaliseren want daarmee groeit de afkeur jegens Israël en de eigen steun onder de Arabische buurlanden. Israël heeft lang geprobeerd enkel legitieme doelen te raken, maar als alles verscholen is achter burgers dan kun je niet veel, en op een gegeven moment kun je niets meer doen zonder burgers te raken. Schiet je dan toch, dan is het schending van oorlogsrecht.
... en waarvan je zelfs bij de overwegend pro-israelische Nederlandse media duidelijk kon zien dat er schendingen van oorlogsrecht plaatsvinden.
Volgens mij zijn de Nederlandse media niet pro-Israël, integendeel. Wel zijn ze pro-Nederlandse overheid. Wat de Nederlandse overheid beslist, dat verdedigen ze.

Overigens komt Hamas dus wel weg met al hun schendingen van oorlogsrecht.
supe @Rho d Berth27 maart 2024 15:40
In een oorlog zijn militairen en strijders legitieme doelen (en burgers niet). Gericht zoeken naar strijders is volledig correct volgens Geneve.
Haha heb je een bron voor deze stelling? Zo ja, dan mag je die zelf nog even doorlezen want om zo kort door de bocht een verdrag als het van Genève te intepreteren is wel heel ernstig.
nullbyte @supe27 maart 2024 18:41
https://www.centrumintern...-humanitair-oorlogsrecht-

Het gebruik van surveillance, inclusief camera's en gezichtsherkenningstechnologie om deze combattanten op te sporen, kan worden beschouwd als een vorm van informatievergaring tijdens gewapende conflicten. Het internationaal humanitair recht biedt echter geen specifieke richtlijnen met betrekking tot moderne surveillancetechnologieën zoals gezichtsherkenning.

In de context van het internationaal humanitair recht is het belangrijk dat alle maatregelen die worden genomen om informatie te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming zijn met de principes van noodzaak, proportionaliteit en respect voor de menselijke waardigheid. Dit betekent dat surveillanceactiviteiten niet buitensporig mogen zijn in verhouding tot het beoogde legitieme doel, zoals het beschermen van burgers of het handhaven van de veiligheid.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 22:10]

supe @nullbyte28 maart 2024 10:29
Ik begrijp niet waarom je dit aan mij richt. Heb je uberhaupt gelezen wat diegene schreef waar ik op reageerde en wat de context is?

Tip: als je op de @jes klikt in iemands bericht, dan ga je automatisch naar het bericht waar diegene op reageert. Ook niet stoppen na 1 klik want dan heb je nog niet alle context!

[Reactie gewijzigd door supe op 22 juli 2024 22:10]

nullbyte @supe28 maart 2024 16:57
Top, verkeerde comment idd
Kevinp @Rho d Berth27 maart 2024 14:38
Nee, ik zeg dat ik vermoed dat het gericht zoeken naar iemand met een of ander niet gecontroleerd algoritme gebeurd. Waarna er zonder controle geschoten wordt.

Als je een persoon zoekt, controleert en dan schiet is het op zich goed. Ware het niet dat ik me afvraag hoe je al deze mensen in beeld hebt gekregen en of iedereen daar terecht op staat.
n0mn0m @mjtdevries27 maart 2024 15:28
Ik pak als bron Wikipedia, Israel-Hamas War.

Zie onder de gewonden en doden:
Gaza Strip:
32,490+ killed[d]
74,787+ wounded[e]
8,000+ missing[f][39]

Israel:
819 civilians killed[o]
668 servicemembers killed[p]
10,580+ wounded[66]
253 captured or abducted[q]
1 missing[76]

Je gaat mij niet vertellen dat er 32,500 Hamas strijders (lees: militairen) zijn gedood. Bij Israel staat netjes aangegeven, 820 burgers gedood.

Volgens de informatie op Wikipedia is de totale omvang 25.000 - 40.000 voor Hamas en 530.000 voor Israel. Toch zijn er 32.500 'strijders' gedood. Dat zal betekeken dat er nog minder dan 7500 strijders overblijven.

Welk vermoeden snap je niet? Er speelt gewoon genocide.

[Reactie gewijzigd door n0mn0m op 22 juli 2024 22:10]

mjtdevries @n0mn0m27 maart 2024 15:36
Nee. Burgerslachtoffers is iets totaal anders dan genocide.
Dat jij het verschil niet begrijpt zegt voldoende.
n0mn0m @mjtdevries27 maart 2024 15:41
En op grote getalen bombarderen waar er onschuldige mensen bewust worden geraakt noem jij burgerslachtoffers? Mijn vermoeden is dat ze bewust bommen gooien op een plek waar 5 Hamasstrijders zitten en 500 burgers om zo veel mogelijk uit te roeien (oftewel Genocide).
batteries4ever @mjtdevries27 maart 2024 18:07
Kijk dan ook nog even naar de VN die het nog voorzichtig uitdrukken omdat anders de USA het vetoed: https://www.ohchr.org/en/...-prevent-genocide-against maar dat zijn vast allemaal Jodenhaters.
Saven @Kevinp27 maart 2024 14:37
"Leuk dit verhaal".. Je vult nogal wat in en schetst een beeld waarvan je zelf geen idee hebt hoe het daadwerkelijk gaat. Maar vanuit onze veilige omgeving praat het natuurlijk makkelijk en kunnen we makkelijk oordelen ;)
Kevinp @Saven27 maart 2024 14:39
Klopt, ik zou als ik daar als militair zat ook erg veel moeite hebben om risico te lopen terwijl je dat risico kan mijden door eerst te schieten en dan te vragen.
Saven @Kevinp27 maart 2024 14:41
Gelukkig dan maar dat je alleen wat code hoeft te schrijven en niet je land hoeft te verdedigen ;)
Wouterie @Kevinp27 maart 2024 15:36
En terecht als je het mij vraagt. Als je ziet hoe diep Hamas daar in de maatschappij is ingegraven dan kun je niet anders dan de hele maatschappij behandelen als verdacht. Als die knakkers nou braaf een uniformpje droegen en verre bleven van scholen, ziekenhuizen en vluchtelingenkampen, dan was er weinig aan de hand en zou IDF snel klaar zijn aldaar.
Daarbij trekt Hamas zich niets aan van mensenrechten, dus waarom zou je überhaupt deze club willen verdedigen? Het is intens triest dat onschuldige burgers hier ook slachtoffer van worden. Met name eigenlijk... dat hebben we op 7 oktober gezien en nu ook in de maanden daarna.
Kevinp @Wouterie27 maart 2024 15:40
Ik verdedig Hamas niet. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind wel dat Isreal te ver gaat om hun doel te halen.
Wouterie @Kevinp27 maart 2024 15:47
Veel te ver... Maar als ik in hun schoenen zou staan weet ik niet of ik daar ook zo over zou denken.
ruisman @Wouterie27 maart 2024 16:12
Lichtpuntje dan maar; wanneer hamas weg is zou de bevolking in Gaza ook beter af -kunnen- zijn. Hopelijk gaat het niet daarna weer zoals voorheen of zoals in de buurlanden.
Wouterie @ruisman27 maart 2024 16:22
Ik verwacht niet dat het realistisch om te denken dat Hamas echt zal verdwijnen. Ik hoop dat na deze oorlog er meer perspectief is voor de burgers aldaar. Linksom of rechtsom kan de wereld de boel niet meer negeren. En de Palestijnen moeten de hoop laten varen dat ze ooit weer zoals vroeger in Israël kunnen wonen. Wellicht kunnen ze gaan bouwen aan hun nieuwe land en daar wat moois van maken in plaats van maar blijven hangen in die kampen en generatie op generatie boos blijven.
Verwijderd @Wouterie27 maart 2024 15:54
Haha, denk niet dat deze provocatieve acties het zal vergemakkelijken; ben ik bang. Vrees maar voor het ergst van beide kanten. Het is trouwens ook duidelijk dat er meer speelt dan alleen dit; het Israëlische volk vraagt en domineert al een lange tijd om een deal te sluiten met Hamas en hier een einde aan te maken, maar mijnheer Netanyahu is hiervan nog lang niet klaar in Gaza. Dergelijke acties zullen het vuur alleen maar meer doen oplaaien. Je bent al maanden bezig en hebt nog niets bereikt; er worden nog steeds raketten vanuit Gaza richting Israëlische wijken afgevuurd, en de ontvoerden gaan hierdoor ten onder door eigen vuur van het IDF. Ach ja, het is voor ons gemakkelijk om achter onze schermen te praten.
Wouterie @Verwijderd27 maart 2024 16:00
Meneer Netanyahu en z'n zionistische clubje zijn net zo erg als Hamas. Het wordt tijd dat bij Israël ook de bezem door de politiek gaat. Ik ben alleen een beetje bang dat ze eerst nog even willen laten zien waar ze toe in staat zijn.
Geekomatic @Wouterie27 maart 2024 15:57
Ja, Hamas begaat continu oorlogsmisdaden
door burgers als schild te gebruiken en bv ziekenhuizen als bases te gebruiken.
(nog los van de wreedheden van 7 oktober en de continue rakket terreur daarvoor)
Deze (idd) privacy schending weegt voor mij dan ook wat minder zwaar.
.
En ja daarbij worden ongetwijfeld fouten gemaakt.
Maar het offensieve alternatief, zonder technologie, is erger.

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 22 juli 2024 22:10]

Martijntjeh @Wouterie27 maart 2024 16:03
Helemaal mee eens! Hamas is de schuldige hier imho.
Rho d Berth @M3m3027 maart 2024 14:27
Werkt privacy-wetgeving in oorlogstijd hetzelfde als in vredestijd? Is het niet pas een privacy-schending als bv alle gegevens worden bewaard, ook van de niet-strijders?

Volgens mij zit privacy wel wat complexer in elkaar dan je hier beweerd.
do_sch @Rho d Berth27 maart 2024 15:33
dat iets mag, betekent niet gelijk dat het ook goed is.

Ook als het mag volgens de (israelische) wet, kan je het nog steeds een slecht idee vinden.

Het gaat hier natuurlijk om dat er een systeem wordt gebruikt waarvan we decennia aan documentatie hebben dat het gevoelig is voor false-positives. Dat is des te schrijnender als het het verschil tussen leven en dood kan betekenen.

De cynische/shrug reacties op dit bericht tonen dat de veronachtzaming van het menselijk leven niet tot Israël alleen beperkt is.
batteries4ever @M3m3027 maart 2024 18:02
Nou ja, met 25:000 doden veel vrouwen en kinderen, 1,8 miljoen dakloos kan dat er ook nog wel bij... Israel meent dat fascisten nooit joden kunnen zijn... ik ben het daar niet mee eens.

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 22 juli 2024 22:10]

Durandal @M3m3027 maart 2024 14:27
Hangt er vanaf wat in de lokale wet staat he?
singingbird @Durandal27 maart 2024 14:52
Ze pretenderen wel een democratisch land te zijn met Westerse waarden, dus ik neem aan van wel.
i-chat @M3m3027 maart 2024 14:37
naja als je ook al genocide pleegt lijkt me dat niet zo'n probleem...

meneer u bent een vieze vuile kinderverkrachter, én u bent een foutparkeerder - toch een beetje anticlimaxisch
Pulletjen @i-chat27 maart 2024 15:47
Bron?
rikoos @M3m3027 maart 2024 14:39
Vergeet de /s niet volgende keer.
k995 @M3m3027 maart 2024 14:48
Tja als je al genocide doet is dit wel het minste.
Brothar @M3m3027 maart 2024 14:28
In oorlogstijd gelden andere regels.
doltishDuke @Brothar27 maart 2024 14:54
Ja, en die overtreedt het land ook zonder blikken of blozen.

Al is het gebruik van gezichtsherkenning te midden van doelbewuste genocide wellicht niet zo urgent meer.
Brothar @doltishDuke27 maart 2024 16:41
Je genocide aanklacht is onzin.

Just wat Hamas flikte op 7 oktober, is genocidaal.
idem de kreet "From the river to the sea".
doltishDuke @Brothar27 maart 2024 19:28
Dat is het ICJ toch niet met je eens.
mawashigeri @doltishDuke27 maart 2024 21:35
Het ICJ heeft Israël gemaand grote voorzichtigheid te betrachten t.a.v. de burgerbevolking, verder nog niets.
i-chat @Brothar27 maart 2024 14:45
tja en formeel ook strengere straffen, op genocide staat formeel nog steeds de doodstraf in de meeste VN landen helaas niet in nederland dus hoop ik toch dat wij ze niet berechten want op WIM zaken hoort men gewoon de ultime straf op te kunnen leggen.
batteries4ever @Oscar F27 maart 2024 18:16
Altijd aardig te lezen hoe mensen dit van Hamas zeggen en vrolijk vergeten dat Israel ook nu weer een veelvoud aan Palestijnse vrouwen en kinderen heeft gedood 1.200 door Hamas tegenover 25.000 door Israel. Dat zijn er weliswaar 20x zoveel, maar ach, dat zijn kennelijk Untermenschen, dat telt vast veel minder...
Ik begrijp dat er in Israel gedemonstreerd worden voor een snellere vrijlating van de gijzelaars, maar ik vind het wel jammer dat daar niemand protesteert tegen de systematische vernietiging van Gaza. Ik moet bekennen dat ik als mijn familie in Gaza om het leven zou worden gebracht ook een Hamas lidmaatschap zou overwegen: dit is niet alleen een strijd tussen Joden en Palestijnen maar ook tussen extremisten aan beide kanten en normale mensen, die laatste strijd is nu gewonnen door de extremisten.
ApexAlpha 27 maart 2024 14:23
Grappige techniek. Wij hebben ooit voor een OSINT opdracht ook foto's moeten zoeken, paar jaar terug.

Wij kwamen er ook achter dat het allermakkelijkste toch is om de hele bak foto's geautomatiseerd in Google Photo's te gooien, na een paar minuten krijg je dan van Google een extreem scherpe analyse van wie op welke foto staat.

Tegenwoordig zijn de modellen zo goed dat je met een simpele GPU al veel werk zelf kan doen, zo draai ik zelf Immich en die komt met een simpele iGPU toch aardig in de buurt van Google Photos van een paar jaar geleden.

Maar hoe goed je eigen model ook is: die van Google is ietsje beter.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 22:10]

HenkEisDS @ApexAlpha27 maart 2024 15:42
Toen Google Photo's nog Picasa heette stuitte ik ineens op honderden fotos van mezelf waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Heel vaag op de achtergrond ergens in een hoekje ofzo. :D

[Reactie gewijzigd door HenkEisDS op 22 juli 2024 22:10]

beezjeh 27 maart 2024 14:20
Waarschijnlijk werkt het systeem niet echt goed in beta.....gezien er inmiddels al 30.000+ mensen zijn vermoord om zogenaamd 100 gijzelaars te redden 🙄.

Edit. Laat de minnetjes maar komen, ik ben van mening dat het relevant is met het artikel 👍

[Reactie gewijzigd door beezjeh op 22 juli 2024 22:10]

Linke-soep @beezjeh27 maart 2024 14:22
Nee het werkt prima, Hamas is een hele grote terreurorganisatie, 30000 is nog al aan de lage kant. Of denk je dat een organisatie van 2000 leden heerst over Gaza?
Het is trouwens niet vermoord, in een oorlog laten mensen het leven. Gedood is het juiste woord.

[Reactie gewijzigd door Linke-soep op 22 juli 2024 22:10]

Lolandros @Linke-soep27 maart 2024 14:44
Wat is dit voor mierenneukerij? De meeste mensen die omkomen zijn vrouwen en kinderen, beslist GEEN mensen die onderdeel zijn van Hamas de overkoepelende organisatie, laat staan de militaire tak. Zij worden massaal vermoord, zij het door scherpschutters, artillerie, tanks, machinegeweren, bommenwerpers of iets anders. De wandaden van Israel proberen te verminderen door holle frasen te gebruiken is misselijkmakend.
Bovendien is Hamas expres, door Israel, de enige optie voor een fungerende overheid in Gaza, niet "een hele grote terreuroganisatie," en als je dat na 40 jaar op deze aardbol nog niet doorhebt is het misschien beter dat je je afzijdig houdt van politieke opmerkingen.

@beezjeh je kan die 30k wel opschroeven naar zo'n 6x dat getal. Het tellen van doden werd door het gezondheidsministerie gedaan en die is al maanden buiten werking, en de aanvallen zijn duidelijk niet opgehouden. Ralph Nader, voormalig presidentskandidaat in de VS, schat dat er al 200k zijn vermoord.

Wat betreft de topic: dit is allemaal witwasserij van de wreedheden die
Israel begaan zijn. Ze claimen al decennia de high-tech militaire industrie te zijn, maar als het er op aankomt lijken ze toch altijd een onredelijk aantal doden te veroorzaken om zogenaamd één persoon te pakken. Er is al naar buiten gekomen dat ze ook "AI" gebruiken om maximaal doeltreffend targets te kiezen, en daarbij nemen ze mee dat families van doelwitten extra veel waard zijn om de doelwitten zelf te demotiveren. Te vinden in je favoriete zoekmachine met een combinatie van "gospel" "ai" en "israel"

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

Ergophion @Lolandros27 maart 2024 15:14
En vergeet niet dat onschuldige mensen en kinderen die door Israel gewond zijn geraakt en ledematen missen en die dakloosheid aan Israel te danken hebben daarnaast ook nog langzaam uitgehongerd worden en met ernstige ziektes te maken krijgen door de onhygienische toestanden waar ze in leven, en door de ziekenhuizen die niet functioneren omdat Israel ze aan blijft vallen.

Mensen die denken dat AI een goed idee is om in te laten zetten door een land wat zich al heel lang schuldig maakt aan illegale bezetting en apartheid, in de weet hoe AI vaak discrimineert (denk aan het toeslagenschandaal), en in de weet dat Israel blijkbaar met behulp van beslissingen die door AI genomen werden een hoevelheid explosieven ter vergelijking van 2 atoombommen op 1 van de dichstbevolkte gebieden op aarde heeft gegooit, waarvan het merendeel onschuldige vrouwen en kinderen, is of niet goed bij het hoofd of dusdanig gehersenspoeld dat het geen verchil maakt.

Wanneer China vergelijkbare technieken inzet op onschuldige Oeigoeren en mensen mishandelt met terrorisme als excuus is wordt het (terecht) als slecht gezien, maar wanneer Israel hetzelfde doet volgt er applaus voor de "geweldige technologie die levens spaart." Dit is waanzin van de bovenste plank.
batteries4ever @Ergophion27 maart 2024 18:21
Ik heb je eerst +2 gegeven, omdat ik het een sterk punt vind, maar wat betreft de inzet van AI zelf is het in zo'n slagveld lastig te stellen of dat helpt gericht Hamas strijders te doden maar daarbij minder burgers of niet. Het klinkt beroerd maar als AI zou helpen er een groter percentage uit te vissen zou dat goed kunnen zijn, al betwijfel ik of iemand eerst even de database raadpleegt alvorens te schieten...
Lolandros @vSchooten27 maart 2024 20:55
Goh, een partij Islamisten die de eenheid van het Palestijns volk hebben ontdaan? Wat handig voor Israel...
https://www.timesofisrael...ts-blown-up-in-our-faces/
Ik zeg niet dat Hamas goed zijn, ik zeg dat ze een logisch gevolg zijn van decennialange onderdrukking, en direct in het boekje van het westen passen, hoofdstuk "extremisten gebruiken om je vijand te ondermijnen."
Helaas lijkt de appendix "extremisten steunen leidt zeer waarschijnlijk tot blowback" nog niet te zijn geschreven. Dat zij toevallig de grootste partij zijn die strijden tegen onderdrukking, tja dat moet dan maar.
vSchooten @Lolandros27 maart 2024 21:08
Ik denk dat het idee dat hamas strijd voert tegen onderdrukking erg misleidend is, zeker gezien ze niks daarvoor hebben gedaan.
Ze hebben de situatie eerder misbruikt. Om de macht te grijpen.

[Reactie gewijzigd door vSchooten op 22 juli 2024 22:10]

Lolandros @vSchooten27 maart 2024 21:17
Wat is er misleidend aan?
  • De hele wereld is gepolariseerd geraakt over het conflict
  • Ansar Allah ontregelen alles in de Rode Zee voor ze, met geen concreet weerwoord van de westerse grootmachten
  • De groteske realiteit van Israel als apartheidsstaat is blootgelegd
  • De waarschijnlijke opvolger van Biden heeft al aangegeven geen vertrouwen te hebben in Israel
  • Er komt stukje bij beetje steeds meer vrij uit de IDF dat er geen pad naar overwinning (het verslaan van Hamas, de gijzelaars kan ze duidelijk geen hol interesseren) is voor ze.
  • Het land staat op barsten, zowel maatschappelijk als economisch en zelfs binnen de politiek.
De bullshit dat Hamas het allemaal voor geld doet klinkt heel verlicht maar als je ook maar een seconde naar de feiten kijkt zou je dat toch wat anders moeten concluderen.
RebelwaClue @Linke-soep27 maart 2024 14:43
Je gooit wel alles op 1 grote hoop. Hamas is meer dan alleen een terreur organisatie, waar het gros van de leden absoluut niet terroristen zijn. Daarbij had Israel het zelf over zo'n 30.000 hamas soldaten in totaal, dus dan zouden ze nu wel allemaal zo'n beetje dood zijn dus.
k995 @Linke-soep27 maart 2024 14:52
Hamas had voor dit naar schatting 20-25000 leden.
Israel zit nu aan tegen de 120 000 slachtoffers.
ApexAlpha @k99527 maart 2024 16:47
Laten we wel de korrel zout benoemen dat deze cijfers rechtstreeks van het hoofdkantoor van Hamas komen.
k995 @ApexAlpha27 maart 2024 18:42
Zelf het idf gebruikt die cijfers
mossie-mo @Linke-soep27 maart 2024 14:35
Bizar deze reactie.

Ik kan me tot op de dag nog steeds verbazen hoeveel massamoord en genocide kunnen goedpraten. Dit is al de tweede comment onder dit nieuwsbericht van tweaker Linke-soep waarin hij 30k+ (bevestigde) doden normaliseert.
Gcorporaal @mossie-mo27 maart 2024 14:59
Omdat er objectief gezien geen verschil zit tussen massamoord, genocide, oorlogs doden of terroristische aanslagen het komt allemaal neer op onnodig verlies van mensen levens voor persoonlijke waarheden.
En daar komt het ook op neer van hoe iemand iets noemt naar inzicht van hun persoonlijke waarheden.
Saven @mossie-mo27 maart 2024 14:50
Met dit soort opmerkingen val je echter ook meteen door de mand hoor. Er is inmiddels allang duidelijk dat het 30k aantal niet kan kloppen ;) En hij normaliseert ook niets? Jammer joh, gelukkig prikken steeds meer mensen door het zieligeverhaaltjesgedoe heen.
Figo112 @mjtdevries27 maart 2024 16:03
Tuurlijk alles wat niet in jullie straatbeeld past is niet geloofwaardig maar de meesterleugenaars altijd buiten schot he

https://nos.nl/nieuwsuur/...over-voedselsituatie-gaza
Lolandros @mjtdevries27 maart 2024 17:23
Hoe stel jij voor dat een bevolking van 2.5 miljoen, al een half jaar onder continu bombardement, met meer explosieven gelost dan beide atoombommen op Japan, en met rampzalig weinig voedsel omdat dansende Israelis dit blokkeren aan de grens, niet op grote schaal dood gaat? Hoe verklaar je dat zelfs de Amerikaanse overheid inmiddels toegeeft dat de getallen van Hamas te vertrouwen zijn?
beezjeh @Linke-soep27 maart 2024 14:26
Het zijn vooral kinderen/vrouwen die actief/onderdeel zijn van Hamas of niet.
Linke-soep @beezjeh27 maart 2024 14:47
Feit is ook dat Hamas de bevolking als menselijk schild gebruikt door hun centra en activiteiten in ziekenhuizen uit te voeren. Dat is zeker normaal? Dat de bevolking dat toestaat, daar kan ik net mijn hoofd niet bij.
Xfade @Linke-soep27 maart 2024 15:17
Denk je dat de bevolking er iets aan kan doen dan ?
Atilim @Linke-soep27 maart 2024 15:47
Feit is dat je propaganda napraat van een militaire organisatie dat relatief liberaal is met de definities dat ze hanteren.
mjtdevries @Linke-soep27 maart 2024 15:18
Denk je dat de bevolking daar veel kans heeft om kritiek op Hamas te uiten?
Dan gaat je levensverwachting drastisch achteruit.
Lolandros @Linke-soep27 maart 2024 15:14
Afgezien van het feit dat "kijk hoe kwaadaardig ze zijn, ze gebruiken menselijke schilden" op geen enkele redelijke manier kan leiden tot "...dus we moeten ze allemaal doden" kan je precies dezelfde non-argumenten geven over de kolonisten (illegale bezetters die de grens van Israel continu uitbreiden maar geen uniform dragen en dus geen doelwit zouden moeten zijn) en het feit dat het ministerie van defensie van Israel omringd is door civiele gebouwen.

En waar stel jij voor dat inwoners van een strook land met een dichtheid hoger dan Amsterdam, waar een onderdrukker een muur omheen heeft gebouwd, hun uitvalsbasis plaatsen om zich van het juk van die onderdrukker te bevrijden?
Luke_vda @Lolandros27 maart 2024 16:02
"waar een onderdrukker een muur omheen heeft gebouwd" dat is zeker een foute opmerking de geschiedenis geeft duidelijk aan dat dat grond was van israel dat ze hebben af gestaan om conflict te verkomen daarin tegen zijn de conflicten nooit gestopt ondanks het akkoord de enige die constant onderdruk word gezet is israel en die zijn er nou gewoon klaar mee betekent dat dat wat ze doen goed is nee zeker niet maar het komt van twee kanten niet van een
Lolandros @Luke_vda27 maart 2024 16:06
Wat humaan van Israel! Een groot kamp te bouwen voor het...concentreren??..van alle mensen die (kinderen van) slachtoffer zijn gemaakt door de etnische zuivering die aan de grondslag van de Israelische staat ligt. En wat stom van die Palestijnen dat die maar niet in het kamp willen blijven!
Luke_vda @Lolandros27 maart 2024 16:23
nou lolandros uit deze opmerking duidt wel aan dat je niet open staat voor een normale disscussie ik onderbouw hier met feiten dan kun je zeggen dat ze er een concentreer kamp ervan gemaakt hebben als er terroristen uit die omgeving komen zou ik in mijn mening het ook dicht gooien dat soort types zou ik niet vrijwillig binnen laten en etnische zuivering gaat nogal ver als we dat zouden moeten geloven betekent dat ze elke arabier weg willen hebben als dat zo was hadden ze omliggende landen ook aangevallen hebben maar daar laat ik het ook verder bij ik blijf bij mijn stand punt
ze zitten allebei fout
Lolandros @Luke_vda27 maart 2024 16:34
Je haalt geen feiten aan, je pretendeert de geschiedenis van Palestina te weten terwijl je claimt dat Israel Gaza heeft afgestaan onder een soort humane beslissing. Het was onderdeel van Palestina voor Israel, het was een onderdeel van Palestina na Israel, en het is omringd door Israel en uiteindelijk veranderd in een concentratiekamp onder het mom van gevaar indammen. Collectieve straf dus.
Het is duidelijk dat je de term "terreur" inwisselbaar vindt met "moreel verwerpelijk" en het dus eigenlijk elke vorm van verzet tegen de genocidale onderdrukking fout. Wat stel je voor als alternatief? Palestijnen hebben gewacht op hulp van anderen, hebben vreedzaam geprotesteerd en hebben gevochten. In alledrie de gevallen worden ze massaal vermoord, of het nou in Palestina is, Egypte, Libanon of Jordanië. Libanon wordt NU aangevallen! Waar haal jij je nieuws vandaan, onder het zand?

Onderbouw eerst maar eens een gewone zin met leestekens, dan kost het me niet zoveel moeite om je woordenbrei te ontcijferen.
Luke_vda @Lolandros27 maart 2024 16:37
dat is een feit met een klein beetje moeten had je dat kunnen vinden maar ik zal je even de link sturen waarin dat verdrag staat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oslo-akkoorden
voor als je zin hebt om het te lezen
mawashigeri @Lolandros28 maart 2024 10:09
Gaza was bezet door Egypte van 1948 tot 1967 als uitvloeisel van de poging het nieuwe Israël te vernietigen en is door Israël veroverd in de 6 daagse oorlog.
Israël wilde het samen met de Sinaï teruggeven, maar Egypte wilde het niet terug.
Vergelijkbaar was de West Bank bezet door Jordanië tot 1967.

De VN had het officiële zeggenschap over het hele Palestina/Trans-Jordanië mandaat gebied en is formeel waarschijnlijk nog steeds mandaathouder van Gaza en de West Bank.
Israël accepteerde het opdelingsvoorstel van de VN in het Palestina gedeelte en richtte in 1948 hun staat op, deze is door de VN erkend en daarmee is het volkenrechtelijk dus geregeld.
Luke_vda @Lolandros27 maart 2024 16:34
hierbij is de link over de geschiedenis van israel waar ik mijn data vandaan haal doe ermee wat je wilt:
https://youtu.be/7GCXhKpoml0?si=vM_kt-XTZzaYY_I7
deze data is online ook terug te vinden met daarbij ook geschiedenis stukken die zijn terug gevonden

[Reactie gewijzigd door Luke_vda op 22 juli 2024 22:10]

Lolandros @Luke_vda27 maart 2024 16:37
Is het heel zinnig om de afgelopen duizenden jaren aan geschiedenis te hanteren? Zijn Poetins argumenten om Oekraine over te nemen dan ook iets waard?
Voor een recente en relevantere geschiedenis raad ik je deze video aan: https://www.youtube.com/watch?v=3xottY-7m3k
Luke_vda @Lolandros27 maart 2024 16:41
ik zal even herhalen want blijkbaar moet hier nu oekraine bij komen terwijl het over israel gaat zoek het zelf graag gelieven gewoon na en stop gewoon met haat zaaien we hebben er toch niks over te zeggen ten tweede ga je zo alleen maar ruzies veroorzaken die nergens voor nodig zijn
mvg
Luke
ps
bedankt voor de video ik zal het een gaan bekijken of ik er nuttig info uit kan krijgen
Lolandros @nullbyte27 maart 2024 20:46
"de gevangenen lijden niet genoeg voor mij om het zielig te vinden" ok cool. De Goelags van Siberië hadden bibliotheken en theaters, was het daar ook een lolletje?

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

nullbyte @Lolandros28 maart 2024 06:28
LOL hoezo gevangenen, Palestina grenst niet overal aan Israël. Er is geen sprake van "een kamp" zoals jij schetst.
Lolandros @nullbyte28 maart 2024 13:30
Hoe is er geen sprake van een kamp? Gaza is omsingeld door landen die geen Palestijnen doorlaten. Er zitten muren om Gaza. De ingangen van Gaza worden streng bewaakt en er zijn momenten geweest dat er precies genoeg calorieën aan eten naar binnen werden gelaten zodat de inwoners technisch gezien niet massaal zouden verhongeren. Nu is dat getal uiteraard veel lager. Hoe voldoet dat niet aan de term "gevangenis"? Ze hebben geen gestreepte outfits en lopen niet de hele dag met een stalen kogel aan hun enkel?
Lolandros @nullbyte28 maart 2024 17:28
Zelfs die "Costa Brava" is niet veilig: https://abcnews.go.com/In...a-beach/story?id=24583817
Je kan ook gewoon toegeven dat het leed van Palestijnen je geen hol interesseert
nullbyte @Lolandros28 maart 2024 18:58
Het is nu gevaarlijk, een half jaar terug kon je op het strand liggen met een cocktail, geen concentratiekamp dus. Even voor de duidelijkheid Israël bewaakt niet alle grenzen aan het Palestijnse gebied.
Lolandros @nullbyte28 maart 2024 19:03
Het feit dat ze konden bewegen binnen het afgezette gebied maakte het niet minder een plek waar ze niet uit mochten. Ofwel in geconcentreerd worden...
En misschien is het je ontgaan, maar dat artikel is 10 jaar oud, niet van tijdens de huidige escalatie.
En zelfs als er een kleine grens is met Egypte: Egypte mag die grensopening enkel gebruiken met toestemming van Israel. Bovendien heeft de overheid van Egypte duidelijk gemaakt geen interesse te hebben om miljoenen Palestijnen te accepteren, dus waar stel jij voor dat ze heen gaan? Naar Cyprus zwemmen?

[Reactie gewijzigd door Lolandros op 22 juli 2024 22:10]

nullbyte @Lolandros28 maart 2024 19:52
Mooi he, Tweakers is eigenlijk een plek voor discussie over technologie. Ik hoop dat je het ook een beetje begint in te zien.
i-chat @Linke-soep27 maart 2024 14:52
Nee het werkt prima, Hamas is een hele grote terreurorganisatie, 30000 is nog al aan de lage kant. Of denk je dat een organisatie van 2000 leden heerst over Gaza?
Het is trouwens niet vermoord, in een oorlog laten mensen het leven. Gedood is het juiste woord.
het correctie woord is afgeslacht,

in een normale oorlog worden mensen gedoold, maar de duitsers hebben ook geen 6miljoen joden gedood, toen was er wel sprake van moord omdat, hoe je het ook went of keert de nazis in de meeste gevallen (vuurpeleton en later gaskamers) in de meeste gevallen vrij ordelijk te werk gingen,

de bombardementen en het met tanks overrijden van vrouwen en kinderen is wat dat betreft een stuk beestachtiger en dus zou ik eerder spreken van slachten.

als straks deze hel voorbij is hoop ik dat er een ongenadig trubinaal komt en dat vele israelische soldaten en bevelhebbers zullen hangen. netjes naast die paar hamas hufters die hetzelfde doen of hebben gedaan.
grizzlywilde @i-chat27 maart 2024 17:19
De nazi's waren dus eigenlijk best humaan bezig, omdat ze zo ordelijk te werk gingen?

De Israëli's hebben een zeer laag militant:burgerslachtoffer ratio. Lager dan de Amerikaans geleide coalitie in Irak en Afghanistan en welke andere oorlog dan ook. Het IDF zet corridors in om burgers weg te krijgen, sturen voiceberichten, SMS-en droppen pamfletten waarmee ze de bevolking waarschuwen en hun eigen tactisch voordeel weggeven. Dit zie je werkelijk in geen enkele andere oorlog, de huidige in Oekraïne meegeteld. Als de IDF genocide pleegt, wat tot mijn afschuw ook hier op Tweakers door veel mensen beweerd wordt, dan is het een verdomd slechte genocide. Helaas vallen er in elke oorlog burgerslachtoffers, en daar is deze oorlog helaas geen uitzondering op. Laten we hopen dat de gijzelaars snel teruggeven worden, Hamas wordt vernietigd en zowel de burgerbevolking van Gaza als van Israël een stuk veiliger is.
sjongenelen @grizzlywilde27 maart 2024 17:50
Irak en Afghanistan waren ook geen succes in termen van mensenrechten. Ff los van de discussie
Z80 @Linke-soep27 maart 2024 14:36
Dan zijn er dus ook geen gijzelaars. Dan zijn het krijgsgevangenen.
Linke-soep @Z8027 maart 2024 14:57
krijgsgevangenen zijn militanten en militairen, burgers zijn gijzelaars, Hamas is een militante terroristische organisatie. Kijk alleen al naar hun vlag en wat deze in de vertaling vanuit arabisch betekent..
Suphazone @Linke-soep27 maart 2024 15:33
Mijn reactie hierboven geld ook voor jou. Scenario joodse concentratiekamp gevangenen.

En daarnaast, over welke vlag heb je het, en wat is de vertaling er van?
PDZ @Z8027 maart 2024 14:46
Fout. Krijgsgevangenen zijn militairen. Wanneer het burgers betreft, noem je dat gijzelaars.
Klaus_1250 @beezjeh27 maart 2024 14:31
Het getal van 30.000 word als veel te hoog aangemerkt door een groot aantal bronnen. En het is ook nog eens inclusief terroristen.

Als je naar andere conflicten kijkt, bijvoorbeeld de oorlogen in Irak, Syrië en Afghanistan, dan is de terrorist/burger verhouding helemaal niet zo scheef. Dat maakt het niet minder erg voor de onschuldige slachtoffers, maar we moeten niet doen alsof dit allemaal veel erger als in het verleden. Nee, het valt eigenlijk reuze mee.

Het punt is alleen dat in het westen we helemaal niet weten hoeveel slachtoffers en ontheemden onze eigen oorlogen tegen terrorisme hebben opgeleverd. Ook in Nederlands is er geen openheid over burgerslachtoffers als gevolg van onze handelingen.
k995 @Klaus_125027 maart 2024 14:53
Het aantal van 30 000 word door zowat elke neutrale instantie als realiteit gezien.
Ja israel beweert lager maar zegt langs geen kanten hoe ze daarop komen.
Nee, het valt eigenlijk reuze mee.
Ja genocide "valt mee".
Klaus_1250 @k99527 maart 2024 15:52
Als er een ding in dit conflict ontbreekt, is het wel een neutrale instantie. Als er een neutrale instantie was geweest, dan was het allemaal al voorbij. Gijzelaars terug, wapenstilstand en hulp in Gaza.

Maar er zijn geen neutrale partijen, ook vrij duidelijk te zien aan de VN resoluties en stemmingen.

Genocide is een groot woord met een nog grote politieke lading. Ook hier ontbreekt een objectieve instantie om dit vast te stellen. Er zijn plekken op de wereld, in het heden, waar dit label meer van toepassing zou zijn. Maar omdat het betreffende land macht en aanzien geniet, komen ze er mee weg.

En ja, 30000 (als dat het al is) valt mee als je de geschiedenis van de laatste 200 jaar bekijkt.
k995 @Klaus_125027 maart 2024 16:01
Neen :

https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide
Genocide is the intentional destruction of a people[a] in whole or in part.In 1948, the United Nations Genocide Convention defined genocide as any of five "acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group". These five acts were:
  • killing members of the group,
  • causing them serious bodily or mental harm,
  • imposing living conditions intended to destroy the group,
  • preventing births, and forcibly transferring children out of the group.
  • Victims are targeted because of their real or perceived membership of a group, not randomly.
Israel doet op zijn minst 2 van deze aka genocide.


En neen dit valt nergens mee, het is niet omdat er elders een hongersnood is dat israel tienduizenden burgers kan doden .
vSchooten @k99527 maart 2024 20:57
Oh zoals ze dat bij china niet deden?
Die heeft 3 van de 5 punten hierin aangetikt met hun kampen voor de Oeigoeren.
En dan toch wilde de VN niet van genocide spreken, dit is voor mij de reden om hun claims met een korreltje zout te nemen.
k995 @vSchooten28 maart 2024 00:02
Leuk whataboutism
Gcorporaal @k99527 maart 2024 20:59
Daarmee zeg UN wel dat elke oorlog ooit uitgevochten in de geschiedenis een genocide was omdat er altijd leden gedood worden van het andere kamp.
En elke genocide gewoon een oorlog was.
k995 @Gcorporaal28 maart 2024 00:02
Onzin lees die gerust opnieuw
Gcorporaal @k99528 maart 2024 20:48
Denk dat je eens naar je zelf moet kijken al zie ik al je comments.
k995 @Gcorporaal28 maart 2024 23:54
IK som feiten in , in tegendeel tot vele anderen hier.
Gcorporaal @k99529 maart 2024 00:46
Denk dat je feiten in de war haalt met persoonlijke waarheden inplaats lees eens de filosofie van de 3 soorten waarheden.
k995 @Gcorporaal29 maart 2024 01:00
"United Nations Genocide Convention" is niet mijn persoonlijk waarheid maar een feit, een feit dat je misschien niet wil aanvaarden maar nietemin een feit.

Maar ontken het gerust wat meer of trek het in het belachelijk , dat staat je.
mjtdevries @k99527 maart 2024 15:38
Het word niet als realiteit gezien, maar het enige cijfer wat beschikbaar is. Ook al weet iedereen dat het een extreem onbetrouwbaar cijfer is.

genocide en burgerslachtoffers zijn twee totaal verschillende dingen.
k995 @mjtdevries27 maart 2024 16:02
https://apnews.com/articl...0308b31f1faf73c703400b033

https://www.newarab.com/n...h-ministry-stats-reliable

"Israeli intelligence secretly surveilled officials in Gaza’s Health Ministry to check if their data on the number of civilians killed in Gaza is 'reliable', Israeli intelligence sources told us. The army found the numbers are reliable and now regularly uses them internally in intelligence briefings," reporter Yuval Abraham said on X on Wednesday.
vSchooten @k99527 maart 2024 20:59
Als er geen andere beschikbaar informatie is dan moeten ze het wel gebruiken. Dit bewijst niet dat het betrouwbaar is…
k995 @vSchooten28 maart 2024 23:55
Tuurlijk het idf heeft geen enkele andere manier .
beezjeh @Klaus_125027 maart 2024 14:42
Ik hou mij er niet zeer actief mee bezig, gezien het mij diep raakt en er vrij weinig aan kunnen doen, maar wereldleiders de ballen moeten hebben in dit soort conflicten geen partij te kiezen.

Ik neem aan dat doden worden geteld op basis van gevonden lijken....

Op dit moment dus bijna 13.500 kinderen en 9000 vrouwen, bepaalde aantal vrouwen kunnen natuurlijk Hamas leden zijn en alle mannen zijn ook geen Hamas leden, dus hoeveel wijkt het dan in werkelijkheid uit.... Elke kind is te veel en uiteraard is dit niet te voorkomen in conflicten, maar 10.000+ kinderen is diep triest.
mjtdevries @beezjeh27 maart 2024 15:27
Ik neem aan dat doden worden geteld op basis van gevonden lijken....
Hamas beweerde dat er honderden doden onder het ingestorte ziekenhuis lagen.
Alleen was er niets ingestort en lag er dus niemand onder puin.

Je aanname is extreem naief.

Hamas weet als geen ander hoe ze de media moeten bespelen en zichzelf in een slachtoffer rol moeten plaatsen.
beezjeh @mjtdevries27 maart 2024 15:48
Waar is je zin waarin staat dat "Israël beweerde dat er er een gebouw is opgeblazen waar Hamas leden in schuilden, maar alleen normale burgers als doden"

Israël heeft alle media bronnen met verzonnen lul verhalen, maar natuurlijk noem dit zeker niet!
mjtdevries @beezjeh27 maart 2024 15:55
Ik spreek je gewoon aan op je extreem naieve aanname.
Daarmee doe ik geen enkele uitspraak over het waarheidsgehalte van de beweringen van Israël.

Misschien moet jij in het algemeen eens wat minder gaan aannemen en meer naar feiten zoeken.
Figo112 @mjtdevries27 maart 2024 16:00
Enige naieve aanname is die van jou die gelooft alles wat isreal zegt terwijl ze meesters in liegen en manipulatie zijn.
https://nos.nl/nieuwsuur/...over-voedselsituatie-gaza
beezjeh @mjtdevries27 maart 2024 16:10
Ben jij serieus, je zegt geen woord over Israël en je hebt het lef om te zeggen dat mijn aannames bullshit is, het gaat niet over enkele honderden BURGERS, maar duizenden, schaam je diep is wat ik alleen nog jou wil toe roepen.

[Reactie gewijzigd door beezjeh op 22 juli 2024 22:10]

Gcorporaal @beezjeh27 maart 2024 15:05
Nee de doden worden niet geteld door gevonden lijken maar door wat mensen zeggen en door onderzoekers is bewezen dat al die cijfers niet kunnen kloppen omdat dan had de bevolking van gaza dubbel zo groot moeten zijn en bestaan uit demografie van 10 vrouwen op 1 man wat zeer onwaarschijnlijk is.
Saven @Klaus_125027 maart 2024 14:45
Feiten en duiding worden helaas niet meer gewaardeerd door het overwegend "liberaal deugdelijk" publiek hier. Cijfers of verhalen die niet aansluiten bij het eigen narratief worden genegeerd, weggeschoven en/of afgedaan als "ja maar" of "nee klopt niet!". Bizar eigenlijk.

Nieuwsberichten als deze zouden beter gelocked kunnen worden om onzinnige politieke discussies te voorkomen.
Figo112 @Saven27 maart 2024 15:39
Of je laat die zionisten propaganda aan iemand anders over want je mist geloofwaardigheid.
Database freak @beezjeh28 maart 2024 00:23
Er zijn geen 30.000 mensen vermoord: er is een oorlog gaande waar +/-15.000 terroristische strijders zijn uitgeschakeld. De andere 15.000 zijn onschuldige burgers die collateral damage waren bij bombardementen. Die laatste categorie is erg treurig en daar moet Israel op worden aangesproken. De eerste categorie kozen voor een oorlog met Israel en dit is daardoor hun lot.
Tomislav 27 maart 2024 16:01
1. Technologie gebruiken om leden van de groepering te kunnen herkennen die verantwoordelijk zijn voor de aanval van 7 oktober en in het algemeen verantwoordelijk zijn voor de belabberde situatie in Gaza: goede zaak.

2. De privacy van onschuldige mensen schenden waarbij zelfs het risico bestaat op false-positives met mogelijk fatale afloop: slechte zaak.

Dit is de afweging die gemaakt moet worden.
Sander|IA 27 maart 2024 17:59
https://www.newsweek.com/...-admit-it-opinion-1883286
Jeebus 27 maart 2024 14:39
Redelijk dystopisch
BlueBird022 27 maart 2024 15:32
Verzet tegen bezetting en kolonialisme in de gaten houden en controleren. Precies dit deed de Sicherheitsdienst ook. Het is tijd om Netanyahu en zijn criminele companen voor het gerecht te slepen.
CzMichiel 27 maart 2024 16:00
Misschien kan Tweakers beter bij dergelijke berichtgeving de comments uitschakelen.
Suphazone 27 maart 2024 17:50
Wellicht offtopic:

Maar het toeval wil dat ik na het plaatsen van reacties onder dit artikel ik voor het eerst van mijn leven een Microsoft account hack heb ervaren. (Thank god for 2fa).

Ik wilde even poolshoogte nemen of ik de enige ben, en dat puur louter toeval is.
batteries4ever @Suphazone27 maart 2024 18:34
En hoe heb je dat gemerkt, wat voor melding kreeg je? Ik heb je commentaren gelezen en die zien er niet bijster extreem uit...

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 22 juli 2024 22:10]

Suphazone @batteries4ever27 maart 2024 20:12
Ik kreeg de onderstaand email van Microsoft, direct na ontvangen van mail kon in niet meer in mijn outlook omgeving en bleek mijn microsoft wachtwoord te zijn veranderd.
Middels 2fa weer toegang verkregen.

Mail van Microsoft:

Security alert
We think that someone else might have accessed the Microsoft account *********@****.com. When this happens, we require you to verify your identity with a security challenge and then change your password the next time you sign in.
If someone else has access to your account, they have your password and might be trying to access your personal information or send junk email.
If you haven't already recovered your account, we can help you do it now.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.