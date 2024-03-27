NYT: Israël gebruikt omvangrijk gezichtsherkenningssysteem in Gaza

Dit is altijd pittige materie.
Klopt
Hamas is een terroristische organisatie en 7 Oktober was een schandaad.
Klopt
Hamas moet worden vernietigd.
Dat is onmogelijk.
Hoe meer je ze aanvalt - waarbij er dus onschuldigen geraakt worden of zelfs gedood - hoe meer haat je kweekt tegen Israël en de Joden, en dus hoe groter de voedingsbodem wordt. Israel heeft al jaren het beleid gevoerd dat ze het huis van een terrorist platgooien, met als filosofie dat de andere bewoners medeschuldig zijn. Als die andere bewoners de ouders van de zelfmoordterrorist zijn, kun je dat misschien nog verantwoorden, maar voor broertjes, zusjes en kinderen absoluut niet.
Dat laat niet onverlet dat Israël toch al 70 jaar acties uitvoert die soms wel heel dicht tegen etnisch zuiveren aanzitten (Nakba is natuurlijk het pijnlijkste voorbeeld).
Dat is nu denk ik het slechtste voorbeeld van allemaal. Ken de geschiedenis, en ja, ook daarmee mis je nog de pijn en de emoties die er (aan beide kanten) mee gepaard gaan, dus ook dat geeft een onvolledig beeld.
Even teruggaan: Ten eerste waar komen de namen Palestijn en Palestina vandaan:
1) Rond het jaar 1170 v.Chr.
was er een grote klimaatcrisis
. Wat precies de oorzaken waren, en welke slechts gevolgen, zijn de wetenschappers nog niet over uit, maar er waren droogtes, hongersnoden en plundertochten van de "zeevolkeren"
over heel de oostelijke Middelandse zee
. Verschillende imperiums werden compleet vernietigd (Alashia, Hittieten, Assyriers. ...) enkel Egypte weet te overleven. Een van die zeevolkeren vestigd zich daarna "met toestemming van de pharao" in Kanaän in de steden Ashkelon, Ashdod, Gaza, Ekron en Gat en dit volk wordt door de Grieken Fili histia ofwel Filistijnen
en in het oud-Egyptisch Peleset genoemd. Het bij opgravingen in die steden gevonden aardewerk en DNA uit graven linkt hen aan de Myceense en Minoische beschavingen en het laatste als herkomst ook aan Sicilië. Opgravingen in aardlagen van tweehonderd jaar later vindt men nog wel een cultuuruitingen die afwijkend zijn van de andere volkeren rondom hen, maar geen DNA-verschil. Nog eens 400 jaar later worden zij, net als de inwoners van het Bijbelse koninkrijk Israël door de Assyriërs in ballingschap weggevoerd en is er dus geen Filistijns volk meer.
2) De inwoners van het Bijbelse koninkrijk Juda, vanaf dan Joden genoemd, keren na 70 jaar Ballingschap in Babylonië in 538 v.Chr. onder Perzische heerschappij wel terug in het land. De Perzen worden verslagen door Alexander de Grote, bij diens dood komt Kanaän onder heerschappij van de Ptolemeeën totdat de Seleucische Antiochus in 168 v.Chr. Jerusalem plundert en de Joodse religie verbied, wat lijdt tot de opstand van Makkabeeën. In 63 v.Chr. komen de Romeinen en zij maken er een vasalstaat van genaame Judaea. In 6 n.Chr. voegen zijn het land bij hun provincie Syria en noemen het Syria-Judaea. Na de Zeloten-opstand (66-70 n.Chr) en de Bar Kochba-opstand (132-135)
is de Romeinse haat tegen alles wat Joods is zo groot dat ze de provincie hernoemen naar de hun bekende aartsvijanden van de Joden de Filistijnen: Syria-Palaestina
Nu wordt er in het Arabisch en het Hebreeuws geen onderscheid gemaakt tussen de P en de F, die worden hetzelfde uitgesproken, voor hen zijn een Filijstijn en een Palestijn hetzelfde, alleen in het Westen maken we dit onderscheid omdat we de Filistijnen alleen kennen uit de Bijbel.
Die naam wordt daarna gewoon overgenomen door de Byzantijnen, na hen de Islamitische kalifaten (Sultanaat van Rûm), het Ottomaanse rijk. De inwoners van het gebied, als ze geen joden zijn, identificeerden zich als Syriër, Egyptenaar of Libanees, niet als Palestijn. Het merendeel van het gebied is onbewoond.
3) Reeds in 1913
wordt het eerste Joodse lid van een Zionistische kibboets door Arabische bedoeïnen vermoord. Kort daarna breekt de eerste wereldoorlog uit waarbij het Ottomaanse rijk de kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije kiest. Groot-Brittannië vraagt de Arabieren in opstand te komen tegen de Turken en belooft hen een eigen staat, maar dan lekt de Balfour declaration uit waarbij de Joden - omwille van hun vervolging in heel Europa, een eigen thuisland (dus geen eigen staat) belooft. Vanaf dan beginnen de Arabische leiders, die hierin verraad van de eerdere belofte zien, tegen te werken. Ze organiseren rellen en opstanden waarbij de Britse autoriteiten, de Britse productie en infrastructuur en de Joodse gemeenschappen worden aangevallen. De eerste aanvallen op Joodse gemeenschappen zijn op 1 maart 1920 in Tel Hai
en van 4 tot 7 april in Jerusalem
Als antwoord daarop beginnen de Joden zichzelf te bewapenen om zich zo te kunnen verdedigen.
https://en.wikipedia.org/..._Mandatory_Palestine#1920
Alle verdelingsplannen die de volkerenbond en andere organisaties voorstellen worden door de Arabische leiders afgekeurd, ze willen geen vierkante meter afstaan aan de Joden,
4) Uiteindelijk geven de Britten het op en trekken ze zich in 1947 terug, waarna de Arabische buurlanden, Egypte, Transjordanië, Syrië en Irak het land binnenvallen. De Joden verdedigen zich en veroveren een groter gebied als dat de Volkerenbond en de VN voorzien hadden, maar Transjordanië veroverde de Westbank en noemt zich vanaf 1954 Jordanië. Bij die oorlog vlucht ongeveer de helft (700.000 mensen) van de Arabische bevolking (al dan niet gedwongen) en de andere helft wordt uiteindelijk Israelisch staatsburger. Deze Arabieren doen ook dienst in de IDF.
5) Vanaf het einde van die Israelisch-Arabische oorlog blijven Arabische/Palestijnse strijders infiltreren, dus het is niet onlogisch dat de staat Israel haar grens militair bewaakt. Wel had Israel in die 75 jaar veel meer kunnen doen om de seculiere Palestijnen aan hun kant te krijgen. De doctrines van Islam echter stellen uitdrukkelijk dat het doel is de Joden te vernietigen - wereldwijd - en de hele wereld te onderwerpen. Hamas stelt uitdrukkelijk dat vrede alleen mogelijk is onder heerschappij van de Islam.
Hoe je het ook bekijky, er zijn ontzettend veel meer Palestijnse burgers gedood, huizen gesloopt of afgepakt.
6) Klopt, en terwijl er onder Yitzak Rabin bijna vrede was, zijn de havikken in de Joodse politiek er nog steeds niet achter dat dit niet werkt. Beide partijen hanteren hetzelfde principe oog-om-oog, tand-om-tand. De acties van Israël zijn alleen veel effectiever in het vernietigen van de beoogde objecten.
Daarnaast is de Geografische situatoe onhoudbaar voor een stabiele situatie. De Palestijnse gebieden zijn versnippert en worden zeker op de Westbank continue aangetast door Israel. Doordat die wond nooit rust krijgt gaat dit ook elke keer weer verder.
7) Zoals Hamas niet zal rusten zolang er nog één Jood in het Midden-Oosten aanwezig is, zo zijn er ook onder de Joden - met name onder de orthodoxe kolonisten - die de Arabieren in "hun beloofde land" willen elimineren. Het erge is dat de regering van Netanyahu dit toelaat. Er worden nu al plannen gemaakt om in Gaza Joodse nederzettingen te stichten en er zijn vrijwilligers die er willen gaan wonen.
[quote]Hoe naar het ook is... Israel zal als sterkste partij met alle controle middelen iets moeten doen aan de levensvatbaarheid van Palestina, want zo blijven ze een terroristen nest in de achtertuin houden.[quote]
Klopt. Maar Hamas versla je niet met geweld. Integendeel, hoe meer Palestijnen sterven, hoe sterker Hamas wordt. De UNWRA zit vol met terroristen en de VN-organisatie kiest steeds sterker de kant van - niet de Palestijnen maar - Hamas. ook de EU schaart zich tegen Israël. Europa verislamitiseerd, net zoals Turkije en Christelijk Noord-Afrika verislamitiseerd zijn, Misschien duurt het nog 100 jaar, misschien 50, misschien 15. Vergis je niet, de Bijbelse profetieën, zowel het Nieuwe als het "Oude Testament" zeggen dat heel de wereld zich tegen Israël zal keren.
[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 22 juli 2024 22:10]