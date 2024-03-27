NYT: Israël gebruikt omvangrijk gezichtsherkenningssysteem in Gaza

Het Israëlische leger maakt gebruik van een omvangrijk gezichtsherkenningsprogramma om Hamas-leden op te sporen. Dat zeggen meerdere anonieme bronnen tegen The New York Times. Voor het systeem gebruikt het leger camera's bij checkpoints, drones en andere beeldbronnen.

Het gaat om een 'omvangrijk en experimenteel' systeem dat aan massasurveillance doet en de gezichten van Palestijnen verzamelt. Hierover worden Palestijnen niet geïnformeerd, zeggen meerdere bronnen binnen Israëlische inlichtingendiensten en het leger tegen The New York Times. Het camerasysteem werd aanvankelijk ingezet om te zoeken naar gijzelaars die bij de inval door Hamas begin oktober werden meegenomen.

Toen Israël het grondoffensief inzette, begon het leger het systeem ook in te zetten om Hamas-leden en andere terroristen op te sporen. Hierbij zou het systeem ook ten onrechte onschuldige burgers aanmerken als gezochte Hamas-leden, zegt een anonieme officier van de Israëlische inlichtingendienst. Drie van de bronnen namen contact op met The New York Times omdat ze vrezen dat het gebruik van de gezichtsherkenning 'een verspilling is van tijd en middelen'. Het Israëlische leger wilde niet inhoudelijk reageren op het artikel.

Voor het systeem zou het Israëlische leger technologie van Corsight gebruiken, een Israëlisch bedrijf. Het leger zou ook Google Photos gebruiken. Door die combinatie zou Israël gezichten in drukke omgevingen en uit korrelige dronebeelden kunnen herkennen. Corsight claimt minder dan vijftig procent van een gezicht nodig te hebben en dat beelden uit 'extreme hoeken', zoals dronebeelden, of beelden van slechte kwaliteit ook gebruikt kunnen worden. Het Israëlische leger heeft volgens The New York Times minder goede ervaringen met Corsight; bronnen zeggen dat het systeem niet altijd werkt of fouten maakt. Google Photos zou betere gezichtsherkenning hebben.

Toch blijft het leger Corsight gebruiken, omdat het beter aanpasbaar is dan Google Photos. Volgens de bronnen gebruikt Israël die Google-dienst door een database met bekende gezichten te uploaden om daarna de gezichtsherkenningstechnologie van Google toe te passen op nieuwe foto's.

Op de Westelijke Jordaanoever gebruikt Israël al langer gezichtsherkenning, bijvoorbeeld bij checkpoints. Soldaten gebruiken hier ook smartphoneapps om de gezichten van Palestijnen te scannen. In Gaza wordt het systeem echter breder gebruikt. Zo wordt het systeem gecombineerd met drones, krijgen soldaten camera's om mensen te filmen en zijn er camera's langs belangrijke wegen geplaatst.