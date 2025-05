EU opent onderzoek naar X wegens mogelijke verspreiding desinformatie

De Europese Commissie begint een onderzoek naar X, het voormalige Twitter. Dat platform werd eerder al door de EU gewaarschuwd wegens de verspreiding van desinformatie over de Hamas-aanval in Israël. Het is de eerste keer dat dit gebeurt sinds de introductie van de DSA.

De Europese Commissie heeft donderdag een eerste stap genomen in het DSA-onderzoek naar X, zo maakte Eurocommissaris Thierry Breton bekend. De Commissie heeft onder de Digital Services Act informatie opgevraagd bij X, waarmee de EU wil uitzoeken of X voldoet aan de wetgeving. De Europese Commissie doet dat na 'aanwijzingen over de vermeende verspreiding van illegale inhoud en desinformatie'. Dat gaat volgens de EU vooral over 'terroristische en gewelddadige content en haatdragende taal'.

X krijgt tot 18 oktober de tijd om de eerste verzochte informatie aan te leveren bij de Europese Commissie. Het gaat dan om vragen rondom de activatie en het functioneren van het crisisresponsprotocol van het platform. De 'overige vragen' moeten uiterlijk 31 oktober beantwoord zijn. Op basis daarvan zal de Commissie beoordelen of er vervolgstappen nodig zijn, zoals een uitgebreider onderzoek. De EU benadrukt daarnaast dat het boetes kan opleggen als X onjuiste of onvolledige informatie aan de Commissie verstrekt.

Onder de Digital Services Act moeten zeer grote onlineplatforms onder meer extra stappen ondernemen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Die wet is sinds eind augustus van toepassing op verschillende diensten, waaronder X. De EU gaf eerder ook waarschuwingen aan Facebook-moederbedrijf Meta en TikTok. Die waarschuwingen draaiden om desinformatie en gewelddadige beelden rondom de Hamas-aanval in Israël, schrijft ook Reuters.

Linda Yaccarino, de ceo van X, zei donderdag dat het platform 'honderden aan Hamas-gerelateerde accounts heeft opgeschort en tienduizenden stukken content heeft verwijderd van zijn platform', meldt Reuters. X-eigenaar Elon Musk zei vrijdag dat de EU nog geen concrete voorbeelden van desinformatie heeft gedeeld met het platform. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het nieuwe verzoek om informatie van de EU. Als de Europese Commissie concludeert dat X niet voldoet aan de DSA, dan kan het bedrijf boetes tot zes procent van zijn wereldwijde jaaromzet opgelegd krijgen.

