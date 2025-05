Britse toezichtzouder beboet Equifax voor 11 miljoen pond wegens datalek in 2017

De Britse Financial Conduct Authority, ofwel FCA, heeft de Amerikaanse kredietbeoordelaar Equifax een boete opgelegd van 11 miljoen pond, wat omgerekend 12,7 miljoen euro is. De boete is voor de rol die Equifax heeft gespeeld in een groot datalek in 2017.

“De cyberaanval en de ongeoorloofde toegang tot gegevens waren te voorkomen”, schrijft de FCA in een verklaring. Bij de hack van het moederbedrijf van Equifax in 2017 werden de gegevens van 149,7 miljoen Amerikanen gestolen. Er zijn daarbij ook gegevens buitgemaakt van 13,8 miljoen Britten, doordat de data van Britse klanten stond opgeslagen op de Amerikaanse servers van het bedrijf. De Britse gegevens bestonden uit namen, geboortedata, inloggegevens voor Equifax-accounts, gedeeltelijk openbaar gemaakte creditcardgegevens en adressen.

Pas zes weken nadat het bericht over de aanval naar buiten kwam, kreeg de Britse tak van Equifax te horen dat criminelen toegang hadden gekregen tot de gegevens van Britse klanten. De Britse tak kreeg dit bericht op dezelfde dag te horen als de klanten, waardoor het niet genoeg tijd had om zich voor te bereiden op het klantcontact en het afhandelen van klachten. Ook dat neemt de FCA Equifax kwalijk.

Equifax zegt in een reactie aan Reuters dat het volledige medewerking heeft verleend tijdens het onderzoek van de FCA. Ook zegt het bedrijf dat het sinds het datalek 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in beveiligingsmaatregelen.

De hack van Equifax is een van meest omvangrijke aanvallen die heeft plaatsgevonden. Nadat is gebleken dat de hack kon gebeuren door gebrekkige beveiliging, is de top van het bedrijf destijds opgestapt.