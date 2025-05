Londen gebruikt onterecht verstrekte data voor verkeersboetes aan EU-inwoners

Transport for London, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het wegverkeer in de Engelse hoofdstad, heeft verkeersboetes uitgedeeld aan duizenden burgers van EU-lidstaten. TfL zou hierbij echter gebruik hebben gemaakt van gegevens die onterecht waren verstrekt.

Volgens The Guardian gaat het mogelijk om 'een van de grootste datalekken in de geschiedenis van de EU'. Het betreft opgelegde heffingen aan EU-inwoners die in de zogeheten ULEZ -gebieden van de stad hebben gereden. De boetes zijn namens TfL uitgedeeld door Euro Parking Collection. EPC heeft toestemming van verschillende Europese handhavingsorganisaties om verkeersboetes en parkeerboetes uit te schrijven of naheffingen voor tol te innen. In 2020 sloot het een vijfjarig contract met TfL om schulden te innen van buitenlandse chauffeurs die de regels in de milieuzones overtreden.

Sinds Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk geen automatische toegang meer tot persoonlijke gegevens van EU-inwoners. Transportautoriteiten in België, Spanje, Duitsland en Nederland hebben aan de krant bevestigd dat chauffeursgegevens niet met het VK kunnen worden gedeeld voor de handhaving in milieuzones.

Toch zijn door middel van de gegevens 320.000 boetes uitgeschreven sinds 2021. Het betreft vooral chauffeurs die Londen bezochten in voertuigen die aan de eisen voldeden. Ze wisten echter niet dat ze zich minstens tien dagen voor hun bezoek moesten registreren bij TfL's incassobureau EPC. Sommige auto's met een lage uitstoot zijn ten onrechte aangemerkt als dieselvoertuigen en moesten daardoor een heffing betalen.

De informatie zou afkomstig zijn van verschillende Nationale Contactpunten binnen de Europese Unie, waaronder een in Italië, en zouden onrechtmatig zijn verstrekt aan EPC. Het VK heeft alleen toegang tot persoonlijke gegevens voor misdrijven en niet voor overtredingen, zoals van regels over milieuzones.

“EPC heeft de gegevens verkregen door onrechtmatig gebruik te maken van een EU-richtlijn om de grensoverschrijdende uitwisseling te vergemakkelijken van informatie over verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen”, zegt een woordvoerder van de Duitse transportorganisatie KBA. “De richtlijn houdt geen rekening met inbreuken op de milieuregels.”

TfL reageert tegenover The Guardian dat 'elk bedrijf dat namens ons werkt, verplicht is om gegevens te verwerken volgens de wet'. "We werken nauw samen met European Parking Collection om ervoor te zorgen dat alle elementen van het contract worden nageleefd."