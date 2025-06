Gegevens van honderden gedetineerden van gevangenis in Nieuwegein uitgelekt

Gegevens van zo'n 385 gedetineerden van de penitentiaire inrichting Nieuwegein zijn door een 'menselijke fout' naar een contactpersoon van een gevangene verstuurd. Het is niet duidelijk waar het datalek door kon gebeuren. De gelekte gegevens worden door de ontvanger verwijderd.

De gegevens zijn 'per ongeluk verstrekt aan de contactpersoon van een gedetineerde', schrijft de Dienst Justitiële Inrichtingen. Naast de namen van gevangenen zijn celnummers, strafrechtketennummers en informatie over voorwerpen die gevangenen hebben ingevoerd uitgelekt. Adresgegevens of andere persoonsgegevens zijn niet uitgelekt, meldt de DJI.

De fout werd op 13 februari ontdekt. De gedetineerde en de contactpersoon naar wie de data was uitgelekt, hebben toegezegd de data te verwijderen. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zegt aanvullende maatregelen te nemen om een volgend lek te voorkomen.