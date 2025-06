Pentagon lekte in 2023 data van meer dan 20.000 personen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft begin vorig jaar gegevens van meer dan 20.000 personen gelekt. Dit gebeurde via een Microsoft Azure-mailserver die onbeveiligd was. De server was drie weken lang toegankelijk zonder enige vorm van wachtwoordbeveiliging.

Volgens de redactie van TechCrunch gaat het om ongeveer 20.600 personen. Die personen zouden momenteel op de hoogte gebracht zijn door het ministerie. De techwebsite claimt dat er ongeveer drie terabyte aan gevoelige data op de servers stond, maar dat er geen classified informatie op stond opgeslagen.

Het ging volgens TechCrunch voornamelijk over data van de Special Operations Command: een eenheid binnen het Amerikaanse leger die overzeese militaire operaties uitvoert. Er waren naar verluidt ook persoonsgegevens van medewerkers toegankelijk en er wordt gewag gemaakt van vragenlijsten die ingevuld moesten worden door toekomstige medewerkers als beveiligingsmaatregel.

De Microsoft Azure-server was van 3 tot en met 20 februari 2023 toegankelijk. Het lek zou zijn gedicht nadat de redactie van TechCrunch het nieuws naar buiten had gebracht.