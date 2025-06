Slack introduceert AI-tool voor samenvatten kanalen en gesprekken

Slack introduceert Slack AI: een generatieve-AI-tool waarmee gebruikers werkgerelateerde informatie binnen in de kantoorapp makkelijker kunnen terugvinden. Het large language model van Slack ondersteunt voorlopig enkel Engels en is alleen beschikbaar voor Enterprise-klanten.

Slack AI bevat voorlopig drie verschillende functies. De generatieve-AI-tool kan contextgevoelige zoekresultaten met werkgerelateerde informatie genereren, het kan de gespreksinhoud van hele kanalen samenvatten en het kan Threads-gesprekken analyseren en resumeren. Dankzij deze drie toepassingen denkt Slack dat gebruikers veel efficiënter op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen op de werkvloer.

Slack AI draait niet lokaal, maar wel op de interne infrastructuur van het bedrijf zelf. De makers van de kantoorapp zeggen dat de data waar Slack AI toegang toe krijgt, niet zal worden gedeeld met de ontwikkelaars van de onderliggende taalmodellen. De data zal naar verluidt ook niet worden gebruikt om taalmodellen verder te trainen.

Het bedrijf meldt dat er in de toekomst nog meer AI-functies zullen aankomen. SlackAI is momenteel enkel beschikbaar voor Enterprise-klanten en alleen in het Engels. Slack meldt dat de tool in de toekomst ook voor andere abonnees beschikbaar komt, en ook in andere talen. Wanneer dat precies is, is niet duidelijk.