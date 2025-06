Slack onthult herontwerp interface

Slack heeft een herontwerp van de interface van de kantoorapp onthuld. Veel van de gebruikelijke functies zijn voortaan in een zijbalk te vinden zodat de applicatie overzichtelijker moet worden. De vernieuwde interface wordt in de komende maanden beschikbaar gemaakt.

De update draait volgens Slack om een herindeling van de bestaande functionaliteiten van de software. Bij het openen van de applicatie komen gebruikers voortaan op een Home-pagina die veel lijkt op de huidige schermindeling, al komen hier voortaan alle workspaces samen. Volgens het bedrijf was het wisselen tussen workspaces altijd een omslachtig proces.

Er is verder een nieuwe zijbalk gemaakt waarin gebruikers tabbladen kunnen openen met bijvoorbeeld alle dm's of een activiteitenfeed waarin alle mentions en activiteiten in geabonneerde threads onder elkaar verschijnen. Deze zijbalk vervangt de huidige balk met alle snelkoppelingen naar kanalen en dm's. De snelkoppelingen voor kanalen zijn voortaan onder de Home-pagina te vinden, terwijl dm's vanzelfsprekend onder de gelijknamige knop te openen zijn.

Ook zijn er aparte knoppen gemaakt voor het inzien van alle berichten die als 'save for later' zijn aangemerkt en voor het aanmaken van dingen, bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuw bericht, kanaal of videobelgesprek. Voorheen was er voor ieder van die functies een aparte knop. Na de update worden al die functies onder één gezamenlijke knop met een dropdownmenu geplaatst. Tot slot geeft Slack de Huddle wel een prominentere plek, want de videobelfunctie krijgt een eigen knop bovenaan iedere gesprekkenpagina.

Slack zegt dat nieuwe teams vanaf het moment van schrijven toegang kunnen krijgen tot de vernieuwde interface, die stapsgewijs uitgerold wordt. Bestaande teams krijgen binnen de komende maanden een update met de vernieuwde interface.