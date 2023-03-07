Slack krijgt ChatGPT-integratie om kanalen en threads samen te vatten

Kantoorsoftware Slack krijgt een ChatGPT-integratie om kanalen en threads samen te vatten en om berichten op te stellen. Dat zegt eigenaar Salesforce. De functie is niet meteen bruikbaar, maar het bedrijf werkt met een wachtlijst.

ChatGPT wordt een app voor Slack, zegt Salesforce. Op termijn kunnen admins die toevoegen aan hun Slack om de chatbot te kunnen aanroepen. Met ChatGPT kunnen gebruikers kanalen en threads samenvatten om ze zo niet in zijn geheel te hoeven doorlezen. Ook kan de app een antwoord als draft klaarzetten voor gebruikers. Daarnaast werkt de chatbot als zoekmachine binnen Slack. Slack heeft al een zoekfunctie en het is onbekend hoe deze laatste functie zich zal verhouden tot de zoekfunctie die al in Slack zit.

OpenAI heeft een formulier online gezet waarmee admins hun eigen Slack op een wachtlijst kunnen plaatsen om toegang te krijgen. Op basis van welke voorwaarden dat gebeurt, is onduidelijk. Ook is onduidelijk wanneer de app publiek toegankelijk zal zijn.

ChatGPT in Slack, maart 2023ChatGPT in Slack, maart 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 07-03-2023 16:05 45

07-03-2023 • 16:05

45

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Reacties (45)

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supersnathan94 7 maart 2023 16:47
Maar… slack. :'(

Doe nou eerst eens even een fatsoenlijke manier fiksen om gewoon te kunnen bellen met screenshare en andere zaken niet dat Huddle gebeuren waar iedereen dan weer voor wordt genotified die in de channel zit.

Soms wil je gewoon een call starten met een paar mensen uit een groep waar niet iedereen een notificatie van hoeft.

En ja ik snap het, dit geeft wel weer goede opties om te zoeken, maar aangezien calls gewoon nog niet lekker werken zou ik toch liever zien dat dat eerst goed werkt.
Overv @supersnathan947 maart 2023 18:19
Dat kun je toch al gewoon doen door een gesprek te starten met die specifieke mensen en dan daarin een Huddle te starten?
Spykie @Overv7 maart 2023 19:57
Dit ^^
supersnathan94 @Overv8 maart 2023 10:15
Nee want soms heb je gewoon een call waarvan je van tevoren niet weet wie er allemaal aanhaakt (omdat het op interesse is gebaseerd) of is het niet voor iedereen interessant (na een stand up ff probleempje tackelen)

Een gesprek starten betekent weer een DM groep waar je dan later nooit meer iets van terug kunt zien als er dingen gedeeld worden terwijl je vroeger gewoon in een channel een call kon starten dan mensen uitnodigen.

Ook bijbellen van personen in een huddle werkt heel matig en de kwaliteit is ook niet al te best. zeker bij screensharing.
MrMii6 7 maart 2023 16:46
Geen dag lijkt nog voorbij te gaan zonder dat we weer eens lezen dat "bedrijf X ChatGPT integreert in applicatie Y voor functionaliteit Z".
Op zich allemaal leuk, zeker wannneer het oprecht handige functionaliteit toevoegt. Maar ik begin toch echt het gevoel te krijgen dat het meer een hype train is waar iedereen ASAP op wilt springen. Niet alles heeft ChatGPT nodig.
Vlizzjeffrey @MrMii67 maart 2023 18:07
Beetje wat de ''mevaverse'' hiervoor was, het buzzword van het moment.
nullbyte @Vlizzjeffrey7 maart 2023 18:24
De metaverse is nooit een buzzword geweest. Meer een meme voor een kansloze naamswijziging en misplaatste visie, een verkeerde keuze in de zoektocht naar "the next big thing". Noch is de metaverse ook maar voor iemand van enig nut geweest. Een vergelijking met ChatGPT is onterecht. ChatGPT is het begin van een singularity vergelijkbaar met de komst van de 1e iPhone of het begin van het internet.
YopY @nullbyte7 maart 2023 20:57
Ik denk dat het een storm in een glas water zal zijn, over een jaar zullen (denk/voorspel ik) de helft van de ChatGPT integraties weer weg zijn, of vervangen met een alternatief.

Het doet me denken aan de conversational interfaces van een paar jaar geleden, toen de Alexas en Google Assistants en Siris overal waren; vorig jaar heeft o.a. Amazon flink bezuinigd op de afdelingen achter Alexa.
Nimja @YopY7 maart 2023 22:47
Nee, ik denk dat de vooruitgang in Neural Networks en dergelijke grote en snelle wijzigingen zullen blijven maken.

Het kanaal: 2 minute papers - Laat dit goed zien. Vooral ook de snelheid ermee.
nullbyte @YopY8 maart 2023 13:50
Ik voorspel dat Tom Scott en 2 minute Papers gelijk hebben. Van conversational interfaces heeft mijn moeder b.v. nog nooit gehoord. Van ChatGPT wel, dat gebruikt ze namelijk om haar werk makkelijker te maken.


I tried using AI. It scared me.
kftnl @Vlizzjeffrey7 maart 2023 20:42
Ik ken niet veel bedrijven die zijn ingesprongen op Metaverse? ChatGPT (of vergelijkbaar) lijkt iedereen op het moment heel actief mee bezig te zijn.
bjp @MrMii67 maart 2023 17:41
the new bluetooth ;)

voeg het toe en het is 'beter' :)

kan je de label 'smart' op plakken.

[Reactie gewijzigd door bjp op 22 juli 2024 13:57]

Rob Coops @MrMii67 maart 2023 19:31
Inderdaad, ooit was het relationele database, internet, web 2.0, LDAP, etc etc, etc...Vooral marketing gedreven bedrijven hadden dat echt nodig ook al had het vaak helemaal geen zin voor de use case.

Nu lijkt het me met ChatGPT wel handig om zeker als je een paar duizend kanalen hebt binnen een bedrijf als nieuwe persoon binnen te komen en snel te kunnen zien of een bepaald kanaal de moeite waard is om door te lezen of zeker als er duizenden berichten instaan alleen even snel te kijken waar het overgaat en bijvoorbeeld een verslag van de laatste 100 dagen te lezen voor de interessante kanalen.

De zoekfunctie lijkt me ook wel handig als het de mogelijkheid gaat bieden om met context te zoeken. Dus niet alleen voor bepaalde woorden zoeken maar zoeken of die worden gebruikt worden om bijvoorbeeld een probleem met een account te beschrijven. Dat maakt het heel erg veel specifieker en als de search die informatie voor mij kan vinden op basis van die context dan zou dat me heel erg veel tijd kunnen schelen.

In dit geval denk ik dat ChatGPT heel erg veel kan toevoegen aan het geen Slack al te bieden heeft. Een standaard antwoord klaar zetten lijkt me in de meeste gevallen niet echt nuttig maar er zijn vast gebruikers die veelvuldig de zelfde vragen voorbij zien komen en daarom best wel blij zouden kunnen worden van een standaard antwoord zeker als het om een langer verhaal gaat dan kon dat best nog wel eens handig zijn.
Groax @MrMii67 maart 2023 20:30
zelfde met de blockchain toen.. Iedereen moest het toepassen
Lapa @Groax8 maart 2023 11:13
Het verschil met blockchain en het metaverse is dat Large Langauge Models, waar ChatGPT een toepassing van is, daadwerkelijk iets kunnen dat niet met een andere techniek kan. En iets waar daadwerkelijk heel veel toepassingen voor te bedenken zijn.

Ja, er zal veel onzin tussen die toepassingen zitten en 90% zal een kort leven beschoren zijn, zeker de 1.0 versies. Maar dit gaat echt véél meer impact hebben dan metaverse en blockchain.
Groax @Lapa8 maart 2023 21:02
Heb je wel een heel goed punt. ChatGPT is echt geweldig en gaat zeker voor onderzoek veel betekenen
Sfynx @MrMii67 maart 2023 22:41
Ik wil het best eens proberen, maar ik ga OpenAI niet mijn telefoonnummer geven.
Cergorach
@Cowamundo7 maart 2023 16:37
Ik weet niet hoe jouw Slack ervaring is, maar in een complexe omgeving, waar je jezelf bezig houd met veel onderwerpen/projecten/incidenten en je dus met tig mensen en projectgroepen heb gecommuniceerd. Dan is het na een jaar of twee gebruik heel erg lastig zoeken naar specifieke informatie. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik heel wat conversatie heb moeten doorspitten om de juiste informatie bovenwater te krijgen. De zoek functie in Slack ik prima, maar soms ben je naar iets op zoek wat niet de juiste zoekbare woorden heeft. Een samenvat functie zou wel eens een goede toevoeging kunnen zijn, het ligt natuurlijk geheel aan de implementatie.

Een veel groter issue zal zijn de legal department van je bedrijf. In verschillende gevallen zal er een overeenkomst met OpenAI moeten wezen en mogelijk zelfs MS (Azure), omdat het op diens servers draait (voor zover ik weet). Daarnaast is er nog eens de vraag of OpenAI de data gebruikt om het taalmodel te trainen en of de data waarmee getraind is terug te halen is uit het model...
Fox3214 @Cergorach8 maart 2023 09:38
Helemaal mee eens.

Niet alleen slack, maar alle informatie die wordt gespammed via mail. Teams, webex, whatsapp groepen weet ik het allemaal. Probeer maar eens een halve dag niet te kijken naar deze informatie stromen en je loopt meteen achter.

Zou fijn zijn als meer filtering en samenvatting kon krijgen van informatie. Zodat je kan kiezen wat je kan gebruiken.
Stukfruit
@Cowamundo7 maart 2023 16:21
Dit gaat over bedrijfsomgevingen, waar nog wel eens veel wordt gezegd en diep moet worden gezocht naar inhoud. Tijdens en na meetings.

Wat is er mis met het naar boven halen van inhoud uit wollige teksten?
themadone @Stukfruit7 maart 2023 16:38
Word zegt bij mij dan "passive voice" als je dat ziet weet je dat het allemaal zo wollig is dat het ook in een derde van de woorden had gekunt.

ontopic, ik ben wel benieuwd wat dit allemaal gaat brengen, is dit het begin van het einde van de eerste lijns servicedesk? Want simpele vragen over bijvoorbeeld office software kan ChatGPT prima beantwoorden dus daar direct response op kon wel eens waardevol blijken voor bedrijven en gebruikers.
Cergorach
@themadone7 maart 2023 17:09
is dit het begin van het einde van de eerste lijns servicedesk? Want simpele vragen over bijvoorbeeld office software kan ChatGPT prima beantwoorden dus daar direct response op kon wel eens waardevol blijken voor bedrijven en gebruikers.
De ene eerste lijns servicedesk is niet de ander. De scriptlezertjes kunnen beter wat anders zoeken gok ik zo, maar zij die al inzicht hebben in IT kunnen door iets als ChatGPT gebruiken meer doen.

Ik heb echter mijn twijfels bij of je ChatGPT moet vertrouwen om issues op te lossen bij gebruikers, we weten ondertussen (hopelijk) wel dat ChatGPT kan liegen alsof het gedrukt staat, zeker als het niet het antwoord weet of de vraag niet begrijpt. Dat is gewoon super gevaarlijk met gebruikers!

Je laat gebruikers die eigenlijk niet weten waarmee ze bezig zijn ook niet zelf googlen naar een fix voor hun computer. Waarom niet? Omdat de kans dan zeer groot is dat ze een of ander bestandje downloaden en draaien om hun PC te fixen. Als je mazzel hebt houden je security systemen de nare gevolgen tegen, als je pech hebt en ze gebruiken een zeroday...

Vergeet ook niet dat als je wat vraagt aan ChatGPT, je niet altijd een (correct) antwoord krijgt op je vraag, een goed voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=OFrLviyDNyw
batjes @Cergorach8 maart 2023 04:49
Als je ziet welke complexere IT vraagstukken ChatGPT al redelijk goed kan beantwoorden zal veel banen op de tocht zetten. ChatGPT kan wel liegen en nog niet betrouwbaar genoeg zijn om in te zetten. Maar dit kan heel erg snel gaan. Het is al snel gegaan, als je het verschil al ziet tussen chatbots van 10 jaar geleden en ChatGPT, holy moly.

Bij een servicedesk zou een belscript niet meer dan een guideline moeten zijn, anders noem je het een klantenservice of helpdesk.
Cergorach
@batjes8 maart 2023 09:20
Het kan inderdaad heel snel gaan, maar vaak is het die laatste 10% die het lastigste is. Daarnaast is ChatGPT momenteel een verhaaltjes verteller, niet een vragenbeantwoorder, dat deze wel zo gebruikt wordt is imho vragen om problemen. Een doorsnee gebruiker weet namelijk niet het verschil tussen een commando om de hele computer te formateren en het commando om de dns te resetten...

Note: servicedesk en helpdesk worden/werden regelmatig door elkaar gebruikt.
themadone @Cergorach7 maart 2023 17:23
Snap ik maar met wat ontwikkeling wordt dat beter. En voor gebruikers veel makkelijker vragen stellen als goed met Google over weg kunnen.
RobinJ1995 @Cowamundo8 maart 2023 13:27
Na de eerste 4 woorden wist ik al dat de rest klinkklare onzin ging zijn ("ok, boomer."), en dat bleek te kloppen.

Samenvatten is niks nieuws. Als je snel informatie later weer nodig hebt heeft het geen zin om een artikel of conversatie van 1500 woorden opnieuw te gaan lezen, dan wil je gewoon die samenvatting hebben. Wat dit uit handen neemt is het lange gesprek omzetten in een korte samenvatting. Lijkt me dus alleen maar positief en verre van een doembeeld voor de toekomst. Dit zijn net het soort tools die er voor gaan zorgen dat we met zn allen productiever worden, en meer tijd en aandacht kunnen besteden aan problemen die er écht toe doen, in plaats van het werk dat computers net zo goed voor ons kunnen doen.
whersmy 7 maart 2023 16:25
Ben benieuwd hoe bruikbaar het zal zijn. Op werk ook 2 zakelijke AI/dalle2 accounts gekregen, maar in de praktijk bijna niet gebruikt, terwijl het voor sommige use cases nuttig kan zijn.
Timmiejj 7 maart 2023 16:17
Komt me onderhand wel de strot uit, elke dag weer een andere club die loopt te preiken met 'Kijk eens! wij doen ook AI hoor!' |:(
langestefan @Timmiejj7 maart 2023 17:48
Net als vroeger toen ineens iedereen iets met 'internet' moest, dat is uiteindelijk ook niks geworden natuurlijk...
Yzord @langestefan8 maart 2023 02:49
Klopt, dat is het ook. Het is een grote beerput geworden van iedereen die een mening moet hebben over iets of een ander. Social media, advertising, tracking, ransomware, spam, spionage, infiltratie, nep nieuws, persoonlijke aanvallen, keyboardridders tot aan het opfokken van landelijke opstanden aan toe, dat is wat het internet is heden ten dage.

Toch heel wat anders dan toen we ons voor het eerst het internet op mochten en we nog met respect met elkaar omgingen omdat we ons verbaasden dat we konden communiceren met elkaar zonder een fax of telefoon al was de telefoon nog wel ff nodig in het begin.

En zo zal het ook gaan met AI. Pracht en praal in het begin, een blok aan ons been in de toekomst. Want het zal steeds meer 'verantwoordelijkheden' op zich nemen ten nadele van de mensheid. Zoals het altijd gaat met technologie. Technologie is mooi, maar voor de mensheid en moeder Aarde is het globaal gezien nooit echt een vooruitgang geweest. Want we worden beetje bij beetje steeds onpersoonlijker en onvriendelijker.

En ja, wat een donkere woorden typ ik hier weer neer, maar er is niks mis mee om kritisch te zijn tegenover dit nieuwe staaltje tech wat ze ons letterlijk de strot in willen schuiven. De multinationals buitelen over elkaar heen om zo snel mogelijk hun botjes te implementeren in hun dagelijkse 'tech'. En weet je waarom? Omdat ze allemaal bang zijn de financiele boot te missen. Niks meer en niks minder.
Yzord @langestefan8 maart 2023 13:43
Dank je, heb er ff op gezeten. Bedankt voor het lezen.

Ps, hoezo niks mee? Je hebt het gelezen en je reageert erop. Noem dat maar niks :+
DohnJoe @Timmiejj7 maart 2023 16:44
Ik kijk uit naar de dag dat ons intranet, waar heel veel informatie op staat maar vind het maar eens, wordt uitgerust met een AI die je kan helpen vinden wat je zoekt.
Iblies @DohnJoe7 maart 2023 18:36
En wat versta je onder AI?

Dat wordt onderhand 3d televisie, zelfrijdende auto, etc.

ChatGP heeft handig een search-engine op de markt gezet wat Google eigenlijk al had maar niet in hun verdienmodel past 🙂 Google verdient geld met clickjes.


Er zijn al verschillende searchengines om eigen intranet door te spitten alleen de grote uitdaging is dat er vaak verschillende databases zijn die allemaal moeten worden geïnventariseerd en waarbij de juiste tags moeten worden en daar zit handwerk bij. Ook bij ChatGPT dat “getraind” wordt, cq er kijken mensen naar als er iets niet helemaal goed gaat.
Navi @Iblies7 maart 2023 19:29
Als je ChatGPT met een zoekmachine vergelijkt waarmee je wat info kunt vinden dan doe je het echt zwaar tekort.
Iblies @Navi8 maart 2023 10:37
https://ai.googleblog.com...s-in-google-docs.html?m=1

🙂

Maar zoals ik aangeef,
het is niet interessant voor een partij als google die clickjes nodig heeft.
moonlander @Timmiejj7 maart 2023 18:20
Slack doet echt mee, maar zoek maar eens op een chatbot op eigen website met chatgpt. Heel veel applicaties integreren een chatbot met zoals het lijkt chatgpt. Maar niets is minder waar.
Martinspire @Timmiejj7 maart 2023 23:26
Nouja zolang ze er nog wel zinnige dingen mee verzinnen, heb ik er weinig problemen mee. Ja het is vaak overkill en tuurlijk wil je wat buzzwords in je marketing hebben, maar als het iets toevoegt en het zit niet in de weg, dan vind ik het prima. Dat lijkt hier ook weer te zijn.
Merik 7 maart 2023 16:37
Slack niet gebruikt, maar iets als Discord zou hier misschien wat mee zijn, met name de zoekfunctie vind ik niet geweldig. Vaak alsnog veel zoekwerk binnen de zoekresultaten.
Navi @Yzord7 maart 2023 19:31
Bedrijf is hier ook overgestapt van Slack naar Teams maar vond Slack altijd veel fijner werken.
Spykie @Yzord7 maart 2023 19:58
Wie? De meeste bedrijven nog steeds. Discord, verschrikkelijk! Moet er niet aan denken om dat zakelijk te gebruiken.
Martinspire @Yzord7 maart 2023 23:32
Het is voor veel bedrijven een extra tool voor communicatie, bijvoorbeeld als de gebruikte andere tools gewoon ruk zijn of ruk zijn ingesteld. Teams wordt veel gebruikt, maar de beveiliging er omheen is vaak heel streng (enerzijds wel logisch, anderzijds schiet het zijn doel voorbij) of je mag het niet op mobiel draaien, of het werkt alleen op de werk-laptop, etc. Ik heb de afgelopen jaren vooral met corona gemerkt dat men toch gewoon even een snelle tool wilt om te communiceren en ook mensen via mobiel te benaderen en niet overal gaat dat even lekker. En dan gaan ze al snel andere zaken gebruiken, ook al is dat nog onveiliger dan wat je anders wilde voorkomen. Vooral personeel wat niet met geheime stukken werkt, zit veel te vaak in de weg met security. En alles wat heel belangrijk is wat niet mag lekken, moet je eigenlijk ook niet in teams kunnen benaderen.
Blizz @Yzord8 maart 2023 02:22
Slack wordt maar volwassener hoor, je kunt het cross-workspace gebruiken met externe partners en inmiddels is er weer een ingebouwde beloptie. Geen grote app is beter in gebruik en hun klantenservice is ook fatsoenlijk bereikbaar. Telegram en Discord zijn prima voor school- en hobbyprojecten, maar niet voor het gros van bedrijven.

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