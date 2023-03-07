Slack krijgt ChatGPT-integratie om kanalen en threads samen te vatten

Kantoorsoftware Slack krijgt een ChatGPT-integratie om kanalen en threads samen te vatten en om berichten op te stellen. Dat zegt eigenaar Salesforce. De functie is niet meteen bruikbaar, maar het bedrijf werkt met een wachtlijst.

ChatGPT wordt een app voor Slack, zegt Salesforce. Op termijn kunnen admins die toevoegen aan hun Slack om de chatbot te kunnen aanroepen. Met ChatGPT kunnen gebruikers kanalen en threads samenvatten om ze zo niet in zijn geheel te hoeven doorlezen. Ook kan de app een antwoord als draft klaarzetten voor gebruikers. Daarnaast werkt de chatbot als zoekmachine binnen Slack. Slack heeft al een zoekfunctie en het is onbekend hoe deze laatste functie zich zal verhouden tot de zoekfunctie die al in Slack zit.

OpenAI heeft een formulier online gezet waarmee admins hun eigen Slack op een wachtlijst kunnen plaatsen om toegang te krijgen. Op basis van welke voorwaarden dat gebeurt, is onduidelijk. Ook is onduidelijk wanneer de app publiek toegankelijk zal zijn.