Slack maakt onbeperkt berichten sturen in gratis versie mogelijk voor 90 dagen

Slack verhoogt de prijzen voor zakelijke gebruikers. Vanaf 1 september betalen zakelijke accounts in plaats van 7,50 euro per gebruiker per maand 8,25 euro. Het gratis pakket verandert ook: dat wordt niet meer afgekapt na een aantal berichten, maar na een bepaalde periode.

De prijzen voor zakelijke gebruikers met een Pro-abonnement gaan per 1 september omhoog. Gebruikers die al een jaarabonnement hebben, kunnen dat nu nog verlengen voor de oude prijs. De prijs stijgt van 7,50 euro per gebruiker per maand naar 8,25 euro per gebruiker per maand. Beheerders krijgen wel korting bij een jaarabonnement. Dat gaat voortaan 81 euro per gebruiker per jaar kosten. Alleen de prijzen van de Pro-abonnementen stijgen. De Business+- en Enterprise Grid-abonnementen blijven dezelfde prijzen houden.

Slack zegt in een begeleidende blogpost dat de prijsverhoging het gevolg is van de grote aantallen nieuwe functies die de afgelopen jaren zijn toegevoegd aan de app. Het is de eerste prijsverhoging die Slack sinds de oprichting in 2014 doorvoert.

Het bedrijf gooit ook het gratis plan op de schop. Dat had voorheen altijd een maximale limiet van 10.000 berichten en 5GB aan bijlages, maar die limiet verdwijnt. In plaats daarvan komt er een tijdslimiet. Alle berichten blijven 90 dagen bewaard, ongeacht hoeveel berichten gebruikers plaatsen. Slack zegt dat een groot deel van de gratis gebruikers op die manier meer berichten kan opslaan dan eerder het geval was.