Verschillende webdiensten waaronder Slack hebben last van AWS-storing

Amazon Web Services heeft last van een storing waardoor verschillende diensten niet goed werken. Onder andere Slack en de Epic Game Store zijn slecht bereikbaar, net zoals andere games, diensten en iot-services.

Op DownDetector is te zien hoe verschillende apps zoals Life360, Grindr en Imgur last hebben van de storing. Ook Epic Games en Slack lijken moeilijk te werken. Op Twitter zegt Epic dat gebruikers niet kunnen inloggen en niet bij hun bibliotheek kunnen. Bij Slack lijken er vooral problemen met specifieke functies zoals het uploaden van afbeeldingen of het doorsturen van e-mails. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing.

De storing lijkt te zitten in AWS, dat last heeft van een storing in een EC2-cluster. Dat probleem zit in een us-east-1-cluster. Op de serverpagina staat dat alle Europese diensten zouden moeten werken. Het is de derde keer in korte tijd dat AWS last heeft van een storing. Dat gebeurde ook al begin december, toen gebruikers ongeveer twee uur geen gebruik konden maken van veel games. Ook toen leek het probleem te zitten in api-error-rates in us-east-1, maar het is niet bekend of er een verband is tussen de twee storingen.