Amazon kondigt nieuwe Graviton 3-processors aan die werken met C7g-instances

Amazon heeft een nieuwe generatie van zijn Graviton-processors uitgebracht. De Graviton 3 voor datacenters zijn 25 procent sneller dan hun voorgangers en zijn bedoeld om nieuwe EC2 C7g-setups in AWS aan te sturen.

Amazon kondigde de nieuwe processors aan tijdens zijn jaarlijkse AWS re:Invent-conferentie. De nieuwe op ARM-gebaseerde chipset is bedoeld om geheugenintensieve taken aan te kunnen tegen een relatief laag verbruik. Amazon zegt dat de Graviton 3 zo'n 25 procent sneller is dan de Graviton 2 uit 2019, al geeft het bedrijf geen specificaties. Naast de betere performance voor berekeningen is ook die voor floating-points verdubbeld, net als die voor cryptografische berekeningen. Op cpu-gebaseerde machinelearningworkloads zijn de prestaties volgens AWS zelfs drie keer zo goed. Bij dat laatste heeft Graviton 3 ondersteuning voor bfloat16 en fp16.

De cpu's zijn bedoeld om nieuwe EC2 C7g-vm's in AWS aan te sturen. Die zijn bedoeld voor zware werklasten zoals high performance computing, machine learning of video-encoding. De C7g-instances zijn de eerste cloudproducten die dat kunnen op DDR5-geheugen, zegt Amazon. C7g heeft ook twintig procent meer netwerkbrandbreedte om mee te werken. De nieuwe chips zijn voorlopig alleen als preview te gebruiken. Het bedrijf zegt niet wanneer C7g-instances met de Graviton-processors definitief te gebruiken zijn.