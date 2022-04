Google neemt Intel-chipontwerper in dienst om eigen server-socs te maken

Google zet een team op dat eigen socs voor servers gaat ontwerpen. Google heeft daarvoor Uri Frank aangesteld als vicepresident of engineering. Frank werkte ruim twintig jaar bij Intel, onder andere aan de Core-processors.

Google wil zich richten op het integreren van zoveel mogelijk onderdelen in één chip. Tot nu toe heeft de zoekgigant zich voornamelijk gefocust op het maken van componenten die op moederborden worden geplaatst, zoals de tensor processing units en de video processing units, die Google respectievelijk sinds 2015 en 2018 maakt.

Volgens Google is het maken van componenten voor moederborden niet langer voldoende. Om betere prestaties bij een lager verbruik mogelijk te maken, is verdere integratie van hardware nodig. Daarom wil Google socs maken die diverse onderdelen combineren. "De soc is het nieuwe moederbord", schrijft de zoekgigant.

Google wil zijn socs opbouwen met componenten van verschillende fabrikanten. "We kopen waar het zinvol is en bouwen het zelf als dat moet", schrijft het bedrijf. Google noemt een aantal voorbeelden van onderdelen die in de server-socs moeten komen. Naast de cpu en tpu zijn dat onderdelen voor video transcoding, encryptie, compressie, communicatie op afstand, beveiliging van data 'en meer'. Naar eigen zeggen wil Google ecosystemen maken waar 'de hele industrie' profijt van heeft. Het is nog niet bekend op welke cpu-architectuur Google zijn socs wil baseren.

Uri Frank is aangesteld als topman van het team dat de server-socs gaat ontwerpen. Dat zal gedaan worden door een nieuw team in Israël. Frank schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat daar binnenkort vacatures voor uitgeschreven zullen worden. Volgens de Israëlische website Calcalistech wil Google 'honderden' chipontwerpers in dienst nemen. Gezien het team nu opgezet wordt, kan het nog jaren duren voordat Google daadwerkelijk eigen server-socs uitbrengt.

Met het maken van eigen server-socs volgt Google de strategie van Amazon, dat al enkele jaren eigen Graviton-socs maakt op basis van de Arm-architectuur, voor zijn AWS-platform. Volgens geruchten werkt Microsoft ook aan eigen Arm-chips voor zijn Azure-clouddiensten.