Microsoft hernoemt Xbox Live naar Xbox network en Xbox Live Gold blijft

Microsoft gaat de naam van Xbox Live veranderen in Xbox network. Dat is al gebeurd in een bèta van het Xbox-dashboard. Volgens Microsoft moet dat het onderscheid met Xbox Live Gold duidelijker maken. Dat abonnement blijft bestaan onder die naam.

Microsoft bevestigt de naamsverandering tegenover The Verge en zegt dat dit gedaan wordt om duidelijker onderscheid te maken tussen algemene Xbox-netwerkdiensten en het Xbox Live Gold-abonnement. Xbox Live is al 18 jaar de naam waaronder diverse online functies van Xbox-consoles vallen en alle gebruikers hebben daar toegang toe. Er is een betaald Xbox Live Gold-abonnement nodig voor online multiplayerfuncties.

Er waren recent diverse aanwijzingen dat Microsoft de naam zou wijzigen. Zo merkten Xbox Insiders op dat het nieuwe dashboard niet langer naar Xbox Live refereert als de plek waar bijvoorbeeld screenshots zijn opgeslagen. De Xbox network-naamgeving is in de bèta al doorgevoerd. Ook wijzigde Xbox Live-topman Larry Hryb onlangs zijn Twitter-profiel. Daar stond voorheen 'Xbox Live's Major Nelson', maar dat is veranderd in 'Xbox's Major Nelson'.

Er gaan al langer geruchten dat Microsoft in zijn geheel wil stoppen met Xbox Live Gold en de functionaliteit bijvoorbeeld alleen wil aanbieden via Game Pass, maar dat is nog niet bevestigd. Vorig jaar is Microsoft gestopt met de verkoop van Xbox Live Gold-jaarabonnementen. Die jaarabonnementen zijn nog wel bij andere aanbieders te koop.

Eind januari kondigde Microsoft een prijsverhoging aan voor Xbox Live Gold, maar na veel kritiek werd die teruggedraaid. Ook zei Microsoft bij het terugdraaien van de prijsverhoging dat Xbox Live Gold binnenkort niet meer nodig zal zijn voor het spelen van free-to-play-multiplayergames zoals Fortnite. Wanneer dat doorgevoerd wordt, is nog niet duidelijk.