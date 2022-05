Microsoft verhoogt prijs van Xbox Live Gold naar 120 dollar per jaar - update

Microsoft verhoogt in de Verenigde Staten de prijs van het Xbox Live Gold-abonnement naar 11 dollar per maand. Drie maanden Gold kost nu 30 dollar en er is een abonnement van zes maanden voor 60 dollar. Daarmee is de prijs minimaal 120 dollar per jaar.

Tot vorig jaar was er een jaarabonnement van 60 dollar, maar dat is halverwege 2020 verdwenen. Nu keert dat abonnement ook niet terug en verhoogt Microsoft de prijzen van de kortere abonnementen. In de VS gaat het om een prijsverhoging van 1 dollar voor het maandabonnement en 5 dollar voor het kwartaalabonnement. Voor lopende abonnementen verandert er niets, maar bij een verlenging van het abonnement gelden de nieuwe prijzen.

Microsoft heeft nog geen nieuwe europrijzen bekendgemaakt. Momenteel verkoopt Microsoft in Nederland en België alleen een maand- en kwartaalabonnement, voor respectievelijk 7 en 20 euro. Volgens Microsoft krijgen Xbox Live Gold-leden een melding als de prijs in hun regio omhoog gaat. Prijzen worden niet eerder dan 45 dagen na die melding aangepast.

Volgens Microsoft is de prijs van Xbox Live Gold jarenlang niet aangepast en in sommige landen zelfs tien jaar lang niet. Sony biedt echter nog altijd zijn PlayStation Plus-abonnement aan voor 60 dollar per jaar en dat is hetzelfde in euro's. De twee abonnementen zijn vergelijkbaar; ze zijn nodig om online games te spelen op de consoles en abonnees krijgen iedere maand een aantal games.

Hoewel de prijs omhoog gaat, krijgen Xbox Live Gold-gebruikers daar niet meer voor terug. Microsoft geeft zijn Gold-abonnementen sinds de komst van Game Pass weinig aandacht. Mogelijk wil het bedrijf met de prijsverhoging meer spelers ertoe bewegen om de duurste versie van dat abonnement af te nemen. Het Game Pass Ultimate-abonnement, dat 13 euro per maand kost, bevat ook Xbox Live Gold. Bij het reguliere Game Pass-abonnement met een prijs van 10 euro per maand, is nog een los Gold-abonnement nodig om online te spelen.

Update, zaterdag: Microsoft heeft deze beslissing ongedaan gemaakt.

Live Gold Game Pass Game Pass voor PC Game Pass Ultimate Prijs per maand 7 euro * 10 euro 10 euro 13 euro Pc-games - Nee Ja (100+) Ja (100+) Consolegames Ja (enkele per maand) Ja (100+) Nee Ja (100+) EA Play Nee Nee Ja (komt later) Ja Cloudgaming Nee Nee Nee Ja

* huidige europrijs, zonder verhoging