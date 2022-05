'Opbouw IT-infrastructuur Hof van Twente na ransomware gaat twee jaar duren'

Bij de ransomware-aanval op de ict-infrastructuur van de gemeente Hof van Twente zijn volgens de burgemeester geen gegevens naar de buitenwereld uitgelekt. De volledige heropbouw van de infrastructuur zal minstens twee jaar duren en er is geen losgeld betaald.

Het crisisteam dat de gevolgen van de ransomware-aanval op 1 december 2020 bestudeerde, werkte met drie oplopende fases. De aanval zou beperkt zijn gebleven tot de groene fase. Bij de oranje fase zouden gegevens zijn uitgelekt en bij de rode fase zou er ook misbruik van gemaakt zijn. Burgemeester Ellen Nauta stelt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn dat er gegevens naar de buitenwereld zijn uitgelekt. "Op basis van rapportages van instanties constateren we dat we in de eerste fase zitten", aldus de burgemeester.

Ondertussen onderzoekt de gemeente hoe de ransomware-aanval heeft kunnen plaatsvinden. De gemeente doet daarvoor mede beroep op NFIR, een onafhankelijk Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in forensische cybersecurity. Tegen einde februari verwacht burgemeester Nauta de eerste resultaten van dat onderzoek. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft ook een eigen strafrechtelijk onderzoek geopend naar de cyberaanval. Wanneer de resultaten van dat onderzoek bekend zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Volgens Nauta duurt het nog zeker minstens een half jaar om de basis IT-infrastructuur van de gemeente opnieuw op te bouwen. Daarna zou het nog zeker twee jaar duren voordat alle gegevens in het systeem ingelezen zijn alvorens de gemeente opnieuw kan werken op het niveau van voor de cyberaanval. In de periode na de aanval werd extra aandacht besteed om de meest essentiële burgerzaken als eerste opnieuw mogelijk te maken. De gemeente zou bovendien geïnvesteerd hebben in een ‘state-of-the-art’-beveiligingssysteem dat inmiddels optimaal zou werken.

Op 1 december 2020 werd de IT-infrastructuur van de gemeente Hof van Twente getroffen door een ransomware-aanval. Hierdoor had de gemeente geen toegang meer tot haar eigen systemen. Volgens De Volkskrant kregen hackers toegang tot de servers door wachtwoorden voor het remote desktop protocol te bruteforcen. Het hackerscollectief eiste vijftig bitcoin als losgeld en waarschuwde de data online te plaatsen. De burgemeester van Hof van Twente stelt dat er niet ingegaan is op de eis van de hackers om losgeld te betalen. De gemeente volgt het advies van de rijksoverheid dat zaken doen met criminele organisaties principieel weigert.