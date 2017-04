Door Julian Huijbregts, dinsdag 25 april 2017 18:53, 3 reacties • Feedback

De federale politie en het Centrum voor Cybersecurity BelgiŽ treden toe tot het No More Ransom-project. Via het initiatief, dat vorig jaar door Europol in samenwerking met de Nederlandse politie werd opgezet, worden onder andere decryptiesleutels voor ransomware gepubliceerd.

Volgens Walter Coenraets, het hoofd van de Federaal Cyber Crime Unit van de Belgische politie, worden steeds meer Belgen slachtoffer van ransomware. Kaspersky Lab, een van de oprichters van het project, zegt dat er vorig jaar 6261 meldingen van besmettingen waren. Een jaar eerder waren dat er nog maar 275. Coenraets stelt dat het aantal daadwerkelijke besmettingen nog veel hoger is, omdat veel bedrijven het losgeld zouden betalen en de besmetting niet melden.

Het Centrum voor Cybersecurity België heeft ook een document gepubliceerd waarin mensen geïnformeerd worden over hoe zij zich kunnen beschermen tegen ransomware. Ook geeft het document advies over wat te doen als er een infectie heeft plaatsgevonden. De Belgische overheidsinstantie benadrukt het belang van het maken van back-ups en roept mensen en bedrijven op om infecties te melden.

Het No More Ransom-project werd in juli 2016 opgezet door Europol, de Nederlandse politie, Kaspersky Lab en Intel Security. Sindsdien hebben verschillende makers van beveiligings- en antivirussoftware zich aangesloten en ook hebben overheidsinstanties en de politie uit tal van andere landen zich bij het initiatief gevoegd. Daarnaast wordt het project gesteund door verschillende bedrijven.