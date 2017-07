Antiransomwareproject heeft na een jaar minimaal 28.000 computers ontsleuteld

Het antiransomwareproject van onder meer de Nederlandse politie en Europol, genaamd No More Ransom, heeft bekendgemaakt dat er sinds de oprichting van het project, precies een jaar geleden, minimaal 28.000 computers zijn ontdaan van ransomware.

De Nederlandse politie heeft bekendgemaakt dat het aantal computers dat is ontsleuteld, waarschijnlijk nog veel hoger ligt dan 28.000. Dat heeft te maken met het feit dat de politie bij het No More Ransom-initiatief samenwerkt met andere partners, en zij hebben niet allemaal statistieken bijgehouden om het aantal succesvolle decrypties te kunnen meten.

Volgens Europol is met dit totale aantal decrypties 8 miljoen euro aan losgeld onthouden aan internetcriminelen. Tussen maart 2016 en maart 2017 steeg het aantal besmettingen met ransomware met ruim 11 procent ten opzichte van de twaalf maanden daarvoor.

In totaal biedt het project nu meer dan 54 verschillende decryptietools aan, die kosteloos kunnen worden ingezet tegen 104 verschillende soorten ransomware. Het initiatief werd op 25 juli 2016 opgezet door de Nederlandse Politie, Europol, McAfee en Kaspersky Labs. In april voegden de Belgische federale politie en het Centrum voor Cybersecurity België zich bij het initiatief.

In april had het project nog veertig decryptietools, waaronder bijvoorbeeld Bitdefender en Emsisoft. Toen waren er nog zo'n ruim 70 partners; inmiddels is dat aantal opgelopen naar 109. Enkele nieuwe partners zijn onder meer de universiteiten van Bournemouth en Porto en het Cyber Security Agency van Singapore. Ook hebben enkele wetshandhavende instanties uit Tsjechië, Griekenland, Hongkong en Iran zich aangesloten.

De gezamenlijke website van No More Ransom is in totaal sinds de oprichting door 1,3 miljoen unieke bezoekers bezocht. Tijdens de aanval door WannaCry, op 14 mei, werd de website door 150.000 mensen bezocht. De portal is beschikbaar in 26 verschillende talen.