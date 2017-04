Door Sander van Voorst, dinsdag 4 april 2017 13:15, 26 reacties • Feedback

Het antiransomwareproject van onder meer de Nederlandse politie en Europol heeft laten weten dat het aantal beschikbare decryptietools is uitgebreid. Daarnaast hebben zich een aantal nieuwe organisaties bij het project, genaamd 'no more ransom', aangesloten.

Met de toevoeging van 30 nieuwe leden komt het totale aantal leden uit op 76. Ook hebben enkele nieuwe associated partners zoals beveiligingsbedrijf AVAST en het Poolse Cert zich aangesloten. Daarnaast is het aantal decryptietools voor met ransomware besmette systemen uitgebreid. Er zijn vijftien nieuwe tools bijgekomen, bijvoorbeeld van Bitdefender en Emsisoft. Daarmee zijn er nu veertig decryptietools via de site te vinden.

No more ransom meldt verder dat inmiddels tienduizend slachtoffers met succes van de site gebruikgemaakt hebben. In oktober waren dat er nog 2500. De meeste bezoekers komen uit Rusland, Nederland, de VS, Italië en Duitsland. Het project werd in juli 2015 in het leven geroepen door de Nationale Politie, Europol, Kaspersky en Intel Security, dat sinds deze week weer als McAfee door het leven gaat.

Via de site is het voor slachtoffers met door ransomware versleutelde systemen mogelijk om erachter te komen met welke variant zij te maken hebben. Daarmee lijkt de dienst op de een jaar geleden gestarte identificatietool van Malware Hunter Team. Daarnaast is het mogelijk om voor sommige varianten een gratis decryptietool te downloaden, zodat bestanden ontsleuteld kunnen worden zonder daarvoor losgeld te moeten betalen.