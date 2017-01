Door Sander van Voorst, woensdag 11 januari 2017 13:40, 63 reacties • Feedback

Een nieuwe ransomewarevariant met de naam Spora beschikt over een geavanceerd betaalsysteem en genereert geen netwerkverkeer. Daardoor kan deze versie offline werken, zonder contact te maken met een command and control-server.

Bleepingcomputer bericht over de nieuwe ransomware, die zich vooralsnog alleen op Russische slachtoffers lijkt te richten. Alle bestanden die naar een ransomware-identificatiedienst zijn geüpload, zijn afkomstig uit Rusland. De malware wordt op een traditionele manier via spamberichten met zip-bijlagen verspreid. Als een slachtoffer de bijlage downloadt en een kwaadaardig hta-bestand opent, versleutelt Spora verschillende bestanden, net als andere ransomware. Een verschil is dat Spora zich richt op een klein aantal extensies, waaronder veelgebruikte extensies als doc, pdf, jpg, rar en sqlite.

Als de versleuteling van de bestanden is afgesloten, maakt Spora een losgeldbericht en een key-bestand aan op het bureaublad van het slachtoffer. In het bericht staan instructies voor het terugkrijgen van bestanden, naast een 'infectie-id'. Het slachtoffer wordt geïnstrueerd naar een domein te gaan, dat verwijst naar een verborgen Tor-site. Daar is het mogelijk om in te loggen met de id uit het bericht en krijgt het slachtoffer verschillende opties te zien in een voor ransomware vrij geavanceerde interface. Het betalingsportaal maakt gebruik van een Comodo-certificaat voor een https-verbinding.

Betalingsportaal

Via deze interface moet een slachtoffer eerst zijn systeem 'synchroniseren' door het key-bestand te uploaden. Daarbij haalt het systeem informatie over de gebruikte encryptie binnen. Vervolgens is het mogelijk een van de verschillende opties te kiezen, waaronder het volledig herstellen van bestanden voor 79 dollar, het kopen van immuniteit voor toekomstige infecties voor 50 dollar en het verwijderen van alle Spora-bestanden na decryptie voor 20 dollar. Daarnaast is het mogelijk om twee bestanden gratis te ontsleutelen of voor een aanvullend bestand dertig dollar te betalen. Hoewel hier dollarprijzen staan, moeten alle betalingen in bitcoin worden gedaan.

Doordat het key-bestand informatie bevat over het aantal en het soort versleutelde bestanden, kan het betalingssysteem verschillende prijzen weergeven, zo achterhaalde het beveiligingsbedrijf Emsisoft. Bovendien kan het onderscheid maken tussen verschillende soorten slachtoffers, bijvoorbeeld personen in een kantooromgeving. Voor slachtoffer is het mogelijk om via een chat maximaal vijf berichten te sturen naar professioneel overkomend ondersteuningspersoneel, schrijft het bedrijf.

Spora maakt bovendien gebruik van degelijke encryptie, stelde Emsisoft vast. De ransomware gebruikt een mix van aes en rsa, waarbij het na infectie een rsa-sleutelpaar aanmaakt. Andere ransomware-varianten hebben soms gebrekkige encryptie, waardoor het mogelijk is om systemen te ontsleutelen zonder betaling. Dergelijke gratis decryptieprogramma's zijn onder andere te vinden via het no more ransom-project, dat een initiatief van onder andere de Nederlandse politie en een aantal beveiligingsbedrijven is.