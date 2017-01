Door Sander van Voorst, donderdag 12 januari 2017 10:58, 23 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Trend Micro heeft een analyse gemaakt van de EyePyramid-malware, die waarschijnlijk gebruikt is om data van bijvoorbeeld de voorzitter van de ECB te stelen. De persoon achter de malware zou zijn opgespoord doordat hij betaalde software gebruikte.

In zijn analyse meldt Trend Micro dat de malware werd gebruikt om 87GB aan gegevens als wachtwoorden, gebruikersnamen, internetgeschiedenis en inhoud van harde schijven te stelen van belangrijke Italiaanse doelwitten. De malware werd verspreid door middel van een gerichte phishingcampagne. Onder de doelwitten waren onder andere ECB -president Mario Draghi en de Italiaanse ex-premier Matteo Renzi, aldus Reuters. De aankoop van MailBee.net.dll's heeft onder andere de FBI en de Italiaanse autoriteiten naar de identiteit van de verdachte geleid, schrijft Trend Micro.

De MailBee.net.dll's waren gebruikt om e-mailsoftware te schrijven waarmee bestanden van geïnfecteerde systemen naar verschillende e-mailadressen van de aanvaller worden gestuurd. De licentiecode zou verborgen zijn in de broncode van de malware. De aanvaller richtte zich met de verspreiding van de malware voornamelijk op advocaten van verschillende kantoren.

De hackers zijn volgens Reuters een man en zijn zus, die dinsdag zijn gearresteerd. Zij worden ervan verdacht naast accounts van Draghi en Renzi in totaal 18.000 accounts te hebben gehackt. De mannelijke verdachte zou de gestolen informatie hebben gebruikt om investeringen te doen via zijn eigen bedrijf Westland Securities. De gestolen gegevens werden opgeslagen op servers in de Amerikaanse staten Minnesota en Utah. De servers zijn in beslag genomen.

Uit bewijs zou blijken dat de hackers naast het stelen van gegevens in staat waren om keyloggers op verschillende systemen te installeren. Opsporingsdiensten kwamen de twee verdachten op het spoor naar aanleiding van de ontdekking van een geïnfecteerde e-mail in april 2016. De twee zouden al sinds 2010 gebruikmaken van de malware.